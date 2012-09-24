Foxconn tesislerinde isyan çıktı

Bugüne kadar kötü çalışma şartları, işçi intiharları ve protestolarla gündeme gelen Çin'deki Foxconn tesisleri, bu kez bir isyana sahne oldu.





Fonxconn'un Taiyuan tesislerinde yaşanan ve yaklaşık 2000 kişinin katıldığı isyan yerel saatle gece 10 sularında başladı. Bilgilere göre güvenlik görevlilerinin bir işçiyi tartaklaması ile başlayan olaylar isyana dönüştü ve polis birlikleri tesislere sevk edildi.





Olay ile ilgili görseller paylaşım sitelerinden kaldırıldığı için sadece ilk anda paylaşılmış bazı görseller olay ile ilgili bilgiler veriyor. Yerel bir site olayın işçiler arasındaki kavga olduğunu söylese de görsellerde giriş noktasının yerle bir edildiği görülüyor.





Tesis tüketici elektroniği ürünleri için magnezyum bileşenleri, ısıtma sistemleri, LED aydınlatma ürünleri, mobil telefonlar ve magnezyum alaşımlı otomobil bileşenleri üretiyor. Tesiste iPhone 5 modelinin arka kasasının da üretildiği belirtiliyor.





Foxconn'da devam eden zor çalışma şartlarının psikolojik olarak işçileri negatif etkilediğine kuşku yok. Zaman zaman bu etkiler sosyal patlama olarak dışa vuruyor. Teknoloji her ne kadar ilerlemiş olsa da özellikle Çin gibi gelişmekte olan ülkelerde bunun bedelini insanlar farklı şekillerde ödemek zorunda kalıyor. Sadece Apple değil, ürünlerini ucuz işçilik sunan ülkelerde ürettiren pek çok firma da çalışma koşulları konusunda işe yarar adımlar atmak zorunda. Aksi takdirde bu sorunlar gelecekte daha da büyüyerek firmaların önüne çıkacak.