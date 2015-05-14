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Fransız şirketten alışılmışın dışında elektrikli araç

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fransız şirketten alışılmışın dışında elektrikli araç
Özellikle Tesla gibi firmaların hazırladığı elektrikli otomobil modelleri, gündelik kullanım doğrultusunda standart bir tasarım ile karşımıza çıkıyor. Fransız merkezli Iris hazırladığı Viseo isimli aracıyla ise farklı bir form faktörüyle karşımıza çıkıyor.
Tasarımıyla standart elektrikli otomobil modellerinden ayrılan ve özel bir amaç doğrultusunda hazırlanan Iris Viseo, bünyesinde yükseltilebilir bir kabin taşıyor. Otomobilin kontrolü için gereken bütün aksanları bu kabinde toplayan elektrikli otomobil, özel ya da devlet için çalışan güvenlik güçlerinin daha yüksekten gözetleme ya da incelemeye ihtiyaç duydukları durumlarda yaklaşık 3 metre yükseliyor ve böylece olaya çok daha iyi oranda hakim olunabiliyor.
Kabin yükseltildikten sonra da maksimum 25 km hızla hareket etmeye devam edebilen ilginç araç Viseo, verilen bilgilere göre gücünü 127 Hp (95 kW) gücündeki elektrik motorundan alıyor, gereken güç 48V gücündeki bataryadan geliyor ve 8 saatlik tam şarj sonrası maksimum 85 km menzil performansı ortaya koyuyor. Bütün gövdesi polyester elyaftan üretildiği için hem hafif olan hem de %95 oranında geri dönüştürülebilen gözlem otomobili, ticari bazı alanlarda (Örnek aşağıda) da faydalı bir seçenek oluşturuyor.
45,000 Euro fiyat etiketi bulunan Iris Viseo hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.autoevolution.com/news/meet-iris-viseo-the-french-electric-transformer-vehicle-that-could-be-used-for-riots-video-94761.html# Yorum Yaz
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HondatugraL 4 yıl en beğenilen
Tipinin çirkinliğine fransız olduğundan şaşırmadım.
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cosica 4 yıl
mesela trafik durdu ilerlemiyor. hemen yükseliyorsun bakıyorsun ne olmuş diye ve için rahatlıyor.
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stalker(1979) 4 yıl
Bunu Türkiye yapsa Avrupalılar bir taraflarıyla gülerdi. Fransız yapınca oluyor demek ki:)
1 Yanıt Yanıtla +6
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multiTYRT 4 yıl
Rica ediyorum Tesla Motors'dan başka firma elektrikli araba yapmasın. Yükselme özelliği nedir? Ben güvenlik görevlisi olsam ilk önce kendi güvenliğim için binmezdim
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INTRUDERTR 4 yıl
şey gibi kalkiyo ln araba
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Biyturs_OnSr 4 yıl
Sözlük sitelerinde bile bu kadar saçma yorumlar yapılmıyor, cidden yazık sitenin haline.
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serseri006 4 yıl
bu fransızlar bonzai içip araba tasarlıyor ha,ne aptalca şeylerle uğraşıyor bu adamlar
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G Man 4 yıl
Biraz daha uzun yapsalarmış bakkallar da alırmış
_ hoop 3.kata 2 ekmek bi soda
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stalker(1979) 4 yıl
Bunu Türkiye yapsa Avrupalılar bir taraflarıyla gülerdi. Fransız yapınca oluyor demek ki:)
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cosica 4 yıl
mesela trafik durdu ilerlemiyor. hemen yükseliyorsun bakıyorsun ne olmuş diye ve için rahatlıyor.
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infom@n 4 yıl
Hayatımda gördüğüm en saçma, en gereksiz araç.
Boşu boşuna bir sürü ıvır zıvır koymuşlar. O ağırlık yerine pil koy :)
3 metre yukarıdan bakmak istiyorsan periskop gibi yükselen bir kamera koy yeter.
Viral reklamdan başka bişey değil.
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gurkanse 4 yıl
eleştirmeyi bilmeyip eleştirmeye çalışanlara söylüyorum.daha iyisini siz yapın laf edene kadar
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_mp_ 4 yıl
iş çıkışı ek iş olarak mağaza camı silen emekli sitroen tasarımcısından ucube araç. muhtemelen kamera şakası ya da viral pizzacı reklamı.
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MxFxOx 4 yıl
3 metre gözetleme özelliği gerçekten ulaşılması zor mesafe(!),
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interwap 4 yıl
Harbiden de ilginç olmuş.
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Glukhovsky 4 yıl
İlginç bir tasarım olmuş, kullanması çok zevklidir bence.
Türkiye'de Sw ve Mpv gibi arabalara tipsiz diyip, sedandan başka arabaya binmeyen çok fazla kişi olduğu için forumda bu arabayı beğenmeyen çok kişinin çıkması da normal.
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