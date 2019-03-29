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General Mobile GM 9 Pro Android 9 Pie güncellemesi yayınlandı!

General Mobile’ın GM 9 Pro modeli için Android Pie güncellemesi an itibariyle yayınlandı. Uzun süredir beklenen güncelleme ile GM 9 Pro tüm Android Pie yeteneklerine kavuşuyor.
1 ay
17,6b
1
32
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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General Mobile GM 9 Pro Android 9 Pie güncellemesi yayınlandı!
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Ülkemiz üreticilerinden General Mobile, Google ile yaptığı işbirliği ile birlikte Android One platformuna dahil oldu. Saf Android deneyimi vadeden Android One ile birlikte hızlı Android sürüm güncellemeleri de kullanıcılara sunuluyor. Her ne kadar diğer Android One üreticilerine göre geç kalınsa da GM 9 Pro için Android Pie güncellemesi yayınlandı.
Ayrıca Bkz. "Instagram'ın yeni adı Instagram From Facebook oluyor"

Android Pie ile neler değişiyor?

Google’ın Android Pie ile sunduğu tüm yenilikler (uyarlanabilir batarya, yeni navigasyon butonu, uyarlanabilir parlaklık vb.) bu güncelleme ile birlikte GM 9 Pro modeline geliyor. Firmanın paylaştığı tam güncelleme metni ise şu şekilde;

"Android -9 Pie : Yapay zeka desteğine kavuşan GM 9 Pro artık daha akıllı, daha sade ve çok daha güçlü.

Bu yazılım güncellemesi GM 9 Pro cihazınızı Android 9 Pie (Mart 2019) sürümüne yükseltecek ve hata düzeltmelere yapacaktır.

Neler yeni?

- Yenilenmiş Android One arayüzü, yeni sistem navigasyon tuşları, yeni ayarlar arayüzü ve yeni bildirimler.
- Yapay zeka desteğiyle akıllı telefon kullanım alışkanlıklarına ve günün saatlerine göre özel uygulama ve kısayol önerileri.
- Dijital Denge ile uygulama kullanım alışkanlıkları takibi ve uygulama kullanım kısıtlamaları.
- Uyarlanan parlaklık seviyeleri daha iyi bir deneyim için optimize edildi.
- Daha fazlası için android.com/pie."

General Mobile GM 9 Pro Android 9 Pie güncellemesi yayınlandı!
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Yeni navigasyon menü tuşunu açmak için "Ayarlar > Sistem > Hareketler > Ana Sayfa düğmesini yukarı doğru kaydırın" kısmına gitmeniz gerekiyor. Ayrıca GM 9 Pro için yayınlanan beta Android Pie versiyonunda Camera2 API desteği mevcutken yayınlanan final sürümünde kapalı olduğu görülüyor.
Kısacası daha öncesinde Kasım tarihli güvenlik yamasında olan GM 9 Pro hem Mart ayı güvenlik güncellemesini hem de çok beklenen Android Pie sürümünü almış oldu.

