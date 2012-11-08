Full HD çözünürlüklü Sony C6603 Yuga'ya ait detaylı görüntüler sızdı

Sony'nin Full HD standardını yeni amiral gemi telefonuna uygulayacağı bir süredir konuşuluyordu. Çeşitli kaynaklar aracılığıyla test sonuçları gün yüzüne çıkan C650X Odin ve C660X Yuga'nın farklı bölgeleri hedef alan benzer donanımlı cihazlar olacağı ve çeşitli teknik detayları biliniyor, ancak nasıl bir tasarımı beraberlerinde getireceklerine dair hiçbir ipucu bulunmuyordu. İsviçreli Android-Schweiz sitesi, önemli bir sızıntı gerçekleştirerek Japon üreticinin yeni akıllı telefonuyla ilgili merakları gideren çok sayıda görüntüyü internette yayınladı.

Ortağı olduğu Japan Display'in bir aydır seri üretimi süren 5 inçlik 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü IPS LCD ekranıyla piyasaya sürülecek amiral gemisinde Sony, 1.5GHz hızında dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, Adreno 320 GPU, 2GB RAM, 12MP arka kamera, microSD kart desteği ve microHDMI portuna yer verecek. Japonya'daki tüketicileri hedef alan, su ve toz geçirmez sertifikalı olması beklenen C6603 Yuga'ya dair kesinleşen teknik özellikler şimdilik bu kadarla sınırlı. Android 4.1.1 Jelly Bean işletim sistemi, yeni 10.1.A.xxx yapı numaralı üretici yazılımı ve 3.4.0 Kernel'inin yüklü olduğu prototip, 11 Ekim tarihli bir yazılım paketine sahip.

Firmanın arka kısmı cam kaplı ilk telefonu olan Yuga'da LG'nin "kristal yansıma" adını verdiği Optimus G ve Nexus 4'teki işlemeye benzer bir üretim süreci tercih edilmiş gibi görünüyor. Ne Xperia Arc modeli ne de Xperia NXT serisinin tasarım anlayışıyla bağdaşmayan tek parça halinde kasaya sahip aygıt, 2013'te gerçekten Sony tarafından geliştirilmiş mobil çözümlerin tüketiciyle bulaşacağına işaret ediyor. Sağ yanında krom kaplama güç düğmesi, ses ve kamera tuşları konumlanan C6603'ün pili çıkarılabilir olmayacak, fakat hafızası microSD kart slotu sayesinde kullanıcı tarafından arttırılabilecek.

Yuga'nın su ve toz geçirmezlik sertifikasına sahip olmayan uluslararası versiyonu C650X Odin ile birlikte CES 2013 veyahut MWC 2013'te resmen tanıtılması bekleniyor. Üst düzey telefon, muhtemelen güncel Android 4.2 sürümüyle piyasaya sürülecek. Bununla birlikte 12MP'lik Exmor R kamera yerine 13MP'lik Sony Exmor RS sensörünü bünyesinde barındırabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Aygıtın detaylı görüntülerine aşağıdan ulaşabilir, daha fazlasını kaynak bağlantısında bulabilirsiniz.





http://www.android-schweiz.ch/2012-11-05/sony-c6603-yuga-aufgetaucht-bilder-des-prototypen/