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Full HD ekranlı Sony Xperia Z5 Compact Premium Japonya'ya gidiyor

3 yıl
3,6b
1
16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Full HD ekranlı Sony Xperia Z5 Compact Premium Japonya'ya gidiyor

IFA 2015 fuarında 3 farklı modele sahip Xperia Z5 amiral gemi serisini lanse eden Sony, Japonya için de farklı bir versiyon üzerinde çalışıyor. Seri böylece toplamda 4 modele ulaşmış olacak. 

Ekim ayında piyasaya sürülecek olan telefon Xperia Z5 Compact Premium adını taşıyor.  Xperia Z5 Compact Premium modeli NTT DoCoMo operatörüne özgü olacak ve popüler dijital ses sanatçısı Hatsune Miku temasını taşıyacak. 

Cihazda ne tür bir donanım olacağı net bilinmiyor ancak 4.6 inçlik ekranın 720p çözünürlükten Full HD çözünürlüğe çıkarılacağı ifade ediliyor. Bunun haricinde Snapdragon 810 yongaseti, 4GB RAM, 23MP çözünürlüğünde arka kamera, 5.1MP çözünürlüğünde ön kamera, 2900mAh gücünde batarya şeklinde özellikler olacağı iddia ediliyor. 

Sony memleketi olan Japonya'da her yıl global Xperia serisinden farklı bir Xperia amiral gemisi piyasaya sürüyor ve bu versiyon Japonya'ya özel olarak kalıyor. Xperia Z5 Compact Premium modelinin de Japonya sınırları içerisinde kalacağı tahmin ediliyor.  

http://androidcommunity.com/sony-to-release-an-xperia-z5-compact-premium-version-in-japan-20150908/ Yorum Yaz
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canguler917 3 yıl en beğenilen
4.6'' ekranda hd gayet yeterli.neyin peşindesiniz anlamıyorum ki.iyi ki bu verisyon global olarak çıkmamış
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burakesan 3 yıl
Igggh, tam kalbimden vuruldum!
Bu tür ürünler yurtdışında pek ilgi görmediklerinden ülke dışına çıkarılmıyorlar maalesef ama şahsen hem anime hem de vocaloid sever biri olarak sahip olmak istediğim bir telefon.
Bu arada, Hatsune Miku anime karakteri değil, kendisi bir vocaloid; dijital ses sanatçısı diyebiliriz.
Ellerine sağlık.
Igggh, tam kalbimden vuruldum!Bu tür ürünler yurtdışında pek ilgi görmediklerinden ülke dışına çıkarılmıyorlar maalesef ama şahsen hem anime hem de vocaloid...
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klimatavsiye 3 yıl
4.6 inç için 720p ekran hayli hayli yeterli , çok dikkat ettiğim halde z3 compactta pikseller gözükmüyordu. Hem performanslı oluyor hemde şarj uzun gidiyor.
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acmtncy 3 yıl
z5 premiumda bile 3gb ram varken 4gb ram ile geleceğini sanmam.
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Onurmsq 3 yıl acmtncy
acmtncy
z5 premiumda bile 3gb ram varken 4gb ram ile geleceğini sanmam.

Sanki buraya geliyor.
Sadece japonyaya ozel cikiyor. Oda docomo operatorune ozel
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DraGonS 3 yıl
hatsune miku yu yapıştırmışlar çakallar :D
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General. 3 yıl
Global compact bu olmalıydı.
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kadirirdem 3 yıl
normal versiyon daha dengeli iyi ki bu model global versiyona çıkmamış....
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KalemKolik 3 yıl
HD iyide gerçekten global olanda fullhd olması gerek artık. Kaç nesildir aynı çözünürlük. 810 gibi bir soc havada karada rahat fullhdyi çalıştırırdı.
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burakesan 3 yıl
Igggh, tam kalbimden vuruldum!
Bu tür ürünler yurtdışında pek ilgi görmediklerinden ülke dışına çıkarılmıyorlar maalesef ama şahsen hem anime hem de vocaloid sever biri olarak sahip olmak istediğim bir telefon.
Bu arada, Hatsune Miku anime karakteri değil, kendisi bir vocaloid; dijital ses sanatçısı diyebiliriz.
Ellerine sağlık.
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canguler917 3 yıl en beğenilen
4.6'' ekranda hd gayet yeterli.neyin peşindesiniz anlamıyorum ki.iyi ki bu verisyon global olarak çıkmamış
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fuujitsu 3 yıl
Olum bunu compact ın yerine cikarsaydiniz ya. Dört dörtlük olmuş telefonu sadece Japonya ya veriyor ayıp değil mi?
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Onurmsq 3 yıl fuujitsu
fuujitsu
Olum bunu compact ın yerine cikarsaydiniz ya. Dört dörtlük olmuş telefonu sadece Japonya ya veriyor ayıp değil mi?


Ayip olmus
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0MG90 3 yıl
Adamlar kendi ülkesine özel çıkarmış ne var bunda? Ayrıca fHD olması kullanım süresini azaltır normal Z5c'ye göre.
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