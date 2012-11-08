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Full HD çözünürlüklü Sony C6603 Yuga'ya ait detaylı görüntüler sızdı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,2b
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Full HD çözünürlüklü Sony C6603 Yuga'ya ait detaylı görüntüler sızdı
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Sony'nin Full HD standardını yeni amiral gemi telefonuna uygulayacağı bir süredir konuşuluyordu. Çeşitli kaynaklar aracılığıyla test sonuçları gün yüzüne çıkan C650X Odin ve C660X Yuga'nın farklı bölgeleri hedef alan benzer donanımlı cihazlar olacağı ve çeşitli teknik detayları biliniyor, ancak nasıl bir tasarımı beraberlerinde getireceklerine dair hiçbir ipucu bulunmuyordu. İsviçreli Android-Schweiz sitesi, önemli bir sızıntı gerçekleştirerek Japon üreticinin yeni akıllı telefonuyla ilgili merakları gideren çok sayıda görüntüyü internette yayınladı. 
Ortağı olduğu Japan Display'in bir aydır seri üretimi süren 5 inçlik 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü IPS LCD ekranıyla piyasaya sürülecek amiral gemisinde Sony, 1.5GHz hızında dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, Adreno 320 GPU, 2GB RAM, 12MP arka kamera, microSD kart desteği ve microHDMI portuna yer verecek. Japonya'daki tüketicileri hedef alan, su ve toz geçirmez sertifikalı olması beklenen C6603 Yuga'ya dair kesinleşen teknik özellikler şimdilik bu kadarla sınırlı. Android 4.1.1 Jelly Bean işletim sistemi, yeni 10.1.A.xxx yapı numaralı üretici yazılımı ve 3.4.0 Kernel'inin yüklü olduğu prototip, 11 Ekim tarihli bir yazılım paketine sahip. 
Firmanın arka kısmı cam kaplı ilk telefonu olan Yuga'da LG'nin "kristal yansıma" adını verdiği Optimus G ve Nexus 4'teki işlemeye benzer bir üretim süreci tercih edilmiş gibi görünüyor. Ne Xperia Arc modeli ne de Xperia NXT serisinin tasarım anlayışıyla bağdaşmayan tek parça halinde kasaya sahip aygıt, 2013'te gerçekten Sony tarafından geliştirilmiş mobil çözümlerin tüketiciyle bulaşacağına işaret ediyor. Sağ yanında krom kaplama güç düğmesi, ses ve kamera tuşları konumlanan C6603'ün pili çıkarılabilir olmayacak, fakat hafızası microSD kart slotu sayesinde kullanıcı tarafından arttırılabilecek. 
Yuga'nın su ve toz geçirmezlik sertifikasına sahip olmayan uluslararası versiyonu C650X Odin ile birlikte CES 2013 veyahut MWC 2013'te resmen tanıtılması bekleniyor. Üst düzey telefon, muhtemelen güncel Android 4.2 sürümüyle piyasaya sürülecek. Bununla birlikte 12MP'lik Exmor R kamera yerine 13MP'lik Sony Exmor RS sensörünü bünyesinde barındırabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Aygıtın detaylı görüntülerine aşağıdan ulaşabilir, daha fazlasını kaynak bağlantısında bulabilirsiniz.
Full HD çözünürlüklü Sony C6603 Yuga'ya ait detaylı görüntüler sızdı
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Full HD çözünürlüklü Sony C6603 Yuga'ya ait detaylı görüntüler sızdı
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Full HD çözünürlüklü Sony C6603 Yuga'ya ait detaylı görüntüler sızdı
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Full HD çözünürlüklü Sony C6603 Yuga'ya ait detaylı görüntüler sızdı
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http://www.android-schweiz.ch/2012-11-05/sony-c6603-yuga-aufgetaucht-bilder-des-prototypen/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
talerk 7 yıl en beğenilen
Şimdi bu donanım bu tasarım telefon akar diyicem ordan birinin "Exynos 5 tegra 4 lu telefonlar çıkacak yakında" demesindenkdemesinden korkuyorum
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-Vaveyla- 7 yıl
Hani bir çok üye diyor ya şu forumda sadece arkada elma logosu olduğu için iphone alıyor diye millet; Sony ve diğer bütün firmalar aynı donanıma sahip telefonlarını masaya koysa ve deseler ki Sony diğerlerinden daha pahalı sırf o yazıyı görmek için bile o parayı veririm.Nedense Sony bir başka yav...
Hani bir çok üye diyor ya şu forumda sadece arkada elma logosu olduğu için iphone alıyor diye millet; Sony ve diğer bütün firmalar aynı donanıma sahip telefonla...
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Batuist 7 yıl
sony eski günlerine mi dönüyor ne?? bomba gibi geliyor adamlar bravo...
1 Yanıt Yanıtla +4
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nurettinaz 7 yıl
Gelecek nesiller kör olmaya daha da yaklasştı bakalım sonumuz ne olacak.
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Raven 7 yıl
Sony 13mp rs sensör koysa ne olur. Video bitrate'ini 6mbps'ye çeker, fotoğrafında jpeg kalitesini düşürür sonra çamur gibi görüntüler çekeriz (bkz: 2011 xperia modelleri). İyi ki xda'dakiler mod yazıyorlarda sony'nin pisliğini temizliyorlar ve hd'ye yakışır görüntüler çekebiliyoruz.
Bunun dışında, sony en kralınıda çıkarsa Türkiye'ye getirmedikten veya çok geç getirdikten sonra bir anlamı yok. Zaten 4.1 güncellemesinide vermedi daha da almam sony mony.
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Psman 7 yıl Raven
Raven
Sony 13mp rs sensör koysa ne olur. Video bitrate'ini 6mbps'ye çeker, fotoğrafında jpeg kalitesini düşürür sonra çamur gibi görüntüler çekeriz (bkz: 2011 xperia modelleri). İyi ki xda'dakiler mod yazıyorlarda sony'nin pisliğini temizliyorlar ve hd'ye yakışır görüntüler çekebiliyoruz.
Bunun dışında, sony en kralınıda çıkarsa Türkiye'ye getirmedikten veya çok geç getirdikten sonra bir anlamı yok. Zaten 4.1 güncellemesinide vermedi daha da almam sony mony.

