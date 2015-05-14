Fransız şirketten alışılmışın dışında elektrikli araç

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Özellikle Tesla gibi firmaların hazırladığı elektrikli otomobil modelleri, gündelik kullanım doğrultusunda standart bir tasarım ile karşımıza çıkıyor. Fransız merkezli Iris hazırladığı Viseo isimli aracıyla ise farklı bir form faktörüyle karşımıza çıkıyor.
Tasarımıyla standart elektrikli otomobil modellerinden ayrılan ve özel bir amaç doğrultusunda hazırlanan Iris Viseo, bünyesinde yükseltilebilir bir kabin taşıyor. Otomobilin kontrolü için gereken bütün aksanları bu kabinde toplayan elektrikli otomobil, özel ya da devlet için çalışan güvenlik güçlerinin daha yüksekten gözetleme ya da incelemeye ihtiyaç duydukları durumlarda yaklaşık 3 metre yükseliyor ve böylece olaya çok daha iyi oranda hakim olunabiliyor.
Kabin yükseltildikten sonra da maksimum 25 km hızla hareket etmeye devam edebilen ilginç araç Viseo, verilen bilgilere göre gücünü 127 Hp (95 kW) gücündeki elektrik motorundan alıyor, gereken güç 48V gücündeki bataryadan geliyor ve 8 saatlik tam şarj sonrası maksimum 85 km menzil performansı ortaya koyuyor. Bütün gövdesi polyester elyaftan üretildiği için hem hafif olan hem de %95 oranında geri dönüştürülebilen gözlem otomobili, ticari bazı alanlarda (Örnek aşağıda) da faydalı bir seçenek oluşturuyor.
45,000 Euro fiyat etiketi bulunan Iris Viseo hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.
http://www.autoevolution.com/news/meet-iris-viseo-the-french-electric-transformer-vehicle-that-could-be-used-for-riots-video-94761.html# Yorum Yaz Paylaş Tweetle
_ hoop 3.kata 2 ekmek bi soda
Boşu boşuna bir sürü ıvır zıvır koymuşlar. O ağırlık yerine pil koy :)
3 metre yukarıdan bakmak istiyorsan periskop gibi yükselen bir kamera koy yeter.
Viral reklamdan başka bişey değil.
Türkiye'de Sw ve Mpv gibi arabalara tipsiz diyip, sedandan başka arabaya binmeyen çok fazla kişi olduğu için forumda bu arabayı beğenmeyen çok kişinin çıkması da normal.
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