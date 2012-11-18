Full HD ekranlı ve Adreno 320 GPU'lu LG F240K'ya ait test sonuçları yayımlandı

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HD ekranların, akıllı telefonlarda standart hale gelmeye başladığı şu günlerde, HTC ve Sharp gibi üreticiler çözünürlük çıtasını bir kademe daha yükselterek Full HD ekrana sahip modellerini (Droid DNA, Aquos Phone SH930W) ard arda tanıtmıştı. Görünüşe göre LG de Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlüğünde ekran ile donatılan yepyeni bir model üzerinde çalışma yürütüyor. LG'nin ''F240K'' kod adlı cihazına ait GLBenchmark test sonuçları internette yayımlandı.
GLBenchmark'tan elimize geçen detaylara göre LG F240K, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.1.2 ''Jelly Bean'' sürümünü kullanıyor. Ancak akıllı telefonun, Android işletim sisteminin 4.2 sürümüyle tüketicilerle buluşacağına tahminler yürütülmekte.
F240K'nın grafik birimi Adreno 320. İşlemci ise 384 MHz ile 1512 MHz arasında değişen saat hızlarında çalışıyor. Buradan yola çıkarak 28 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve 1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli (Krait) Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro platformuyla karşılaşma olasılığımız yüksek.
LG'nin, F240K'ya Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2013) veya Mobil Dünya Kongresi (MWC 2013) organizasyonlarında resmiyet kazandırması bekleniyor.
Daha detaylı test sonuçlarını görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
http://www.glbenchmark.com/phonedetails.jsp?benchmark=glpro25&D=LG+F240K&testgroup=system Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yanlış düşünüyorsun.. söylediğinin aksine çözünürlük ne kadar yüksek olursa görüntü o kadar doğal ve gerçeğine yakın olur.. yani göz için ne kadar dpi yüksek olursa o kadar iyi.. senin mantığınla bakarsak kitaptaki bir resme bakmak çok çok daha zararlı olurdu gözlere... yüksek dpi ile üretilen paneller kitap kalitesine daha fazla yaklaşmakta ve cisimleri daha doğal göstermektedir. yoksa büyüteci eline alıp sana pikselleri say diye yapmıyorlar bu ekranları.. bu kadar da düşünmeden yazı yazmayın ...
android cihazlarda var bir tek bu yarışma olayı,önce işlemci konusunda şimdi de çözünürlük konusunda uçtukça uçuyorlar...
Çözünürlük apple telefonda artmıyor mu ki?
piksel yoğunluğunun artmasının amacı gerçeğe yakın görüntü sunmaktır. bu da gözü daha az yormak demektir. ama insanlar oturup piksel sayacam diye 1920*1080 pikselin hepsini saymakla uğraşırsa, o zaman durum farklı olur. gözler bozulur.
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