Arc s im var ve s2 ve s3 u ikiye katlar.
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sendemail 7 yıl
sony kullanıcısıyım ,
1- Sony (japonlar )biz alıştık gari bişeeee olmaz deyip te sar değeri tavan telefon üretiyor sanırım.
2-Piyasaya en son çıkartırlar , üstüne de tören yaparlar...
3-Şu bataryanın gömülü olma durumunun ne gibi bir artısı var anlamıyorum ,yan sanayi pilden kurtulmak için mi , pillerin radyasyon arttırıcı unsurlardan biri oldugunu da belirtmek ısterım ve su anda orta segment ve ust segmenttekı cogu telefonun pil sarj -desarj dongusunun ortalama 500 oldugunu da belirteyim.
4- 5 inch'de neyın nesı?? Telefon bu yahu, ergonomık olarak 4.3 inch sevıyesınden sonra at şeyi-kelebek hıkayesi...
Kısaca kaynak israfı , sanki apple'ın aklı yoktu da piyasaya 4.inhc'ten girdi.
otorite değilim ,aklımdan bunlar geçti. Adamakıllı donanımla 4 ınch cıkarsalar sankı ayıp edecekler..Sanırım bu yenı cpu,gpu ve diğer unsurlar(radyo,wifi,kamera,sensorler,ram,nand-flash,sd vs.) 4.5 inchlik bir board duzenıne sıgabılmekte...
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Provisional 7 yıl
assasin44
mnstrdnc
assasin44O değilde resim Galaxy S3 ile çekilmiş.
Resmin çamur olmasından mı anladın
Sensörü Sony üretince öyle oluyor biraz.

1.'si sensörü Sony'nin ürettiğini ispatla.
2.'si Sony üretiyorsa Samsung'un neden böyle bir Sony sensörü seçtiğini söyle bana? Sonuçta Sony'nin 12-13 MP'lik sensörleri var. Çoğu TARAFSIZ yabancı site de bunlara EN İYİ AKILLI TELEFON KAMERASI DİYOR ZATEN. Yani sorun SonY'de değil, Samsung'ta. Her zaman diyorum, Samsung donanımdan başka hiç bir (affedersin)b*ku adamakıllı yapamaz.
3.Resmin Galaxy S3 ile çekildiğini de ispatla madem bunu söyleyebiliyorsan.
Bana kalırsa iPod Touch 4 ile çekilmiş.
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erkin8 7 yıl Provisional
EXIF Viewer

abdullahkhan
3.Resmin Galaxy S3 ile çekildiğini de ispatla madem bunu söyleyebiliyorsan.
Bana kalırsa iPod Touch 4 ile çekilmiş.
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Provisional 7 yıl
CES 2013'te Dünya'nın en iyi akıllı telefonu geliyor kuşkusuz. Hem de Sony'den.
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KaGaNSaN 7 yıl
Levo0
adreno 320 tartismasiz en iyi cpu ancak full hd ekrana gerek var mi ? ayrica bataryadan ne ayak ? oyle bir telefona en az 2750mah batarya lazim.

adreno 320 bir gpu :D
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Illuminn 7 yıl
Sony en sevdiğim markalardan ama nedense tasarımını hiç mi hiç beğenmedim
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Han-X 7 yıl
2000 tl civarında bir fiyat çıkarsaki kesin çıkar şuan xperia ion milattan kalma MSM8260 işlemcisi ve adreno 220 grafik birimini kullandığı halde fiyat 1700 seviyesinde, Bu fiyatlara bakarak bekleyip Padfone 2 almak çok daha mantıklı olur,
Aslında şuda var tetefon ha 4 çekirdek ha 2 çekirdek sanki açık cs6mı kurcaz varsın yüksesk çözünürlük isteyen oyunları oynatmasın, pc ler ne güne duruyor gerekiz bir durum bence...
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-Vaveyla- 7 yıl
Hani bir çok üye diyor ya şu forumda sadece arkada elma logosu olduğu için iphone alıyor diye millet; Sony ve diğer bütün firmalar aynı donanıma sahip telefonlarını masaya koysa ve deseler ki Sony diğerlerinden daha pahalı sırf o yazıyı görmek için bile o parayı veririm.Nedense Sony bir başka yav...
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goro1982 7 yıl
şahsen ben bir mal alsam (telefon yada elektronik bir ürün)önce kalitesine bakarım. sony de tercih edeceğim tek marka olur. tabi diğer marklarda var ama sony başka (toshiba,panasonic kenwood,hitachi sanyo vs.)
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Batuist 7 yıl
sony eski günlerine mi dönüyor ne?? bomba gibi geliyor adamlar bravo...
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e_capkan 7 yıl
sony nin ilk telefonu mu bu ?
şuanki modellerin sony-ericssondan kalma modeller olduğu söyleniyordu.
telefon güzel ama bataryası mah ?
5"full hd ekran
bence en az 2400-2500 mah. olmalı.
2013 ün ilk çeyreği veya 2. çeyreğinde çıkarsa baya satar bence.
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