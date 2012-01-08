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Fujitsu'nun 6.7 mm'lik akıllı telefonu Arrows ES IS12F, Japonya'da satışa sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
13,3b
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10
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Fujitsu'nun 6.7 mm'lik akıllı telefonu Arrows ES IS12F, Japonya'da satışa sunuldu
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Ağırlıklı olarak Uzakdoğu pazarına özel akıllı cep telefonları sunan Fujitsu firması, yalnızca 6.7 mm'lik tasarımıyla limitleri zorlayan Arrows ES IS12F modelini Japonya'daki teknoloji meraklılarıyla bir araya getirdi.
57.800 Yen (750$) fiyat etiketiyle satışına başlanan Arrows ES IS12F, 127 mm uzunluğunda, 64 mm genişliğinde, 6.7 mm kalınlığında (en ince kısım: 6.7 mm, en kalın kısım 8.5 mm) ve 105 gram ağırlığında monoblok tasarıma sahip. Tüketici beğenilerine göre kırmızı ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelen akıllı telefon, 1.4 GHz frekansında hızında çalışan Qualcomm MSM8655 işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanıyor.
 
Wi-Fi ve Bluetooth gibi kablosuz veri aktarım teknolojilerine yer verilen akıllı telefonda, 4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünülüğünde AMOLED ekran ile 5.11 megapiksel çözünürlüğünde CMOS sensörlü kamera bulunuyor. Dokunmatik ekrana çizilme ve darbelere karşı dayanıklı Corning Gorilla Glass eşlik ediyor.
Son olarak Fujitsu Arrows ES IS12F'in bataryası ise 400 dakikaya varan konuşma, 330 saate varan bekleme süresi (Wi-Fi açıkken 240 saat) vadediyor.

http://www.fujitsu.com/global/news/pr/archives/month/2012/20120105-01.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
E_Aydin35 7 yıl
En başta şunu söyliyiyim alacağım en son telefon! :)Ya ben bunu yanlıslıkla sıkmaktan kırarım.. :=)
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Guest-F8946C419 7 yıl
İncelik dışında bir numarası yok.
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musti545 7 yıl
Bunda bile amoled var ama htc edge adlı çıkacak telefonuna amoled ekran koymamış...
Htc nin amoledle bir sorunu olduğunu düşünmeye başladım:)
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halitozbasli 7 yıl
6.7 hmm kurşun kalemden ince ama cok pahalı
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DnR 7 yıl
Arada sırada da bilgisayarla ilgili haber çıksa, inceleme olsa vs. ne güzel olur...
İçimiz dışımız mobilize oldu..
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sleepnir 7 yıl
Telefonun tasarımı bence gayet güzel ama, iç güzelliği malesef dış güzelliğinin yanında sönük kalıyor.
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ezimuse 7 yıl
batarya nerde bunun .d
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Duncan Idaho 7 yıl
Kalınlaşma olarak gözüken şey sanırım plastik kısımlardaki değişimden dolayı olan göz yanılması. Ama SGS2'nin hem fiyat hem de özellik olarak daha iyi olduğu da bir gerçek.
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Pardus Linux 7 yıl
O fiyatla zor satar gibi SGS2 bile daha 2-3 kat daha iyi özelliklerine rahmen daha ucuz.Sırf ince diye -ki oda aşıdadan yukarıya doğru epey kalınlaşıyor en az 9-10 mm kadar yukarısı- bu fiyatı hak etmiyor...
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