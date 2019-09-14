Fransa’da Google’a 1 milyar Avroluk ceza

Teknoloji devleri her yıl milyarlarca dolar para kazanıyor olsa da vergi vermeyi adeta bir kâbus olarak görüyor ve sürekli vergi vermekten kaçınmanın yollarını arıyor. Bunlardan birisi olan Google bu kez vergiden kaçamadı.

Sürekli tazminat cezası geliyor

Fransa devlet kurumları ve Google arasında yaklaşık 4 yıldır devam eden vergi aktivitelerini tam olarak bildirmeme soruşturmasında 1 milyar Avroluk ceza kesinleşti. Google cezayı ödemeye razı oldu.

Ayrıca Bkz.

"Apple Deep Fusion ile mobil fotoğrafçılık çağ atlıyor"

2015 yılında başlayan soruşturma kapsamında Google İrlanda Limited'in 2005-2010 dönemi için kurumlar ve katma değer vergilerini tam olarak bildirmediği iddia ediliyordu. 2016 yılında Google’ın Paris ofisine polis baskını yapılmıştı. Soruşturma sonucunda 1 milyar Avroluk bir tazminat cezasına hükmedilmişti. 2017 yılında ise Paris İdare Mahkemesi bu cezanın iptal edilmesine karar vermişti ancak Maliye Bakanlığı cezaya itiraz etmişti.

İtirazın kabul edilmesi ile birlikte 1 milyar Avroluk ceza da kesinleşmiş oldu. Cezanın 500 milyon Avrosu tazminat, 465 milyon Avrosu ise ek vergilerden oluşuyor. Google yılın başlarında bu kez kişisel verilerin gizliliği soruşturmasında yine Fransa’da 50 milyon Avro cezaya mahkum olmuştu.