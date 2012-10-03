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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Frostbite oyun motoru yakında Android ve iOS platformlarına geliyor

6 yıl
2,7b
1
22
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Battlefield 3, Need for Speed: The Run ve Medal of Honor: Warfighter gibi büyük konsol ve bilgisayar yapımlarına güç veren Frostbite oyun motoru yakında mobil sektöre giriş yapacak. Frostbite'ın yanı sıra Battlefield serisinin de geliştiricisi olan İsveçli oyun şirketi DICE, internet sitesinde listelediği bir iş ilanıyla Android ve iOS platformları için çalışmalara başladığını resmen doğruladı.
Endüstrinin en çok beğeni toplayan oyun motorolarından biri olan Frostbite'ı yeni bir seviyeye taşımak için mobil yazılım geliştiricilerine ihtiyaç duyan EA Digital Illusions CE, Android ve iOS gibi mobil işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi tecrübeli geliştiricileri mobil oyun takımına çağırıyor. Oyun motorunun son versiyonu olan Frostbite 2'nin kullanıldığı Battlefield 3 ve Need for Speed: The Run ile önceki yıl mevcut konsolların sınırlarını zorlayan bir performans sergileyen firma, bu yıl Danger Close Games tarafından geliştirilen Medal of Honor: Warfighter ile tekrar sahneye çıkacak. Önümüzdeki yıl veyahut daha ileri bir tarihte çıkış yapması beklenen Battlefield 4 ise; Frostbite'ın en yeni versiyonu kullanılarak oluşturulacak.
Başarılı oyun motorunun Android ve iOS ekosistemlerini destekleyecek yeni oyunların yapımında kullanılacak olması mobil oyunları konsol kalitesine ulaştıracak önemli bir kilometre taşı olacaktır. Şuan için DICE'ın nasıl bir oyun üzerinde çalıştığı bilinmiyor. Ancak aylar önce iOS için sunulan ve Android'e geleceği resmen duyurulan, ardından iptal edilip App Store'dan kaldırılan Battlefield 3: Aftershock'ın Frostbite ile yeniden geliştirilme ihtimali üzerinde duruluyor. Kullanıcılardan gelen şikayetler üzerine geri çekilen oyunun daha iddialı bir yapım haline gelebilmesi için orijinal serideki oyun motoruyla güçlendirilmesi planlanıyor olabilir. FPS dışındaki diğer oyun türlerinde de Frostbite'lı mobil yapımlar görmeyi umuyoruz.

http://dice.se/jobs/mobile-software-developer/ Yorum Yaz
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huseyincarnege 6 yıl
valla onu kaldıracak ciyazlar mevcut şuan beklerin EA ve diyerlerini de bekleriz

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This Time 6 yıl
CRY ENGINE 3'ü istiyoruz
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kadirgumussoy 6 yıl
sabah sabah okuduğum en güzel haber oldu...
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tunc-rıdvan 6 yıl
Frostbite felan fark etmez şuan için android kısmında optimizasyon sorunlarından dolayı çok büyük fark olmaz şimdiki motorlarla.
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Amedra 6 yıl
Unreal Technology
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Umut Aşkın 6 yıl


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XanthiN 6 yıl
Abow
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burakesan 6 yıl
Nfs run daki perfonmansini goren biri olarak `sabirsizlikla` bekliyorum ...
If you know my kinaye ...
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sarjaleti 6 yıl
Ücretsiz SDK lâzım Frostbite'a.
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X-FI 6 yıl
iyi haber. kaliteli oyunlar bekiyoruz ama kasmasın
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-Freedom- 6 yıl
Guzel bir haber ama tel in donanimi buyuk olmasi lazim x5 icin hayal heralde
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erci501 6 yıl
ooo mükemmel haber :)
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Mulsanne 6 yıl
Bf3
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