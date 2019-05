Frostbite oyun motoru yakında Android ve iOS platformlarına geliyor

Battlefield 3, Need for Speed: The Run ve Medal of Honor: Warfighter gibi büyük konsol ve bilgisayar yapımlarına güç veren Frostbite oyun motoru yakında mobil sektöre giriş yapacak. Frostbite'ın yanı sıra Battlefield serisinin de geliştiricisi olan İsveçli oyun şirketi DICE, internet sitesinde listelediği bir iş ilanıyla Android ve iOS platformları için çalışmalara başladığını resmen doğruladı.

Endüstrinin en çok beğeni toplayan oyun motorolarından biri olan Frostbite'ı yeni bir seviyeye taşımak için mobil yazılım geliştiricilerine ihtiyaç duyan EA Digital Illusions CE, Android ve iOS gibi mobil işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi tecrübeli geliştiricileri mobil oyun takımına çağırıyor. Oyun motorunun son versiyonu olan Frostbite 2'nin kullanıldığı Battlefield 3 ve Need for Speed: The Run ile önceki yıl mevcut konsolların sınırlarını zorlayan bir performans sergileyen firma, bu yıl Danger Close Games tarafından geliştirilen Medal of Honor: Warfighter ile tekrar sahneye çıkacak. Önümüzdeki yıl veyahut daha ileri bir tarihte çıkış yapması beklenen Battlefield 4 ise; Frostbite'ın en yeni versiyonu kullanılarak oluşturulacak.

Başarılı oyun motorunun Android ve iOS ekosistemlerini destekleyecek yeni oyunların yapımında kullanılacak olması mobil oyunları konsol kalitesine ulaştıracak önemli bir kilometre taşı olacaktır. Şuan için DICE'ın nasıl bir oyun üzerinde çalıştığı bilinmiyor. Ancak aylar önce iOS için sunulan ve Android'e geleceği resmen duyurulan, ardından iptal edilip App Store'dan kaldırılan Battlefield 3: Aftershock'ın Frostbite ile yeniden geliştirilme ihtimali üzerinde duruluyor. Kullanıcılardan gelen şikayetler üzerine geri çekilen oyunun daha iddialı bir yapım haline gelebilmesi için orijinal serideki oyun motoruyla güçlendirilmesi planlanıyor olabilir. FPS dışındaki diğer oyun türlerinde de Frostbite'lı mobil yapımlar görmeyi umuyoruz.

