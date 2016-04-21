Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fosil yakıtlardan tamamen kurtulmak için gereken süre sadece 10 yıl

Birleşik Krallık'ın önde gelen enerji ekiplerinden Sussex Energy Group'un yeni raporuna göre, fosil yakıtlardan kurtulup tamamen yeşil enerjiye geçmek için gerekli süre sadece 10 yıl.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,1b
1
34
Alternatif Enerji
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Küresel ısınma, her geçen gün dünyanın geleceği için daha açık bir tehlike haline gelirken, dünya genelinde birçok ülke ve çevre örgütü bu tehlikenin önüne geçmek önemli çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmaların merkezinde, fosil yakıtlara olan ihtiyacın azaltılması ve yeşil enerjiye geçilmesi yer alıyor. Son yıllarda bu konuda önemli adımlar atılmış olsa da, kayda değer bir değişiklik yaratacak kadar yol alınabilmiş değil.
Oysa Sussex Energy Group'un yeni raporuna göre fosil yakıtlardan yeşil enerjiye geçmek çok da zor değil. Birleşik Krallık'ın enerji konusunda önde gelen ekiplerinden biri olan Sussex Energy Group'un yayınladığı yeni araştırmaya göre, fosil yakıtlara olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldırmak için gereken süre sadece 10 yıl.
Sussex Energy Group'un raporunda, bu sürenin, tarihte yaşanan diğer enerji devrimlerine kıyasla çok daha kısa olduğuna, ancak bunun başarılabilmesi için birlik içinde çalışılması gerektiğine dikkat çekilliyor. Odundan kömüre geçişin 96 - 160 yıl arası, elektriğe geçişin ise 47 - 69 yıl arası sürdüğünü belirten Sussex Energy Group üyesi Profesör Benjamin Sovacool'a göre fosil kaynaklardaki azalma, küresel ısınma tehdidi ve teknoloji dünyasında yaşanan yenilikler yeşil enerjiye geçişin çok daha hızlı olmasını sağlayabilir.
Bilimsel olarak fosil yakıt ihtiyacını tamamen ortadan kaldırıp yeşil enerjiye geçmek için sadece 10 yıl yeterli, ancak bunun gerçekleşmesi için ülke politikalarında, teknolojinin kullanımında ve kullanıcıların tercihlerinde önemli değişiklikler yaşanması gerekiyor. Eğer gerekli adımlar atılmaz ve işler olduğu gibi devam ederse, sadece 10 yıl içinde yaşanabilecek bu enerji devriminin gerçekleşmesi için uzun yıllar beklememiz gerekebilir.

http://cleantechnica.com/2016/04/19/fossil-fuels-phased-globally-within-decade/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Elsa 3 yıl en beğenilen kingman29
kingman29
İyi de nasıl olcak bu yeşil devrim. Adamlar elektrikli araba üretiyo. Elektriği doğalgazdan üretiyo. Hesapta fısil yakıt kullanılmıyo. Geceleri Paris sokakları ışıl ışıl. Nerden geliyo bu değirmenin suyu. Çünkü bi taraflarda doğalgaz tesisi atmosfere gümbür gümbür karbondioksit salarak elektrik üretiyo. Her yıl atmosfere milyarlarca metreküp karbondioksit salınıyo. Sonra neymiş, medeniyet. Al sana medeniyet. Yakında bütün dünya çöle dönünce görürüz medeniyeti. Taş devrine geri dönünce kafamıza dank edecek ama iş işten geçmiş olacak.

Fransa'nin enerji kaynağını %78 oranında nükleer enerji oluşturuyor. En temiz enerji
kingman29İyi de nasıl olcak bu yeşil devrim. Adamlar elektrikli araba üretiyo. Elektriği doğalgazdan üretiyo. Hesapta fısil yakıt kullanılmıy...
Devamını Gör
4 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Elsa
kingman29
Elsa
kingman29 İyi de nasıl olcak bu yeşil devrim. Adamlar elektrikli araba üretiyo. Elektriği doğalgazdan üretiyo. Hesapta fısil yakıt kullanılmıyo. Geceleri Paris sokakları ışıl ışıl. Nerden geliyo bu değirmenin suyu. Çünkü bi taraflarda doğalgaz tesisi atmosfere gümbür gümbür karbondioksit salarak elektrik üretiyo. Her yıl atmosfere milyarlarca metreküp karbondioksit salınıyo. Sonra neymiş, medeniyet. Al sana medeniyet. Yakında bütün dünya çöle dönünce görürüz medeniyeti. Taş devrine geri dönünce kafamıza dank edecek ama iş işten geçmiş olacak.
Fransanin enerji kaynağını %78 oranında nükleer enerji oluşturuyor. En temiz enerji
Fransanın nükleer enerjisi uranyumdan geliyo. Uranyumu çıkarmak da kolay değil. Binlerce ton topraktan bi kilo uranyum çıkaracaksın. Sonra onun da 10da biri ancak işini görecek. Bi de bu uranyumu zenginleştireceksin, elinde kalacak bi kaç gram uranyum. Tabi bu dediğim eğer uranyum yatağını yakalarsan. Çoğu zaman uranyum çıkarmak, maliyetini karşılayamıtacağı için gereksiz masraf. Uranyum gökten mi yağıyo sanıyosunuz. Hem de ülkeler arası ticareti yasak olan bir madde. Ancak Fransa gibi afrikada 14 tane sömürgesi olan ülklerin elde edebildiği lüks bir madde. Belki de 100 yıl sonra o da tükenecek.
Plütonyum ile çalışan pek nükleer santral yok zaten. 1KG uranyum 16bin677 ton kömüre eşit

