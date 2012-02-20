Fujitsu, Avrupa akıllı telefon pazarına giriyor

Panasonic firmasının ardından diğer bir Japon elektronik devi Fujitsu da, geniş bir ürün gamıyla Avrupa akıllı telefon ve tablet pazarında boy göstermeye hazırlanıyor.

Financial Times gazetesinin haberine göre Fujitsu bu yıl ilk olarak Android ve Windows Phone 7 işletim sistemli telefonlar ile kendisine pay arayacak. Avrupa'daki pek çok operatör ile görüşmelere başlayan Fujitsu'nun hedefi önümüzdeki 5 yılda çift haneli rakamlarda bir pazar payı elde etmek.

Fujitsu hali hazırda Japonya pazarı için mobil cihazlar üretmeye devam ediyor. Panasonic ve ardından Fujitsu'nun bu kararı almasındaki en önemli nedenin Samsung, Sony ve HTC gibi aynı bölge firmalarının Avrupa pazarında elde ettiği başarılar. Ayrıca ülke içinde piyasanın akıllı telefonlara doymaya başlaması firmaları deniz aşırı planlar yapmaya itiyor.

Japon firmaların toplam mobil telefon üretimi yıllık 30 milyonu buluyor. Bu sadece Samsung'un toplam satışlarının onda biri ediyor. Gelecekteki bir darboğaza düşmemek için Japon üreticilerin dışarıya açılması şart.

Japonya'da satılan modellerde NFC, LTE, parmak izi okuyucu gibi önemli teknolojiler bulunuyor. Bu teknolojiler Avrupa'ya da sunulacak. Üreticiler orta ve üst seviye pazarda mücadele etmek istiyor. Çünkü giriş seviyesi pazar ZTE ve Huawei gibi firmaların rekabetine sahne oluyor.

Avrupa ise en büyük akıllı telefon pazarlarından biri olma yolunda ilerliyor. Akıllı telefon kullanımı bölgede yüzde 51 seviyesine ulaşmış durumda ve ABD'nin yüzde 12 gerisinde. Ekonomik durgunluk ve pek çok ülkede düşük ilerleme oranlarına rağmen İngiltere, Fransa ve Almanya gibi büyük ekonomiler akıllı telefon pazarını ayakta tutuyor.