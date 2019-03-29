General Mobile GM 9 Pro Android 9 Pie güncellemesi yayınlandı!

Android Pie ile neler değişiyor?
Google’ın Android Pie ile sunduğu tüm yenilikler (uyarlanabilir batarya, yeni navigasyon butonu, uyarlanabilir parlaklık vb.) bu güncelleme ile birlikte GM 9 Pro modeline geliyor. Firmanın paylaştığı tam güncelleme metni ise şu şekilde;
"Android -9 Pie : Yapay zeka desteğine kavuşan GM 9 Pro artık daha akıllı, daha sade ve çok daha güçlü.
Bu yazılım güncellemesi GM 9 Pro cihazınızı Android 9 Pie (Mart 2019) sürümüne yükseltecek ve hata düzeltmelere yapacaktır.
- Yenilenmiş Android One arayüzü, yeni sistem navigasyon tuşları, yeni ayarlar arayüzü ve yeni bildirimler.
- Yapay zeka desteğiyle akıllı telefon kullanım alışkanlıklarına ve günün saatlerine göre özel uygulama ve kısayol önerileri.
- Dijital Denge ile uygulama kullanım alışkanlıkları takibi ve uygulama kullanım kısıtlamaları.
- Uyarlanan parlaklık seviyeleri daha iyi bir deneyim için optimize edildi.
- Daha fazlası için android.com/pie."
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Yurtdışı telefon kayıt ücreti hep bu firmanın fikri. 120 TL - 150 TL neyine yetmiyordu kayıt vergisi olarak (Şimdilerde 600 TL oldu). Yurtdışından otomobil getirmekte bu ve buna benzer firmaların devlete uygulattırdığı politika yüzünden yasaklanmamışmıydı. Halk için çalışan ne bir firma ne de bir ülke iktidarı gördüm bu vatan topraklarında. Hep yandaşlık, hep takla, paran ve gücün varsa hizmet alırsın. Yoksa yüksek vergilere tabii olursun. Her ne olursa olsun gidin yurtdışı firmaların telefonunu alın, param az diyorsan yine yurtdışı mal olsun ama model düşür (orta sınıf) veya biraz daha bekle ve sabret para biriktirip al istediğin cihazı ama vestel marka, general mobil marka ve casper marka telefon almayın. Bunlar ürün ve hizmet sunmak için değil, ülkemiz halkının cebindeki paraları söğüşlemek için ortaya çıkmış firmalardır.
Aliexpress üzerinden tüm ülkelere telefon satışı mevcut hem de bu telefonlar çok ucuz meblağlarla satılıyor. Bu, ister tamir edilmiş bir telefon olsun ister sıfır çin markalı telefon olsun. Türkiye'ye Aliexpress üzerinden telefon gönderimi yasaklanmıştır. Bu demek oluyor ki hiç bir ülkede imei kaydı yok veya varsa dahi halkı düdükleyecek kadar abartılmamış olmasını gösteriyor ve yurtdışından posta yolu ile içerisine hat takılan bir cihaz getirtmek yasak değil demektir diğer hiç bir ülkede.