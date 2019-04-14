Foxconn ile Hindistan'da da iPhone üretimi başlıyor

Teknoloji Editörü
The Economic Times tarafından yayınlanan habere göre Temmuz ayında Foxconn, Apple partnerlerinden biri, Doğu Hindistan’daki tesislerinde iPhone üretmeye başlayacak.
Şirket stratejilerine hakim bir yetkiliye göre ise Foxconn üretim kapasitesini ve çeşitliliği arttırmayı hedefliyor. Bu haberler birlikte firmanın daha önce üretim kapasitesini Çin dışına taşıyacağı konusundaki raporlar da aşama aşama doğrulanmış oluyor.Reuters tarafından ortaya atılmıştı. Rapora göre Foxconn 356 milyon dolarlık bir gelişme yatırımı yaparak ülkede bulunan tesisini geliştirmiş ve bu süreçte 25 bin kişiye iş imkanı sağlamıştı.
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