Fujitsu, suya dayanıklı tasarımıyla ön plana çıkan kapaklı telefonunu tanıttı: E09F

Uzakdoğu pazarına yönelik cep telefonu çözümleriyle karşımıza çıkan Fujitsu firması, IPX5 ve IPX7 standartlarını destekleyen modeli E09F'yi tanıttı.

110 mm uzunluğunda, 50 mm genişliğinde, 16.2 mm kalınlığında ve batarya dahil 130 gram ağırlığında tasarlanan Fujitsu E09F, 1 metre derinliğindeki suya 30 dakika boyunca dayanıklılık sergileyebiliyor.

3.0-inç boyutunda ve 480 x 854 piksel (FWVGA) çözünürlüğünde ekrana sahip telefon, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor, telefonda dahili TV alıcısı bulunuyor. Fujitsu E09F'nin en dikkat çeken özelliklerinden birisi sunduğu güvenlik önlemleri. Telefonu kaybetmeniz durumunda bilgisayarınızdan vereceğiniz bir komutla telefon rehberinizi, e-maillerinizi ve diğer önemli verilerinizi silebiliyorsunuz.



Son olarak Fujitsu E09F'nin bataryası 250 saate varan bekleme, 230 dakikaya varan konuşma süresi sunuyor.

