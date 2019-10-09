GM 9 Pro yeni bir güvenlik güncellemesi aldı

General Mobile’ın hali hazırdaki amiral gemisi konumunda olan GM 9 Pro modeli uzun bir aradan sonra güvenlik güncellemesi aldı. Model son olarak Bahar aylarında güvenlik güncellemesini görmüştü.

Yeni güncelleme

Birkaç gün önce başlayan ve yavaş yavaş tüm kullanıcılara dağıtılan güncelleme Eylül 2019 tarihini taşıyor. Açıklamalarda ise güvenliğin ve kararlılığın yükseltildiği, hataların düzeltildiği ifade ediliyor.

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Kullanıcı yorumlarında genelde parmak izi okuyucunun bir miktar daha hızlandığı belirtiliyor. Bunun dışında güncellemede göze çarpan bir yenilik yok gibi. Güncellemenin toplam boyutu 491MB civarında.

Hali hazırda Android 9.0 üzerinde çalışan GM 9 Pro modeli Snapdragon 660 yonga seti, 6 inçlik Full HD AMOLED ekran, 4GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, 12MP + 8MP çözünürlükte arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, 3800mAh kapasiteli batarya gibi özelliklere sahip. Resmî sitesinde fiyatı 1799TL.