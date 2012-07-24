Fujitsu, "yeni AMOLED Plus" ekranlı REGZA Phone T-02D modelini duyurdu





Fujitsu, Japon NTT Docomo operatörü için özel olarak geliştirdiği REGZA Phone T-02D akıllı telefonunu resmen duyurdu. "Yeni AMOLED Plus" panelin kullanıldığı cihaz, bu ekran teknolojisiyle REGZA Phone serisinin şimdiye kadar sunduğu en iyi grafik kalitesine sahip olacak.

4.3 inçlik Corning Gorilla Glass ile korunan 16.77 milyon renkli qHD (960 x 540 piksel) OLED ekranı, Toshiba'nın en yeni görüntüleme teknolojisi Mobile REGZA Engine 6.0 sayesinde resimleri ve videoları kullanıcısına oldukça canlı, keskin bir şekilde sunabilecek. 1.5GHz hızında çift çekirdekli Qualcomm MSM8960 çipset, 13.1MP Sony Exmor R arka, 1.3MP ön kamera, akıllı parmak izi okuyucu, Japonya'da hizmet veren NOTTV yayın desteği, IPX5/8 derecesinde suya, IPX5 toza karşı dayanıklılık sertifikaları ve 1800mAh pilin eşlik ettiği T-02D, 139 gram ağırlığında ve sadece 9.9mm kalınlığında tasarlanmış.

25600 ISO değerine ulaşabilen, 0.5 saniye fotoğraf çekim gecikmesine sahip arkadan aydınlatmalı kamera sensörü ve "Milbeaut Mobile" görüntü işleme motoru ile muhteşem fotoğraf/videolar kaydedilebilecek, yüksek kaliteli yeni nesil OLED ekranda tüm ihtişamıyla görüntülenebilecek.

Bir dizi insan odaklı sesör özellikleri de içeren yeni REGZA Phone modeli, kullanıcısının elinde olduğunu algılayarak bu durum devam ettiği sürece ekranını kapatmıyor. Intellicolor özelliği; cihazın bulunduğu konumda ne tür bir ışığın olduğunu tespit ederek ekranı uygun hale getiriyor. Telefonun ivme ölçeri ve mikrofonu, sahibinin uykusunda kaç kez döndüğünü, ne zaman ve hangi durumdayken horladığını anlıyor. Bu bilgiler ışığında uyku düzeninin nasıl sağlanacağına dair önerilerde bulunabiliyor.

Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi ve Fujitsu'nun bir hayli özelleştirdiği kullanıcı arayüzünün yüklü olduğu REGZA Phone T-02D, 26 Temmuz'da pembe, siyah ve mavi renk seçenekleriyle uzak doğulu tüketicilerin beğenisine sunulacak.

http://www.fujitsu.com/global/news/pr/archives/month/2012/20120723-02.html