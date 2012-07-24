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Fujitsu, "yeni AMOLED Plus" ekranlı REGZA Phone T-02D modelini duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,3b
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Fujitsu, Japon NTT Docomo operatörü için özel olarak geliştirdiği REGZA Phone T-02D akıllı telefonunu resmen duyurdu. "Yeni AMOLED Plus" panelin kullanıldığı cihaz, bu ekran teknolojisiyle REGZA Phone serisinin şimdiye kadar sunduğu en iyi grafik kalitesine sahip olacak.
4.3 inçlik Corning Gorilla Glass ile korunan 16.77 milyon renkli qHD (960 x 540 piksel) OLED ekranı, Toshiba'nın en yeni görüntüleme teknolojisi Mobile REGZA Engine 6.0 sayesinde resimleri ve videoları kullanıcısına oldukça canlı, keskin bir şekilde sunabilecek. 1.5GHz hızında çift çekirdekli Qualcomm MSM8960 çipset, 13.1MP Sony Exmor R arka, 1.3MP ön kamera, akıllı parmak izi okuyucu, Japonya'da hizmet veren NOTTV yayın desteği, IPX5/8 derecesinde suya, IPX5 toza karşı dayanıklılık sertifikaları ve 1800mAh pilin eşlik ettiği T-02D, 139 gram ağırlığında ve sadece 9.9mm kalınlığında tasarlanmış.
25600 ISO değerine ulaşabilen, 0.5 saniye fotoğraf çekim gecikmesine sahip arkadan aydınlatmalı kamera sensörü ve "Milbeaut Mobile" görüntü işleme motoru ile muhteşem fotoğraf/videolar kaydedilebilecek, yüksek kaliteli yeni nesil OLED ekranda tüm ihtişamıyla görüntülenebilecek.
Bir dizi insan odaklı sesör özellikleri de içeren yeni REGZA Phone modeli, kullanıcısının elinde olduğunu algılayarak bu durum devam ettiği sürece ekranını kapatmıyor. Intellicolor özelliği; cihazın bulunduğu konumda ne tür bir ışığın olduğunu tespit ederek ekranı uygun hale getiriyor. Telefonun ivme ölçeri ve mikrofonu, sahibinin uykusunda kaç kez döndüğünü, ne zaman ve hangi durumdayken horladığını anlıyor. Bu bilgiler ışığında uyku düzeninin nasıl sağlanacağına dair önerilerde bulunabiliyor.
Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi ve Fujitsu'nun bir hayli özelleştirdiği kullanıcı arayüzünün yüklü olduğu REGZA Phone T-02D,  26 Temmuz'da pembe, siyah ve mavi renk seçenekleriyle uzak doğulu tüketicilerin beğenisine sunulacak.

http://www.fujitsu.com/global/news/pr/archives/month/2012/20120723-02.html Yorum Yaz
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Bilal Akgündüz 7 yıl en beğenilen
Experianc
Regza ismini Tv ve tabletlerinde toshiba kullanmıyormuydu?

Aslında cihazdan diğer sitelerde Toshiba REGZA Phone T-02d olarak bahsedilmiş. Ancak Fujitsu Toshiba Communications şirketinin Toshiba hisseleri Fujitsu tarafından geçen baharda satın alınmıştı. Artık ismi Fujitsu Mobile Communications. Bu yüzden duyuru da Fujitsu'dan geldi. Toshiba ismi yer almasa da teknolojileri kullanılıyor.
ExperiancRegza ismini Tv ve tabletlerinde toshiba kullanmıyormuydu?Aslında cihazdan diğer sitelerde Toshiba REGZA Phone T-02d olarak ...
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kimi_raikonen 7 yıl
toplama kasa gibi olmuş bu. kamera sony ekran toshiba islemci qualcomm :D tasarım da bir sony lik var :)) ama güzel makina yapmışlar
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kımyasal 7 yıl
bataryanin duşuk oldugunu dusunuyorum.1.5 ghz islemci ve diger ust duzey ozellikleri goz onunde bulundurdugumuzda.bataryanin yetersiz oldugu asikar.ki bir kullanici telefonunun ozellklerinden gun icinde batarya korkusundan yararlanamiyorsa ureticilerin motorolayi ornek almasi gerek.bakiniz : motorola razr max 3000 mah
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balomer 7 yıl
bi xperia tarzi var sanki
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
Bilal Akgündüz
ExperiancRegza ismini Tv ve tabletlerinde toshiba kullanmıyormuydu?
Aslında cihazdan diğer sitelerde Toshiba REGZA Phone T-02d olarak bahsedilmiş. Ancak Fujitsu Toshiba Communications şirketinin Toshiba hisseleri Fujitsu tarafından geçen baharda satın alınmıştı. Artık ismi Fujitsu Mobile Communications. Bu yüzden duyuru da Fujitsudan geldi. Toshiba ismi yer almasa da teknolojileri kullanılıyor.
Bilgi için teşekkürler.
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Stanislas Xavier 7 yıl
mercimek algılayıcı ile iso 25600 kullanmak,evinizden kumsal fotoğrafı çekmek için işe yarayabilir.Fakat kamerasının normal çekimlerde iyi olacağını düşünmekteyim.Sharp,Panasonic,Nec ve Fujitsu gibi japon markalarının asyaya sunduğu aletler hep dikkatimi çekmiştir fakat hiç bir zaman ulaşamadım.Ekran biraz daha büyük olabilirdi bence.Tasarım da pek estetik harikası gibi görünmüyor açıkçası.
Kendi firmaları üretiyor,halkın ihtiyaçlarına göre şekillendiriyor ve kendi ülkelerinde satıyor.Övünülesi bir durum,ulusal anlamda teknoloji üretmeye uzak olduğumuzdan küçücük bir başarıda koltuklarımız kabarıyor.Japonların gururdan uçmaları lazım ama alışmışlardır çoktan..
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jovanovic 7 yıl
Bataryası yetersizlik yaratabilir... 1800 az değil ama ekran büyük ve parlak.
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OvernightSensation 7 yıl
bu oled ekran zevkini neden hd ile mükemmel yapmaya çalışmamışlar anlamış değil im ama yine de güzel bir telefon olduğu aşikar.
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aykut.. 7 yıl
fijutsunun şu telefonu buraya gelse peynir ekmek gibi satar gibi

forum.donanimhaber.com/...
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Bilal Akgündüz 7 yıl en beğenilen
Experianc
Regza ismini Tv ve tabletlerinde toshiba kullanmıyormuydu?

Aslında cihazdan diğer sitelerde Toshiba REGZA Phone T-02d olarak bahsedilmiş. Ancak Fujitsu Toshiba Communications şirketinin Toshiba hisseleri Fujitsu tarafından geçen baharda satın alınmıştı. Artık ismi Fujitsu Mobile Communications. Bu yüzden duyuru da Fujitsu'dan geldi. Toshiba ismi yer almasa da teknolojileri kullanılıyor.
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FreeRun 7 yıl
Experianc
Regza ismini Tv ve tabletlerinde toshiba kullanmıyormuydu?

evet.
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
Regza ismini Tv ve tabletlerinde toshiba kullanmıyormuydu?
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ObjektifPoint.Net 7 yıl
Maşşallah kullanıcısı sabah kalktığında kahvaltısını hazır buluyor çaylar tavşan kanı :D... ICS ile bu kdar özelliştirme saglıklı çalışmaz gibi ama tabi genede görmeden bilemeyiz..
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