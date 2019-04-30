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Foxconn, yeni nesil iPhone modelleri için microLED ekran yatırımı yapıyor

Apple'ın üretici partnerlerinden Foxconn, firmanın yakın zamanda geçmek istediği microLED panellere yatırımını arttırıyor. Hedef tahminen 2021 iPhone modellerinde bir numaralı ekran sağlayıcısı olmak.
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Digitimes’tan gelen rapora göre microLED alanındaki yatırımlarını genişleten Foxconn, yeni nesil iPhone modelleri için firmanın bir numaralı ekran sağlayıcısı olmayı hedefliyor. 
Apple’ın OLED panellerden sonra kullanacağı ekran teknolojisi olarak görülen microLED, şimdiki OLED’ler ile aynı avantajlara sahip fakat fazlası var. MicroLED ekranlar daha ince, parlak ve verimliler. MicroLED paneller ayrıca organik olmayan GaN tabanlı LED’lerden oluşuyor. Bu LED’ler OLED panellerdeki organik tabanlılara kıyasla çok daha uzun ömürlü ve ekran yanması gibi problemlere karşı dirençliler. 
İlk olarak 2014 yılında microLED ekran üreticisi LuxVue adlı firmayı satın alarak bu teknolojiye ilgisini ortaya koyan Apple, araştırmalara göre aynı yıl Taoyuan, Tayvan’da gizli bir laboratuvar açmıştı. Bu laboratuvarın amacı da tabii ki OLED ve microLED teknolojilerini gelecek cihazlarda kullanma amaçlı çalışmaktı.
Apple’ın bu ekran teknolojisine sahip cihazlarını görmek için şimdiden heyecanlanmamak gerek. Yeni yeni alevlenen bu kategoride cihazlar yavaş yavaş karşımıza çıkacak olsa da ilk olarak muhtemelen microLED ekranlı bir Apple Watch modeli göreceğiz.

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