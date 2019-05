General Mobile GM 9 Pro Android 9 Pie güncellemesi yayınlandı!

Ülkemiz üreticilerinden General Mobile, Google ile yaptığı işbirliği ile birlikte Android One platformuna dahil oldu. Saf Android deneyimi vadeden Android One ile birlikte hızlı Android sürüm güncellemeleri de kullanıcılara sunuluyor. Her ne kadar diğer Android One üreticilerine göre geç kalınsa da GM 9 Pro için Android Pie güncellemesi yayınlandı.

Android Pie ile neler değişiyor?

Google’ın Android Pie ile sunduğu tüm yenilikler (uyarlanabilir batarya, yeni navigasyon butonu, uyarlanabilir parlaklık vb.) bu güncelleme ile birlikte GM 9 Pro modeline geliyor. Firmanın paylaştığı tam güncelleme metni ise şu şekilde;

"Android -9 Pie : Yapay zeka desteğine kavuşan GM 9 Pro artık daha akıllı, daha sade ve çok daha güçlü.

Bu yazılım güncellemesi GM 9 Pro cihazınızı Android 9 Pie (Mart 2019) sürümüne yükseltecek ve hata düzeltmelere yapacaktır.

Neler yeni?

- Yenilenmiş Android One arayüzü, yeni sistem navigasyon tuşları, yeni ayarlar arayüzü ve yeni bildirimler.

- Yapay zeka desteğiyle akıllı telefon kullanım alışkanlıklarına ve günün saatlerine göre özel uygulama ve kısayol önerileri.

- Dijital Denge ile uygulama kullanım alışkanlıkları takibi ve uygulama kullanım kısıtlamaları.

- Uyarlanan parlaklık seviyeleri daha iyi bir deneyim için optimize edildi.

- Daha fazlası için android.com/pie."

Yeni navigasyon menü tuşunu açmak için "Ayarlar > Sistem > Hareketler > Ana Sayfa düğmesini yukarı doğru kaydırın" kısmına gitmeniz gerekiyor. Ayrıca GM 9 Pro için yayınlanan beta Android Pie versiyonunda Camera2 API desteği mevcutken yayınlanan final sürümünde kapalı olduğu görülüyor.

Kısacası daha öncesinde Kasım tarihli güvenlik yamasında olan GM 9 Pro hem Mart ayı güvenlik güncellemesini hem de çok beklenen Android Pie sürümünü almış oldu.