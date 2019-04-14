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Foxconn ile Hindistan'da da iPhone üretimi başlıyor

Apple üreticilerinden en büyüğü olan Foxconn, üretim kapasitesini Çin dışına taşımak için faaliyetlerine devam ediyor. Kaynaklara göre firmanın son üretim tesisi de Hindistan'da üretime başlayacak.
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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The Economic Times tarafından yayınlanan habere göre Temmuz ayında Foxconn, Apple partnerlerinden biri, Doğu Hindistan’daki tesislerinde iPhone üretmeye başlayacak.
Şirket stratejilerine hakim bir yetkiliye göre ise Foxconn üretim kapasitesini ve çeşitliliği arttırmayı hedefliyor. Bu haberler birlikte firmanın daha önce üretim kapasitesini Çin dışına taşıyacağı konusundaki raporlar da aşama aşama doğrulanmış oluyor.
Hindistan’da üst seviye iPhone modelleri üretme fikri ilk olarak geçen yıl Reuters tarafından ortaya atılmıştı. Rapora göre Foxconn 356 milyon dolarlık bir gelişme yatırımı yaparak ülkede bulunan tesisini geliştirmiş ve bu süreçte 25 bin kişiye iş imkanı sağlamıştı.

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SEHZADE63 1 ay
california yazmazsa turp kizabilir ..:)))
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Penah000000 1 ay
nasıl yani yeni iphonelerin arkasında Made in İndia mı yazacaklar şimdi...
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Mr. Jingles 1 ay Penah000000
Hayır, Made in India yazacak.
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