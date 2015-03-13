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Fujitsu akıllı telefonlar için 1mm'lik soğutma borusu geliştirdi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Fujitsu akıllı telefonlar için 1mm'lik soğutma borusu geliştirdi

Snapdragon 810 yongaseti ile ilgili ısınma sorunlarının gündemi oldukça fazla meşgul ettiği bir dönemde Fujitsu'dan önemli bir çıkış geldi. Firma akıllı telefonlara çok ince soğutma sistemleri imkanı tanıyacak.
Fujitsu'nun geliştirdiği döngü şeklindeki ısı boruları yaklaşık 1mm kalınlığa sahip. Cihaza entegre edildiğinde 20W civarında ısıyı transfer edebilen sistem mevcut soğutma sistemlerine göre 5 kat daha etkili.
Fujitsu yeni sistemin türünün tek örneği olduğunu belirtiyor. Zira ısı boruları akıllı telefonlarda yaygın değil ve genelde metal yapraklar veya grafite materyaline yer veriliyor. Bu sayede ısı borularının kullanımının yaygınlaşacağı tahmin ediliyor.
Isı borularının içerisinde 0.1mm kalınlığında bakır yapraklar yer alıyor. Bu yaprakların arasındaki kanallardan geçen su cihaz aşağı veya yukarı çevrilse bile yönünü değiştirmiyor.
Soğutma sisteminin bir ucu işlemci gibi soğutulması gereken bileşenlere denk getiriliyor. Diğer ucu ise bir termal difüzyon plaka barındırıyor. Buharlaşan su burada tekrar su haline geliyor ve sisteme geri gönderiliyor.
Ancak bu sistemde ısıyı dışarı atma yok. Sürekli bar ve su arasında sirkülasyon yapılıyor. Genel amaç ise cihazın ısınan bileşenlerini belirli bir ısı seviyesinde tutmak. Ayrıca ısı yükseldiğinde işlemcinin kendisini kısıtlamaya sokma frekansı da azalıyor.
Fujitsu yeni teknolojisini 2018 yılında piyasaya sürmeyi hedefliyor. Soğutma sistemi mobil cihazların ölçülerine göre farklı şekillerde tasarlanabilecek. Mobil cihazlar haricinde yeni sistemin hedefinde iletişim cihazları ile tıbbi ve giyilebilir cihazlar da var.



http://www.pcworld.com/article/2896672/fujitsus-thin-heat-pipe-could-let-smartphone-chips-run-cooler.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
benhuraxu 4 yıl
Dikkat ederseniz "ısınmanın tamamen sona ereceği" diye bir iddaa yok. "Isınma biraz daha azalacak, biraz katkı yapacak".
Yani 14nm lik işlemcilerden sonra bir de bu ısı borusu yapılırsa ikisi birlikte iyi performans sağlar. Yani tüm yük işlemcinin mimarisi veya nanometre aralığı vs şeylere binmeyecek.
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edacsac 4 yıl
Nec ve Fujitsu fena taktı bu mobil cpu soğutma işine... Soğutacak adamlar başka yolu yok:)
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Mr.ED 4 yıl
Kansere çare bulundu haberi ile aynı nitelikte.
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ardicli2000 4 yıl
2018 mi???
Bunu duyan başka bir firma geliştirip kullanabilir bile. Günümüzde teknolojiyi duyurduğunda 2-3 ay içerisinde kullanıma hazır hale sokmalısın. İnsanların beklemeye takati yok çok fazla. Ayrıca bir ürün bekletildikçe suyu çıkıyor. Bakınız: Oculus Rift
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sendomi 4 yıl
3 yıl uzun bir süre ama ısı boruları geldiğinde çok daha yüksek performans alınabilecek zaten nm olarak küçüleceği için enerji tüketimi azalacak ve daha az ısı ortaya çıkacak üstüne birde ısı borusu eklendiğinde daha yüksek saat hızları olacak
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travers 4 yıl
14 nm işlemciler yük altında ısınmayacak diye düşünüyor birçok kişi hayret ediyorum. Adamlar ne reklam yapmışlar bravo valla. Ancak 2018 çok geç bir zaman. Birde z3 te ısı borusu kullanılıyor zaten.
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freudunpiposu 4 yıl travers
Note 4 ısınmıyor mesela yani hafif ılıyor, oyun oynamadıkça dediğin şey oyun oynamaksa, Soğutma borusu da olsa 0.5 nm olmadan o ısınma hissedilir. CPU tarafında değilde - en azından Exynos için -. GPU tarafında ihtiyaç olabilir buna. Ancak bu kanalları çoğaldım Nm boyutuna indirmeleri gerekecek. Konuşulan Exynos 7'de gerçekten ılınma bile olmadığı yönünde. Umarım Android sistem kaynaklı problemler olmaz.
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frislusw 4 yıl travers
travers
14 nm işlemciler yük altında ısınmayacak diye düşünüyor birçok kişi hayret ediyorum. Adamlar ne reklam yapmışlar bravo valla. Ancak 2018 çok geç bir zaman. Birde z3 te ısı borusu kullanılıyor zaten.

Hocam insanlardaki bu görüş birligini bende anlamiyorum 8 mm bir telefonun 20 nm bir islemcide verdiği isiyi 6.8 mm bir telefon ve 14 nm islemcide vericek tamam daha az ısınıyor ama şu var telefonlarda inceliyor isi daha çabuk dışarı cikicak benim sahsi gorusum samsung samsung s5 mmrelerinde bir telefon yapsa pilini azaltmasa ve dediğim gibi telefon daha ince olmadigi için isiyi daha geç yayicak 14 nm renin avantajlari performans/ pil/ isinma bana göre bu kosullar altında sadece performans avantajini gorebilecegiz
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0MG90 4 yıl
2018'e kadar firmalar kendileri koyar buna gerek kalmaz
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Zimmerit 4 yıl 0MG90
Patentini aldı mı biraz zor yaparlar.
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V4LKyR 4 yıl
Neden 2025'te piyasaya çıkarmıyorlar ki? 2018 neden mesela?
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swat882 4 yıl
14 nm samsung işlemcisi çıkmış hala soğutma borusu diyorlar


2018 e kadar samsung ne işlemciler üretir, pazar payınıda zaten herkesten çalıcaktır
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Only Me Love 4 yıl
Ilerde Pc toplar gibi telefon fanı cpu gpu'su toplucaz zaten geliştırsinler bağalım..
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ouzqan 4 yıl
Bu teknoloji olmasada bir benzerini Sony olmak üzere birkaç firma kullandı . 2018 için nasıl bir öngörü içine girdiler acaba herhalde 90 dereceleri falan gören cihazlar yapacaklar gibi . Daha erken piyasaya sokulmalı ki diğer firmalar da alternatifler üstünde çalışmaya başlasın rekabet ortamı doğsun ki verimli bir şekilde kullanalım .
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