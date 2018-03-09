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G Suite uygulamaları dosyalarınıza kimin baktığını gösteriyor

DÖküman uygulamalarına yapılan son güncelleme ile artık ortak çalıştığınız dosyalara kimin ve ne zaman baktığını görebileceksiniz. Böylece çalışanlar birbirini kontrol edebilecek.
1 yıl
1,8b
1
1
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın son kullanıcıya sunmuş olduğu çevrim içi ofis hizmetlerinin ortak çalışmaya göre optimize edilmiş bir şekilde kurumlara sunulduğu G Suite platformu önemli güncellemeler almaya devam ediyor. Son güncelleme döküman paylaşımını daha kullanışlı hale getiriyor.

Yanlış anlamalara son

Son güncelleme ile Docs, Sheets ve Slides uygulamalarına Hareketler adı altında yeni bir panel ekleniyor. Bu panel düzenleme yetkisine sahip olduğunuz dökümanları kimin ve ne zaman gördüğünü size bildiriyor.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber Android uygulaması yayında!"

Yeni özelliğin en önemli avantajı düzenleme yaptığınız bir dökümanı kimin gördüğünü e kimin görmediğini anlayabilmeniz olacak. Bu hem sizin için hem de diğer çalışanlar için geçerli. Yani herkes önemli bir döküman güncellemesi sonrasında birbirini kontrol edebilecek. Böylece yanlış anlaşılmaların da önüne geçilecek.

Güncelleme bu hafta itibariyle yöneticilere verildi. Yöneticiler kim gördü özelliğinin yanı sıra dökümanı belirli kişilere ve yerlere de kısıtlayabilecek. Kullanıcılar ise 21 Mart itibariyle güncellemeye kavuşacaklar.

 

https://www.engadget.com/2018/03/07/google-g-suite-shows-file-activity/ Yorum Yaz
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yunusaticioglu 1 yıl
güzel olmuş
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