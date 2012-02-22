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Fujitsu gelecek hafta 4 çekirdekli modelini tanıtmaya hazırlanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Gelecek hafta başlayacak Mobil Dünya Kongresi - MWC 2012 fuarında 4 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 platformunu kullanan akıllı telefonların gövde gösterisine şahit olacağız.
ASUS Padfone ve HTC One X modelleri fuarda tanıtılması ihtimali yüksek olan iki model. Huawei ve Samsung ise kendi ürettiği 4 çekirdekli işlemciye sahip akıllı telefonlarını satışa sunma hazırlığında. Ayrıca Japon Fujitsu firması da Tegra 3 ile bu rekabete katılmaya hazırlanıyor.
Fujitsu'nun Arrow serisine dahil olacağı düşünülen model için hazırladığı örnek ürün sayfasında 1.5GHz hızında çalışan 4 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 yongada sisteminin ve 12 çekirdekli GPU'nun kullanılacağı belirtiliyor. Modelin kesin bir adı belirtilmemiş ancak 4.6 inç ekran ve 13.1 MP kamera ile yılın en iyi modellerinden birisi olmaya aday.
Suya ve toza dayanıklılık ve parmak izi tarama fonksiyonu cihazı daha güvenli bir hale getiriyor. İşletim sistemi olarak ise Android 4.0 Ice Cream Sandwich sürümü kullanılıyor.
CES 2012 fuarında ilk kez ortaya çıkan bu model ziyaretçilerin incelemesine sunulmamış sadece işlemcisi ve kamerası hakkında bilgi elde edilebilmişti. Fujitsu'nun fuar sonrasında modeli satışa sunacağı tahmin ediliyor.  
Fujitsu'nun Avrupa pazarına açılma planları kısa süre önce ortaya çıkmıştı. Bu 4 çekirdekli model, firmanın Avrupa pazarına iddialı bir giriş yapmasını sağlayacaktır.
 

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turbo-powwer 7 yıl
Bol bol telefonlar çıkıyor , çıksın bakalım.
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RAN7843 7 yıl
fijitsu iyi bir firma zamanında simensle ortaklık yapıyordu ve iyi özellikleri var ama htc ilk favorim neden derseniz ses sistemi bit audıo gerçekten çok hoşuma gidiyor bide o solo klaklığı yokmu beyaz renkte harika herkezin fikri tabikki
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damn2u 7 yıl
Fujitsu piyasada ki bir çok markadan çok daha güvenilir ürünler sunacaktır önümüze, tek sorun Android sürüm güncellemeleri konusunda diğer firmalardan iyi mi olacak yoksa kötü mü?

Piyasada ki markaların çoğalması rekabeti arttıracaktır, tabiki seçeneklerimizde dolayısıyla artacak, sırf bu yüzden bile Fujitsuya tam destek diyorum.


Edit : Her zekanın anlayacağı dilde cümleler kurma çabası.
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createemir 7 yıl
Hızlı bir firma.
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Batuist 7 yıl
Artık bu cihazlara telefondan ziyade cep bilgisayarı demek daha doğru olur.. bundan 10 sene önce PC monitörlerinde ekseriyetle 1024*768 çözünürlük standart iken şimdi daha fazlası avucumuzun içine girmiş durumda.. hemde o zamanın bilgisayarları kadar güçlü hatta daha güçlü... sadece telefon özelliği olmasından dolayı cihaza komple telefon adını vermek ne kadar doğru.. telefon özelliği olan bilgisayardan başka birşey değil.. teknolojinin geldiği son nokta çok güzelde gördüğümüz her ürünü alamıyor olmamız ve kedinin ciğere baktığı gibi bakmamız da işin kötü yanı.. :))
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ugacomtr 7 yıl
fuşitşuya bak sen... Süper telefon yapmış. 4.3 ekran bence en ideal ekran. keske aynı özellikte ve 4.3 ciksaymış. 1280 720 de çözünürlük olsa tadından yenmezdi...
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leventalpsal 7 yıl
Android cihazlardaki aşırı güçlü GPU'lar çoğunlukla atıl duruyor.
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xxxx1 7 yıl
Şu tarih itibarıyla benzeri olmayan donanımlar, 4.3 gibi olsaymış dahada bomba olurmuş,resmen kanıttırmış Fuji piyasayı!..
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FRUEHAUF 7 yıl
MWC adini duyunca aklima MW3 geliyor.
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E_Aydin35 7 yıl
Dayanıklılık ve parmak izi tarama özelliği güzel öbür teknik özellikler her telefonda olduğu gibi birbirine yakın bu tür özellikler ile önplana çıkmalı telefon bence..Evet MWC'i dört gözle bekliyoruz herkez bir gövde gösterisine hazırlanıyor.:)
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