GM 9 Go satışa çıktı

General Mobile markasının ikinci Android Go telefonu olacak GM 9 Go raflardaki yerini aldı. Sınıfı gereği düşük bir donanıma sahip olan GM 9 Go büyük bataryası ile uzun kullanım sürelerine imza atıyor.

GM 9 Go özellikleri ve fiyatı

5.5 inçlik LCD ekranında 1440x720 piksel çözünürlük sunan akıllı telefon çentikli tasarımın aksine 18:9 görüntü oranını benimsemiş. Ekran Gorilla Glass ile korunurken parmak lekelerine karşı da özel bir kaplama mevcut.

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4 çekirdekli Mediatek MT6739 yonga setinden gücünü alan modelde 1GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi yer alıyor. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut.

3500mAh kapasiteli çıkarılabilir bir bataryaya sahip olan telefon kutudan Android 8.1 Oreo Go işletim sistemi ile çıkıyor. GM 9 Go için 899TL fiyat etiketi belirlenmiş.