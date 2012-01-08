Fujitsu'nun 6.7 mm'lik akıllı telefonu Arrows ES IS12F, Japonya'da satışa sunuldu

Ağırlıklı olarak Uzakdoğu pazarına özel akıllı cep telefonları sunan Fujitsu firması, yalnızca 6.7 mm'lik tasarımıyla limitleri zorlayan Arrows ES IS12F modelini Japonya'daki teknoloji meraklılarıyla bir araya getirdi.



57.800 Yen (750$) fiyat etiketiyle satışına başlanan Arrows ES IS12F, 127 mm uzunluğunda, 64 mm genişliğinde, 6.7 mm kalınlığında (en ince kısım: 6.7 mm, en kalın kısım 8.5 mm) ve 105 gram ağırlığında monoblok tasarıma sahip. Tüketici beğenilerine göre kırmızı ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelen akıllı telefon, 1.4 GHz frekansında hızında çalışan Qualcomm MSM8655 işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanıyor.







Wi-Fi ve Bluetooth gibi kablosuz veri aktarım teknolojilerine yer verilen akıllı telefonda, 4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünülüğünde AMOLED ekran ile 5.11 megapiksel çözünürlüğünde CMOS sensörlü kamera bulunuyor. Dokunmatik ekrana çizilme ve darbelere karşı dayanıklı Corning Gorilla Glass eşlik ediyor.

Son olarak Fujitsu Arrows ES IS12F'in bataryası ise 400 dakikaya varan konuşma, 330 saate varan bekleme süresi (Wi-Fi açıkken 240 saat) vadediyor.



http://www.fujitsu.com/global/news/pr/archives/month/2012/20120105-01.html