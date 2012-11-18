Full HD ekranlı ve Adreno 320 GPU'lu LG F240K'ya ait test sonuçları yayımlandı

HD ekranların, akıllı telefonlarda standart hale gelmeye başladığı şu günlerde, HTC ve Sharp gibi üreticiler çözünürlük çıtasını bir kademe daha yükselterek Full HD ekrana sahip modellerini (Droid DNA, Aquos Phone SH930W) ard arda tanıtmıştı. Görünüşe göre LG de Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlüğünde ekran ile donatılan yepyeni bir model üzerinde çalışma yürütüyor. LG'nin ''F240K'' kod adlı cihazına ait GLBenchmark test sonuçları internette yayımlandı.



GLBenchmark'tan elimize geçen detaylara göre LG F240K, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.1.2 ''Jelly Bean'' sürümünü kullanıyor. Ancak akıllı telefonun, Android işletim sisteminin 4.2 sürümüyle tüketicilerle buluşacağına tahminler yürütülmekte.



F240K'nın grafik birimi Adreno 320. İşlemci ise 384 MHz ile 1512 MHz arasında değişen saat hızlarında çalışıyor. Buradan yola çıkarak 28 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve 1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli (Krait) Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro platformuyla karşılaşma olasılığımız yüksek.

LG'nin, F240K'ya Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2013) veya Mobil Dünya Kongresi (MWC 2013) organizasyonlarında resmiyet kazandırması bekleniyor.



Daha detaylı test sonuçlarını görmek için buraya tıklayabilirsiniz.





http://www.glbenchmark.com/phonedetails.jsp?benchmark=glpro25&D=LG+F240K&testgroup=system