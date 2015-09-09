Full HD ekranlı Sony Xperia Z5 Compact Premium Japonya'ya gidiyor

IFA 2015 fuarında 3 farklı modele sahip Xperia Z5 amiral gemi serisini lanse eden Sony, Japonya için de farklı bir versiyon üzerinde çalışıyor. Seri böylece toplamda 4 modele ulaşmış olacak.





Ekim ayında piyasaya sürülecek olan telefon Xperia Z5 Compact Premium adını taşıyor. Xperia Z5 Compact Premium modeli NTT DoCoMo operatörüne özgü olacak ve popüler dijital ses sanatçısı Hatsune Miku temasını taşıyacak.





Cihazda ne tür bir donanım olacağı net bilinmiyor ancak 4.6 inçlik ekranın 720p çözünürlükten Full HD çözünürlüğe çıkarılacağı ifade ediliyor. Bunun haricinde Snapdragon 810 yongaseti, 4GB RAM, 23MP çözünürlüğünde arka kamera, 5.1MP çözünürlüğünde ön kamera, 2900mAh gücünde batarya şeklinde özellikler olacağı iddia ediliyor.





Sony memleketi olan Japonya'da her yıl global Xperia serisinden farklı bir Xperia amiral gemisi piyasaya sürüyor ve bu versiyon Japonya'ya özel olarak kalıyor. Xperia Z5 Compact Premium modelinin de Japonya sınırları içerisinde kalacağı tahmin ediliyor.

http://androidcommunity.com/sony-to-release-an-xperia-z5-compact-premium-version-in-japan-20150908/