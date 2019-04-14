Foxconn ile Hindistan'da da iPhone üretimi başlıyor

Foxconn, Apple partnerlerinden biri, Doğu Hindistan’daki tesislerinde iPhone üretmeye başlayacak. The Economic Times tarafından yayınlanan habere göre Temmuz ayında, Apple partnerlerinden biri, Doğu Hindistan’daki tesislerindeüretmeye başlayacak.

Şirket stratejilerine hakim bir yetkiliye göre ise Foxconn üretim kapasitesini ve çeşitliliği arttırmayı hedefliyor. Bu haberler birlikte firmanın daha önce üretim kapasitesini Çin dışına taşıyacağı konusundaki raporlar da aşama aşama doğrulanmış oluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.