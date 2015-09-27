Fotoğraf uygulaması Fhotoroom yenilendi

Windows Phone ve Windows işletim sistemli cihazlarla uyumlu olarak kullanılabilen fotoğraf uygulaması Fhotoroom, Windows Phone tarafında güzel değişiklikler kazandı.

Fotoğraf çekme, düzenleme ve kendi sosyal ağı yanında Skydrive, Vkontakte, Flickr, Facebook, Instagram ile Twitter temelli paylaşma gibi üç farklı amaca hizmet eden Fhotoroom, çekim sırasında ISO ve pozlama gibi ayarları da değiştirebiliyor. Kısa süre önce masaüstü sürümüne Windows 10 desteği eklenen uygulama, Windows Phone için yayınlanan yeni sürümüyle ise arayüzsel olarak yenilendi. Bu yenileme ile Windows 10 Mobile'a bir adım daha yaklaşan uygulama, ayrıca yeni toplululuk etiketiyle daha sosyal olunmasına imkan tanıyor ve ayrıca yeni arama motoruyla çok daha etikili sonuçlar ve kullanıcı deneyimi ortaya koyuyor.

http://www.windowscentral.com/fhotoroom-windows-phone-updated-new-community-tags-search-feature-and-more-tow