Merhaba arkadaşlar,
Geleceğin nükleer yakıtı Toryum olacaktır ve Ülkemiz bu cevher konusunda zengin bölgelerden birisidir. Konu hakkında daha detaylı bilgi almak isteyenler aşağıdaki linki inceleyebilirler. tr.wikipedia.org/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cadence1 3 yıl
bu konu başlığı masalını üniversitedeydim prof . anlatıyordu 98 yılı..... üzerinden 18 yıl gecmiş halen fosil yakıtlar bitiyor bitecek sonlanacak masalı dewam ediyor


yeminlen realist degilsiniz bilim formuna yakışmıyor

cevreci enerji
bisiklet kullan o zaman binme arabaya

hidrojen üretmeyi gayet iyi biliyorsun suyla calışan arac ... nie üretmiyorsun cünkü altyapın büyük oranda fosil yakıtlar ile idame ediyor

10 yıl
sallamasyonu gecersiz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 3 yıl
teknokulis.com/...
Buda bonus
donanimcibaba.com/...
Soğuk füzyon gerçekleştiyse hakkaten 2020 lerde temiz nükleer enerjiye geçilebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LilTunechi 3 yıl
Ruzgar olsun gunes olsun hicbiri guvenilir kaynak olarak fosil yakitlari gecemez. Nukleer en guvenli enerji kaynagidir fakat en ufak hatada sonuclari ortada. Genellikle siyasi gorus propagandasina donuyor bu tarz konular. Aynisi gdo olayinda da var. Bir takim cahil cevreler halka kendi ideolojisini pompalama icin bu tip cok hassas olan konulari kullaniyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 3 yıl
kingman29
mehmet4428 Gelecek füzyon enerjisinde.
Gelecek füzyon enerjisinde ancak küçük bir sorun var. Füzyon reaksiyonu 1.5 milyon derecede gerçekleştiği için, bu kadar ısıyı tutacak bir malzeme evrende yok. Fırını yaktığın anda kendisi dahil etradındaki herşeyi eritmesi gibi bir durum söz konusu. Bu kadar yüksek ısıdaki reaksiyonu manyetik alanlar kullanarak, etrafa temas etmeden havada asılı tutan reaktörler geliştirme çalışmaları var ama örneğin 500 megawatt enerji üretecek bir reaktör üretme Projesi olan ITER projesi bile 25 yılda tamamlanamadı. Yüksek maliyet nedeniyle askıya alındı. Tekini bile üretmek için kaynak bulunamazken, dünyanın yıllık 500 milyar megawatt tüketimi için bunlardan binlercesi lazım. Kaldı ki bugüne kadar sürekli bir füzyon reaksiyonu sadece 1 saniyeliğine başarılabilmiş. Sürekli çalışacak bir reaktör mümkün değil.

Tokamak falan filan diyoruz hocam onlar ne peki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 3 yıl
kingman29
İyi de nasıl olcak bu yeşil devrim. Adamlar elektrikli araba üretiyo. Elektriği doğalgazdan üretiyo. Hesapta fısil yakıt kullanılmıyo. Geceleri Paris sokakları ışıl ışıl. Nerden geliyo bu değirmenin suyu. Çünkü bi taraflarda doğalgaz tesisi atmosfere gümbür gümbür karbondioksit salarak elektrik üretiyo. Her yıl atmosfere milyarlarca metreküp karbondioksit salınıyo. Sonra neymiş, medeniyet. Al sana medeniyet. Yakında bütün dünya çöle dönünce görürüz medeniyeti. Taş devrine geri dönünce kafamıza dank edecek ama iş işten geçmiş olacak.

