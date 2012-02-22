Fujitsu gelecek hafta 4 çekirdekli modelini tanıtmaya hazırlanıyor

Gelecek hafta başlayacak Mobil Dünya Kongresi - MWC 2012 fuarında 4 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 platformunu kullanan akıllı telefonların gövde gösterisine şahit olacağız.

ASUS Padfone ve HTC One X modelleri fuarda tanıtılması ihtimali yüksek olan iki model. Huawei ve Samsung ise kendi ürettiği 4 çekirdekli işlemciye sahip akıllı telefonlarını satışa sunma hazırlığında. Ayrıca Japon Fujitsu firması da Tegra 3 ile bu rekabete katılmaya hazırlanıyor.

Fujitsu'nun Arrow serisine dahil olacağı düşünülen model için hazırladığı örnek ürün sayfasında 1.5GHz hızında çalışan 4 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 yongada sisteminin ve 12 çekirdekli GPU'nun kullanılacağı belirtiliyor. Modelin kesin bir adı belirtilmemiş ancak 4.6 inç ekran ve 13.1 MP kamera ile yılın en iyi modellerinden birisi olmaya aday.

Suya ve toza dayanıklılık ve parmak izi tarama fonksiyonu cihazı daha güvenli bir hale getiriyor. İşletim sistemi olarak ise Android 4.0 Ice Cream Sandwich sürümü kullanılıyor.

CES 2012 fuarında ilk kez ortaya çıkan bu model ziyaretçilerin incelemesine sunulmamış sadece işlemcisi ve kamerası hakkında bilgi elde edilebilmişti. Fujitsu'nun fuar sonrasında modeli satışa sunacağı tahmin ediliyor.

Fujitsu'nun Avrupa pazarına açılma planları kısa süre önce ortaya çıkmıştı. Bu 4 çekirdekli model, firmanın Avrupa pazarına iddialı bir giriş yapmasını sağlayacaktır.

