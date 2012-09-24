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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Foxconn tesislerinde isyan çıktı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugüne kadar kötü çalışma şartları, işçi intiharları ve protestolarla gündeme gelen Çin'deki Foxconn tesisleri, bu kez bir isyana sahne oldu.

Fonxconn'un Taiyuan tesislerinde yaşanan ve yaklaşık 2000 kişinin katıldığı isyan yerel saatle gece 10 sularında başladı. Bilgilere göre güvenlik görevlilerinin bir işçiyi tartaklaması ile başlayan olaylar isyana dönüştü ve polis birlikleri tesislere sevk edildi.

Olay ile ilgili görseller paylaşım sitelerinden kaldırıldığı için sadece ilk anda paylaşılmış bazı görseller olay ile ilgili bilgiler veriyor. Yerel bir site olayın işçiler arasındaki kavga olduğunu söylese de görsellerde giriş noktasının yerle bir edildiği görülüyor.

Tesis tüketici elektroniği ürünleri için magnezyum bileşenleri, ısıtma sistemleri, LED aydınlatma ürünleri, mobil telefonlar ve magnezyum alaşımlı otomobil bileşenleri üretiyor. Tesiste iPhone 5 modelinin arka kasasının da üretildiği belirtiliyor.

Foxconn'da devam eden zor çalışma şartlarının psikolojik olarak işçileri negatif etkilediğine kuşku yok. Zaman zaman bu etkiler sosyal patlama olarak dışa vuruyor. Teknoloji her ne kadar ilerlemiş olsa da özellikle Çin gibi gelişmekte olan ülkelerde bunun bedelini insanlar farklı şekillerde ödemek zorunda kalıyor. Sadece Apple değil, ürünlerini ucuz işçilik sunan ülkelerde ürettiren pek çok firma da çalışma koşulları konusunda işe yarar adımlar atmak zorunda. Aksi takdirde bu sorunlar gelecekte daha da büyüyerek firmaların önüne çıkacak.

http://articles.cnn.com/2012-06-07/asia/world_asia_foxconn-workers-riot_1_foxconn-china-foxconn-workers-riot?_s=PM:ASIA Yorum Yaz
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JohnLord 6 yıl
Helal olsun hakkınızdır isyan etmek haktır hak aramak!
bizimde benzin 5 lira içkiye %200 zam ama bizimkiler uyuyo
şşş sessiz olunn..
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Xtracer 6 yıl
beter olsun foxconn..işçilere yapılan o eziyetlerden sonra antipatik geliyor bu marka bana
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Dark Territory 6 yıl
Fabrikamı hapishane mi belli değil.

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Daima İleri 6 yıl
Ülkelerin böyle gelişmesine tükeriyim.(Tükrüğe yazık olur orası ayır)


İnsanlar için bir gelişme sağlamadıktan sonra Total War mı oynuyoruz ki ülkenin gelişmesi önemli oluyor.
Aynısı Türkiye'de oluyor. Kişi başı milli gelir 14.000 dolara ulaşmış fakat 4 kişilik bir aile yıllık 4.500 dolar kazanıyor. Ve onu kazanmak için günlük 12 saat çalışılıyor.


Not: Doğrusu kişi başı gelirde pek iyi olduğumuzda söylenemez. Önümüzde 60-80 ülke var.
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dergul 6 yıl
kapitalist bir ülke olsa anlarımda, bu olayın komünist çin'de gerçekleşmesi garip kaçıyor.
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OrQuN 6 yıl
abit e benzemesınde
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CARNIVALE 6 yıl
yakında forumda da isyan çıkacak, sürekli çöküyor.
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Guest-0924579C4 6 yıl
bütün şirkettler her yıl kar açıklar işçilere gelince kar bir anda zarar olur.
dış borç aldı gidiyor başını .....altın yumurtlayan tavuklarıda kestiler.
şimdi nakit para lazım ne olacak tabiki zam olacak..
İYİ UYKULAR TÜRKİYE...
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whitehazel 6 yıl
Meselenin çalışma şartlarına isyandan kaynaklandığını sanmıyorum.Orası çin güzel kardeşim..Öyle insan hakkı bilmem ne yok orada. Hele polise askere karşı gelmek diye birşey yok. Adamı alırlar kemiğini bırakmazlar sonra. Çinde çalışmış birinin yazdıklarını okumuştum , herşeyi yap ama polise askere bulaşma psikolojisi var orada. O yüzden trafik kazalarında bile mümkün olduğunca kendi aralarında anlaşıyorlarmıs.
Bu sebeplerle şüpheli geldi bana çalışma şartları isyanı falan.
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Einstein 6 yıl
iPhone fiyatlarının artması için bir sebep daha.
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FERFEROS 6 yıl
Beter olsun Foxconn. Biraz az kar etseler ölecekler sanki.
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extácy 6 yıl
tüketim çılgınlığının sonucu
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alito 6 yıl
Glukhovsky
Şartları beğenmiyolarsa çıksınlar işten bu kadar basit.

Çin gibi bir yerde çalışmamak ölmek demek. aç kalır ve ölürsünüz.
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Glukhovsky 6 yıl
Şartları beğenmiyolarsa çıksınlar işten bu kadar basit.
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highgen 6 yıl
yahu bu ayfonu adamlar böyle fason fabrikalarda düşük maliyet düşük işçilikle üretip minimum maliyetle üretip korkunç karlarla satıyorlar bizim milletimizde paşa paşa bayılıyor 3binlirayı
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bozok_53_45 6 yıl
ntvmsnbc.com/...
yorum yok.
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gamerasi 6 yıl
Umarım işçiler lehine iyileştirmeler yapılır...
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jovanovic 6 yıl
Bu Çin'deki işçi durumları tam karmaşa...
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Batuist 6 yıl
salak bu çinliler.. ellerinde ki bu insan kaynağını kullanmayı bile bilmiyorlar.. dünyanın en gelişmiş telefonları üretebiliyorlar ama daha kendi aralarındaki ilişkileri düzeltemiyorlar..
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