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eP_362 1 ay en beğenilen
Niye bu kadar erken geldi ki!
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e1ektronick 1 ay
Almayın, aldırtmayın!
Yurtdışı telefon kayıt ücreti hep bu firmanın fikri. 120 TL - 150 TL neyine yetmiyordu kayıt vergisi olarak (Şimdilerde 600 TL oldu). Yurtdışından otomobil getirmekte bu ve buna benzer firmaların devlete uygulattırdığı politika yüzünden yasaklanmamışmıydı. Halk için çalışan ne bir firma ne de bir ülke iktidarı gördüm bu vatan topraklarında. Hep yandaşlık, hep takla, paran ve gücün varsa hizmet alırsın. Yoksa yüksek vergilere tabii olursun. Her ne olursa olsun gidin yurtdışı firmaların telefonunu alın, param az diyorsan yine yurtdışı mal olsun ama model düşür (orta sınıf) veya biraz daha bekle ve sabret para biriktirip al istediğin cihazı ama vestel marka, general mobil marka ve casper marka telefon almayın. Bunlar ürün ve hizmet sunmak için değil, ülkemiz halkının cebindeki paraları söğüşlemek için ortaya çıkmış firmalardır.
Aliexpress üzerinden tüm ülkelere telefon satışı mevcut hem de bu telefonlar çok ucuz meblağlarla satılıyor. Bu, ister tamir edilmiş bir telefon olsun ister sıfır çin markalı telefon olsun. Türkiye'ye Aliexpress üzerinden telefon gönderimi yasaklanmıştır. Bu demek oluyor ki hiç bir ülkede imei kaydı yok veya varsa dahi halkı düdükleyecek kadar abartılmamış olmasını gösteriyor ve yurtdışından posta yolu ile içerisine hat takılan bir cihaz getirtmek yasak değil demektir diğer hiç bir ülkede.
Almayın, aldırtmayın!Yurtdışı telefon kayıt ücreti hep bu firmanın fikri. 120 TL - 150 TL neyine yetmiyordu kayıt vergisi olarak (Şimdilerde 600 TL oldu). Y...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Lumibrite 1 ay
Android one programından ziyade, Android Loading programı üyesi gibi
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1 Avatar
DH Misafiri 1 ay
Arkadaşlar android 9 güncellemesini yaptım ve herşey güzel lakin oyunlarda telefon gamepad olarak gözüküyor bir kaç oyunda denedim oynanmıyor Pubg de sıkıntı yok
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poems79 1 ay
Arkadaşlar GM 9 proda android 9 güncellemesinden sonra akıllı asistan asada kalıyor yukarı nasil cekeriz bilgisi olan varmı
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DH Misafiri 1 ay
arkadaşlar kronikleri giderilmiş mi ?
1-pubg de ekran kayması
2-karşı tarafa ses gitmemesi
3-yuksek seste cızırtı yapması giderilmiş mi güncelleme yapan arkadaşlar bilgilendirebilir mi ?
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haybora 1 ay DH Misafiri
Czirti konusu ben de yoktu. Digerleri duzeldi.
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uykuadam 1 ay
şu an alınabilecek en iyi telefon
xiaomiden bile fiyat donanım olarak daha iyi
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SoyluTurk3 1 ay
Güncellemede herhangi bir sorun tespit eden var mı?
Kamera odaklama ve parmak izini geç tanımadan bahşedilmiş. Tecrübe edenler yorumlarsa ona göre güncelleriz.
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e1ektronick 1 ay
Almayın, aldırtmayın!
Yurtdışı telefon kayıt ücreti hep bu firmanın fikri. 120 TL - 150 TL neyine yetmiyordu kayıt vergisi olarak (Şimdilerde 600 TL oldu). Yurtdışından otomobil getirmekte bu ve buna benzer firmaların devlete uygulattırdığı politika yüzünden yasaklanmamışmıydı. Halk için çalışan ne bir firma ne de bir ülke iktidarı gördüm bu vatan topraklarında. Hep yandaşlık, hep takla, paran ve gücün varsa hizmet alırsın. Yoksa yüksek vergilere tabii olursun. Her ne olursa olsun gidin yurtdışı firmaların telefonunu alın, param az diyorsan yine yurtdışı mal olsun ama model düşür (orta sınıf) veya biraz daha bekle ve sabret para biriktirip al istediğin cihazı ama vestel marka, general mobil marka ve casper marka telefon almayın. Bunlar ürün ve hizmet sunmak için değil, ülkemiz halkının cebindeki paraları söğüşlemek için ortaya çıkmış firmalardır.
Aliexpress üzerinden tüm ülkelere telefon satışı mevcut hem de bu telefonlar çok ucuz meblağlarla satılıyor. Bu, ister tamir edilmiş bir telefon olsun ister sıfır çin markalı telefon olsun. Türkiye'ye Aliexpress üzerinden telefon gönderimi yasaklanmıştır. Bu demek oluyor ki hiç bir ülkede imei kaydı yok veya varsa dahi halkı düdükleyecek kadar abartılmamış olmasını gösteriyor ve yurtdışından posta yolu ile içerisine hat takılan bir cihaz getirtmek yasak değil demektir diğer hiç bir ülkede.
1 Yanıt Yanıtla +8
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hanahmet 1 ay e1ektronick
Sayın electronic.
epey.com/...
gm9 plus ayarında aynı teknik puana yakın elefonların karşılaştırma listesini fiyatlarıyla bir inceler misiniz?
esas kimin daha çok para kazanmak istediği, kimin müşterileri kazıklanacak kişiler olarak davrandığını görürsünüz.
Bu arada belirteyim. yurt dışından gelen ürünlere ek vergi olayı hemen hemen tüm ülkelerde var. Amaç o ülke içerisindeki üreticiyi korumak.
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Askaparta 1 ay
Torpilli GM
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Lene 1 ay
Peki GM8 Ne zaman gelecek.?
Cevap veriyorum Gelmiş
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TearsForFears 1 ay
Geç olsun güç olmasın. Cihaz zaten çok iyi durumda, güncellemeye ihtiyacı yoktu ama android ona programına dahil olup bu kadar geç güncelleme almamalıydı. Yoksa lg de daha android 9 vermedi telefonlarına.
1600 liralık hangi telefonda android one var. Bu cihaz garanti olarak android 10 u alacaktır. 400 fazla verip redmi 7 almaya değmez.
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KoşanBalık 1 ay TearsForFears
Garanti android 10 geliceksin demeyin hocam GM bu işi belli olmaz. Gm5 de android one üyesi tel ama android 7 ile çıktı 7.1 de kaldı :)
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Lumibrite 1 ay
Android one programından ziyade, Android Loading programı üyesi gibi
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