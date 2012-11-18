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Full HD ekranlı ve Adreno 320 GPU'lu LG F240K'ya ait test sonuçları yayımlandı

6 yıl
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Full HD ekranlı ve Adreno 320 GPU'lu LG F240K'ya ait test sonuçları yayımlandı
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HD ekranların, akıllı telefonlarda standart hale gelmeye başladığı şu günlerde, HTC ve Sharp gibi üreticiler çözünürlük çıtasını bir kademe daha yükselterek Full HD ekrana sahip modellerini (Droid DNA, Aquos Phone SH930W) ard arda tanıtmıştı. Görünüşe göre LG de Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlüğünde ekran ile donatılan yepyeni bir model üzerinde çalışma yürütüyor. LG'nin ''F240K'' kod adlı cihazına ait GLBenchmark test sonuçları internette yayımlandı.
GLBenchmark'tan elimize geçen detaylara göre LG F240K, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.1.2 ''Jelly Bean'' sürümünü kullanıyor. Ancak akıllı telefonun, Android işletim sisteminin 4.2 sürümüyle tüketicilerle buluşacağına tahminler yürütülmekte.
F240K'nın grafik birimi Adreno 320. İşlemci ise 384 MHz ile 1512 MHz arasında değişen saat hızlarında çalışıyor. Buradan yola çıkarak 28 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve 1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli (Krait) Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro platformuyla karşılaşma olasılığımız yüksek.
LG'nin, F240K'ya Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2013) veya Mobil Dünya Kongresi (MWC 2013) organizasyonlarında resmiyet kazandırması bekleniyor.
Daha detaylı test sonuçlarını görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Full HD ekranlı ve Adreno 320 GPU'lu LG F240K'ya ait test sonuçları yayımlandı
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http://www.glbenchmark.com/phonedetails.jsp?benchmark=glpro25&D=LG+F240K&testgroup=system Yorum Yaz
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depeche35 6 yıl en beğenilen
Başımız dönüyor, güncelleme konusunda hala bizi ikna edemedin "LG"
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DH Misafiri 6 yıl
yayımlandı yerine yayınlandı yazsaydınız her şey çok güzel olacaktı.
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Krone 6 yıl
Piyasada Lg firtinasi var
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hadimidin 6 yıl
Hadi len lg optimus g diye diye 3 ay gecirdi gdimi diye baka bakA yil bitti daha onu getirmeden ust modeli duyurdu el ciiyi vur obur el ciiye ciiiiiiiii gicik
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Batuist 6 yıl
nurettinaz
Ben hep söylüyorum ama yine de söyleyeceğim anlamadığım şu niye fhd ekranlı telefon üretilir ki sanki insanlarımızın gözleri çok iyi de bunları kaldırabilecekler, Göz o kadar hassas bir organ ki insanın vücudunda en çabuk etkilenen yer. Eğer kafamızı kaldırıp çevremize bakarsak gözlük kullanımının ne kadar arttığını görürüz. Teknolojinin gelişmesinden en çok etkilenen organımızı bir de telefon üzerinde fhd gereksizliği ile bozmamak lazım diye düşünüyorum.

yanlış düşünüyorsun.. söylediğinin aksine çözünürlük ne kadar yüksek olursa görüntü o kadar doğal ve gerçeğine yakın olur.. yani göz için ne kadar dpi yüksek olursa o kadar iyi.. senin mantığınla bakarsak kitaptaki bir resme bakmak çok çok daha zararlı olurdu gözlere... yüksek dpi ile üretilen paneller kitap kalitesine daha fazla yaklaşmakta ve cisimleri daha doğal göstermektedir. yoksa büyüteci eline alıp sana pikselleri say diye yapmıyorlar bu ekranları.. bu kadar da düşünmeden yazı yazmayın ...
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Stanislas Xavier 6 yıl
Full hd çözünürlük bence de biraz gereksiz
android cihazlarda var bir tek bu yarışma olayı,önce işlemci konusunda şimdi de çözünürlük konusunda uçtukça uçuyorlar...
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pcwolf28 6 yıl Stanislas Xavier
Stanislas Xavier
Full hd çözünürlük bence de biraz gereksiz
android cihazlarda var bir tek bu yarışma olayı,önce işlemci konusunda şimdi de çözünürlük konusunda uçtukça uçuyorlar...

Çözünürlük apple telefonda artmıyor mu ki?
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necros76 6 yıl
Lg ucuyor . Ama guncelleme verir mi? orasi dusunduruyor.
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nurettinaz 6 yıl
Ben hep söylüyorum ama yine de söyleyeceğim anlamadığım şu niye fhd ekranlı telefon üretilir ki sanki insanlarımızın gözleri çok iyi de bunları kaldırabilecekler, Göz o kadar hassas bir organ ki insanın vücudunda en çabuk etkilenen yer. Eğer kafamızı kaldırıp çevremize bakarsak gözlük kullanımının ne kadar arttığını görürüz. Teknolojinin gelişmesinden en çok etkilenen organımızı bir de telefon üzerinde fhd gereksizliği ile bozmamak lazım diye düşünüyorum.
1 Yanıt Yanıtla
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Vash The Stampede 6 yıl nurettinaz
nurettinaz
Ben hep söylüyorum ama yine de söyleyeceğim anlamadığım şu niye fhd ekranlı telefon üretilir ki sanki insanlarımızın gözleri çok iyi de bunları kaldırabilecekler, Göz o kadar hassas bir organ ki insanın vücudunda en çabuk etkilenen yer. Eğer kafamızı kaldırıp çevremize bakarsak gözlük kullanımının ne kadar arttığını görürüz. Teknolojinin gelişmesinden en çok etkilenen organımızı bir de telefon üzerinde fhd gereksizliği ile bozmamak lazım diye düşünüyorum.

piksel yoğunluğunun artmasının amacı gerçeğe yakın görüntü sunmaktır. bu da gözü daha az yormak demektir. ama insanlar oturup piksel sayacam diye 1920*1080 pikselin hepsini saymakla uğraşırsa, o zaman durum farklı olur. gözler bozulur.
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Jacobıan 6 yıl
önce nexus4 ü hallet
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SEO-Uzmanı 6 yıl
ben 7" TablePC alıyorum ! :D
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
lg sağlam telefonlar üretiyor artık
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nomenore 6 yıl
Nedir bu full hd sevdasi anlamam o kucucuk ekranda bosu bosuna islemci yormaktan baska birsey degil lg optimus g ile ayni donanim a sahip sadece ekran farkli ayni b...n laciverti misali goz boyama
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