Yanlış biliyorsun bütün dünya denize dönünce demen lazımdı 20 yıl içinde kutuplar yazları eriyecek dünya sular altında kalacak çölleşme hikaye
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ishamael111 3 yıl tobepeople
tobepeople
kingman29
İyi de nasıl olcak bu yeşil devrim. Adamlar elektrikli araba üretiyo. Elektriği doğalgazdan üretiyo. Hesapta fısil yakıt kullanılmıyo. Geceleri Paris sokakları ışıl ışıl. Nerden geliyo bu değirmenin suyu. Çünkü bi taraflarda doğalgaz tesisi atmosfere gümbür gümbür karbondioksit salarak elektrik üretiyo. Her yıl atmosfere milyarlarca metreküp karbondioksit salınıyo. Sonra neymiş, medeniyet. Al sana medeniyet. Yakında bütün dünya çöle dönünce görürüz medeniyeti. Taş devrine geri dönünce kafamıza dank edecek ama iş işten geçmiş olacak.

Yanlış biliyorsun bütün dünya denize dönünce demen lazımdı 20 yıl içinde kutuplar yazları eriyecek dünya sular altında kalacak çölleşme hikaye

Dünyada karaları su altında bırakacak kadar su yok. Eskiden de yoktu zaten buz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkexecuter 3 yıl
10 yıl kısa bir zaman dilimi ve ben malum petrol şirketlerinin bu kadar kısa zamanda adeta dünyayı sömürmek için kullandıkları bu kaynaktan vazgeçeceklerini düşünmüyorum. Umarım fosil yakıtların kullanımı ciddi ölçüde azalır. Tabiki elektrikli araba yapıp termik santralde fosil yakıtla üretilmiş elektrikle şarj etmek değil kastım !!!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmet4428 3 yıl
Gelecek füzyon enerjisinde.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kingman29 3 yıl mehmet4428
mehmet4428

Gelecek füzyon enerjisinde.

Gelecek füzyon enerjisinde ancak küçük bir sorun var. Füzyon reaksiyonu 1.5 milyon derecede gerçekleştiği için, bu kadar ısıyı tutacak bir malzeme evrende yok. Fırını yaktığın anda kendisi dahil etradındaki herşeyi eritmesi gibi bir durum söz konusu. Bu kadar yüksek ısıdaki reaksiyonu manyetik alanlar kullanarak, etrafa temas etmeden havada asılı tutan reaktörler geliştirme çalışmaları var ama örneğin 500 megawatt enerji üretecek bir reaktör üretme Projesi olan ITER projesi bile 25 yılda tamamlanamadı. Yüksek maliyet nedeniyle askıya alındı. Tekini bile üretmek için kaynak bulunamazken, dünyanın yıllık 500 milyar megawatt tüketimi için bunlardan binlercesi lazım. Kaldı ki bugüne kadar sürekli bir füzyon reaksiyonu sadece 1 saniyeliğine başarılabilmiş. Sürekli çalışacak bir reaktör mümkün değil.
2 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kingman29 3 yıl
İyi de nasıl olcak bu yeşil devrim. Adamlar elektrikli araba üretiyo. Elektriği doğalgazdan üretiyo. Hesapta fısil yakıt kullanılmıyo. Geceleri Paris sokakları ışıl ışıl. Nerden geliyo bu değirmenin suyu. Çünkü bi taraflarda doğalgaz tesisi atmosfere gümbür gümbür karbondioksit salarak elektrik üretiyo. Her yıl atmosfere milyarlarca metreküp karbondioksit salınıyo. Sonra neymiş, medeniyet. Al sana medeniyet. Yakında bütün dünya çöle dönünce görürüz medeniyeti. Taş devrine geri dönünce kafamıza dank edecek ama iş işten geçmiş olacak.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 3 yıl kingman29
kingman29
İyi de nasıl olcak bu yeşil devrim. Adamlar elektrikli araba üretiyo. Elektriği doğalgazdan üretiyo. Hesapta fısil yakıt kullanılmıyo. Geceleri Paris sokakları ışıl ışıl. Nerden geliyo bu değirmenin suyu. Çünkü bi taraflarda doğalgaz tesisi atmosfere gümbür gümbür karbondioksit salarak elektrik üretiyo. Her yıl atmosfere milyarlarca metreküp karbondioksit salınıyo. Sonra neymiş, medeniyet. Al sana medeniyet. Yakında bütün dünya çöle dönünce görürüz medeniyeti. Taş devrine geri dönünce kafamıza dank edecek ama iş işten geçmiş olacak.

