Fosil yakıtlardan tamamen kurtulmak için gereken süre sadece 10 yıl

Küresel ısınma, her geçen gün dünyanın geleceği için daha açık bir tehlike haline gelirken, dünya genelinde birçok ülke ve çevre örgütü bu tehlikenin önüne geçmek önemli çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmaların merkezinde, fosil yakıtlara olan ihtiyacın azaltılması ve yeşil enerjiye geçilmesi yer alıyor. Son yıllarda bu konuda önemli adımlar atılmış olsa da, kayda değer bir değişiklik yaratacak kadar yol alınabilmiş değil.

Oysa Sussex Energy Group'un yeni raporuna göre fosil yakıtlardan yeşil enerjiye geçmek çok da zor değil. Birleşik Krallık'ın enerji konusunda önde gelen ekiplerinden biri olan Sussex Energy Group'un yayınladığı yeni araştırmaya göre, fosil yakıtlara olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldırmak için gereken süre sadece 10 yıl.

Sussex Energy Group'un raporunda, bu sürenin, tarihte yaşanan diğer enerji devrimlerine kıyasla çok daha kısa olduğuna, ancak bunun başarılabilmesi için birlik içinde çalışılması gerektiğine dikkat çekilliyor. Odundan kömüre geçişin 96 - 160 yıl arası, elektriğe geçişin ise 47 - 69 yıl arası sürdüğünü belirten Sussex Energy Group üyesi Profesör Benjamin Sovacool'a göre fosil kaynaklardaki azalma, küresel ısınma tehdidi ve teknoloji dünyasında yaşanan yenilikler yeşil enerjiye geçişin çok daha hızlı olmasını sağlayabilir.

Bilimsel olarak fosil yakıt ihtiyacını tamamen ortadan kaldırıp yeşil enerjiye geçmek için sadece 10 yıl yeterli, ancak bunun gerçekleşmesi için ülke politikalarında, teknolojinin kullanımında ve kullanıcıların tercihlerinde önemli değişiklikler yaşanması gerekiyor. Eğer gerekli adımlar atılmaz ve işler olduğu gibi devam ederse, sadece 10 yıl içinde yaşanabilecek bu enerji devriminin gerçekleşmesi için uzun yıllar beklememiz gerekebilir.

http://cleantechnica.com/2016/04/19/fossil-fuels-phased-globally-within-decade/