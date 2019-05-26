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GM 9 Go satışa çıktı

General Mobile’ın Android GO programındaki yeni giriş seviyesi akıllı telefonu GM 9 Go satışa çıkıyor. Bataryası ile dikkat çeken GM 9 Go özellikleri ve fiyatı haberimizde.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
4,8b
2
24
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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General Mobile markasının ikinci Android Go telefonu olacak GM 9 Go raflardaki yerini aldı. Sınıfı gereği düşük bir donanıma sahip olan GM 9 Go büyük bataryası ile uzun kullanım sürelerine imza atıyor.

GM 9 Go özellikleri ve fiyatı

5.5 inçlik LCD ekranında 1440x720 piksel çözünürlük sunan akıllı telefon çentikli tasarımın aksine 18:9 görüntü oranını benimsemiş. Ekran Gorilla Glass ile korunurken parmak lekelerine karşı da özel bir kaplama mevcut.

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4 çekirdekli Mediatek MT6739 yonga setinden gücünü alan modelde 1GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi yer alıyor. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut.

3500mAh kapasiteli çıkarılabilir bir bataryaya sahip olan telefon kutudan Android 8.1 Oreo Go işletim sistemi ile çıkıyor. GM 9 Go için 899TL fiyat etiketi belirlenmiş.

 

https://www.generalmobile.com/tr/urunler/gm9go Yorum Yaz
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Combo092 2 hf. en beğenilen
''4 çekirdekli Mediatek MT6739 yonga setinden gücünü alan modelde 1GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi yer alıyor. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut''
Yıl olmuş 2019. 10 yaşındaki çocuk bile bir şey alacağında internete girerek,araştırarak alıyor. Bunu hangi akıl mantık ile 899 TL ye satacaksınız.
''4 çekirdekli Mediatek MT6739 yonga setinden gücünü alan modelde 1GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi yer alıyor. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda d...
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Yanıtla +20
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damn2u 2 hf.
Snapdragon 425 yapın bari yahu, ne cimri heriflersiniz.
Yanıtla +12
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psicik96 1 hf.
6739 nedir yahu şakamısınız siz... 4 sene önceki telefonumda 6753 modeli var .. Bu nedir böyle ya
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1 Avatar
KEDJUU 1 hf.
2016 da aldığım takoz Lenovo a7000 de bile
2gb ram
Mt 6752 vardı .
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OverClocK1ng 1 hf.
"1GB RAM ve "
Kapat kapat...
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El_domingo 1 hf.
hakkaten bunu alacak kasketli kaldımı bu ulkede.....
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the spooks 1 hf.
General mobile gm5 daha verdiği sözü tutmadı güncelleme vermedi. Ayrıca dokunmatik hassasiyeti çok kötü. Berbat bir marka asla almam. Tavsiye de etmiyorum. Çöp
1 Yanıt Yanıtla +2
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burhantorun 1 hf. the spooks
sözünü yedi desek daha doğru olur zaten gm ne zaman verdiği sözü tuttuki yazık güvenip cihazlarını alan insanlara
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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adroid 1 hf.
O 1 gb ram belleği koyan kişinin elleri kırılsın bir de şu Android go denen çöp işletim sistemini çıkaranın
Adı Android go ama Android ile alakası yok android uygulamalarını desteklemeyen lanet bir işletim sistemi
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BRNSpawn 1 hf.
Snapdragon 400 serisi işlemci ile 2GB belleğe sahip olsaydı düşünülebilir bir cihaz olurmuş.
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ssbrutality 1 hf.
güler misin ağlar mısın..
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Bloodin 1 hf.
Android Go isimli bir saçmalık çıkarıp elde kalan ya da geri toplanan telefonlardan çıkarılan 1 GB ramleri millete yeniden kitleme derdindeler... Malesef sadece GM değil birçok firma bu Android Go hezeyanına katılmış durumda... Millet 12 GB Ram koyacak (ki bence gereksizdir), bunlar ram miktarını 1 GB'a indirme peşinde, bu cihazı 40-50 dolara halen çoğunluğu tuşlu telefon kullanan ülkelere satarsın bunu anlarım ama Türkiye'ye bunu sunmak, hem de bu fiyata sunmak resmen dalga geçmektir... Gerçi bu gidişle 50 doların 899 TL olacağı günler çok da uzak görünmüyor malesef...
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javaprof 1 hf.
Android go olması için 1gb ramli olması zaten zorunlu değil mi ana nokta kaçırılıyor bunun işletim sistemi zaten 1 gb ram için hazırlanmış.
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SKYFALL 1 hf.
Verdiginiz paraya yazik olur.
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