Fransa'nin enerji kaynağını %78 oranında nükleer enerji oluşturuyor. En temiz enerji
3 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BBHMMDH 3 yıl
Şu yazıyı okurken çok tuhaf şeyler hissettim. Düşünsenize bi dünyaya zarar veriyoruz. Yıllardır küresel ısınmada küresel ısınma. Buzullar rekor seviyede geriledi. Dünya bigün çok büyük bi patlak verecek ve bunu biz yapmış olucaz. Yeşil enerji kavramı bende temiz güzel bi hissiyat uyandırmıyo. Elektriğin depolandığı akülerde zamanı gelince çöp oluyo. Evet bişeyler yapmak lazım doğru. Ama herşey kötüye doğru gidiyo. Sadece yavaşlatabiliyoruz. Bi son olacak yani. Bigün herşey bitecek. Bunları vay efendim ne gerek var bu yeniliklere diye söylemedim. Düşüncelerimi paylaştım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 3 yıl
Fosil yakıtlardan 10 sene değil 100 sene de bile kurtulamayız. Çünkü petrol bitse bile kaya gazı (shale oil) var.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4102 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Alternatif Enerji, yeşil enerji ve
6 etiket daha fosil yakıtlar küresel ısınma iklim değişikliği sussex energy group Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Sony Xperia M Ultra, 16 megapiksel ön kamerayla gelebilir 3 yıl Lenovo, ZUK 2 ile çıtayı yükseltiyor 3 yıl Corning’den desenli Gorilla Glass camlar 3 yıl Bilim insanları düşük maliyetle esnek ve hızlı transistörler üretmeyi başardı 3 yıl DonanımHaber ekibine katılmak ister misiniz? 3 yıl Lexmark satılıyor 3 yıl Samsung bir kez daha Apple için NAND flaş bellek tedarik edebilir 3 yıl Opera tarayıcısı artık ücretsiz ve sınırsız VPN desteği sunuyor 3 yıl AMD Radeon yol haritası yayımlandı 3 yıl PS4 Neo'nun oyunları en az doğal 1080p çözünürlükte olmak zorunda 3 yıl Huawei P9 inceleme videosu: "Leica imzalı çift kamerasıyla fark yaratıyor" 3 yıl Elektrik şokuya uyandıran bileklik: Shock Clock 3 yıl Google News, AMP teknolojisine sahip sitelere öncelik verecek 3 yıl Pictar, iPhone cihazlara SLR tarzı kamera kontrolleri getiriyor 3 yıl Ford bir Tesla aracını etiketinden 55.000 dolar fazla vererek satın almış 3 yıl ABD Hava Kuvvetleri manyetik kızakla 1000 kilometre hızı aştı 3 yıl Samsung, daha büyük sensörler üzerinde çalışıyor 3 yıl Xbox 360'ın Üretimi Durdu, PS3 ise Güncelleniyor 3 yıl AMD Radeon M400 mobil grafik kartları göründü, içlerinde Polaris yok 3 yıl Cooler Master yeni soğutma sistemlerini duyurdu 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Fosil yakıtlardan tamamen kurtulmak için gereken süre sadece 10 yıl Sonraki NASA'dan 4K çözünürlükte muhteşem Dünya videosu 3 yıl Samsung Safety Screen, çocuklarınızın gözlerini koruyor 3 yıl Samsung’a özel Weather Channel uygulaması 3 yıl Apple Watch'daki gizemli portun kapatılması şarj kayışını devre dışı bıraktı 3 yıl Çift kameralı Huawei Honor V8 geliyor 3 yıl IBM, son 14 yılın en kötü mali çeyreğine imza attı 3 yıl DJI, akıllı bataryaya sahip M600 drone modelini duyurdu 3 yıl LeEco'dan kulaklık girişi olmayan akıllı telefonlar 3 yıl Mitsubishi'nin yakıt ekonomisi testlerinde hile yaptığı ortaya çıktı 3 yıl Akıllı telefon satışları düşüyor işte güncel rakamlar: 3 yıl TP-LINK, İlk Üç Ayda 550 Bine Yakın Ürün Sattı 3 yıl Galaxy S5'in küresel versiyonu Marshmallow almaya başladı 3 yıl 12inçlik yeni MacBook’ta geçen yıla göre neler değişti? 3 yıl Aman tabletiniz görmesin: LG Gram 15 hem çok hafif ve hem de çok iddialı 3 yıl Sony, Playstation 4 Neo'nun geliştirme kitlerini göndermeye başladı 3 yıl Intel yeniden yapılanma kapsamında 12 bin kişiyi işten çıkarıyor 3 yıl Tesla'nın otomatik pilot sistemi ciddi bir kazayı engelledi 3 yıl Google, Google.com'un tehlikeli bir web sitesi olduğunu düşünüyor 3 yıl Apple, Tesla'nın eski başkan yardımcısını kadrosuna kattı 3 yıl Agresif tasarımlı Asus ROG GT51CA oyuncu bilgisayarı resmiyet kazandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim