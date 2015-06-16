Fujitsu sektörün ilk iris tarayıcı entegreli akıllı telefonu lanse etti

Günümüz mobil cihazlarında biyometrik güvenlik sistemleri önem kazanamaya başladı. Yaygın olarak parmak izi okuyucu sistemlerine rastlarken, göz tarama teknolojileri de kendisine alan bulmaya çalışıyor.





Bugüne kadar göz tarama teknolojileri ön kameraya entegre bir şekilde kullanılıyordu. Çeşitli yazılımlar ve algoritmalarla kullanılan teknolojiler aslında tam olarak göz değil insan yüzünün taramasını yapıyordu. Fujitsu ise gerçek bir göz tarayıcı entegrasyonu ile karşımıza çıkıyor.





Fujitsu Arrows NX F-04G adıyla geçen ay Japonya'da piyasaya sürülen akıllı telefonda sektörde ilk kez entegre bir iris taraması modülü kullanılıyor. Iris Passport adındaki sistem gözünüzün haritalamasını yaptıktan sonra sadece yarım saniyede tarama yaparak kilitleri açabiliyor.





Gelişmiş bir sistem olan Iris Passport, ikiz kardeşlerin gözlerindeki farkları bile ayırt edebiliyor. Ayrıca tarama yaptıkça kullanıcının göz yapısı ile ilgili daha fazla bilgi elde ediliyor. Aynı parmak izi okuyucuda olduğu gibi kilit açma, mobil ödeme yapma gibi pek çok fonksiyon göz taraması ile kullanılabiliyor.





Fujitsu Arrows NX F-04G modelinde bunun haricinde 5.2 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte IPS ekran, Snapdragon 810 yongaseti, 3GB RAM, 3120mAh gücünde batarya, 5 nesil WiFi, LTE-A desteği, 21MP çözünürlüğünde arka kamera şeklinde özellikler mevcut. Sektörde bir ilke imza atan cihaz ne yazık ki sadece Japonya’ya özel olarak kalacak. Model 750$ fiyat etiketine sahip.

http://www.phonearena.com/news/Fujitsu-first-to-market-with-iris-scanning-authentication-on-the-Arrows-NX-F-04G-smartphone_id70486