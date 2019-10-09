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    GM 9 Pro yeni bir güvenlik güncellemesi aldı

    Eylül 2019 tarihli güvenlik güncellemesi GM 9 Pro modeli için yayınlanmış durumda. Yavaş yavaş tüm cihazlara bu hafta içerisinde güncellemenin ulaşması bekleniyor.
    1 gün
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    General Mobile’ın hali hazırdaki amiral gemisi konumunda olan GM 9 Pro modeli uzun bir aradan sonra güvenlik güncellemesi aldı. Model son olarak Bahar aylarında güvenlik güncellemesini görmüştü.

    Yeni güncelleme

    Birkaç gün önce başlayan ve yavaş yavaş tüm kullanıcılara dağıtılan güncelleme Eylül 2019 tarihini taşıyor. Açıklamalarda ise güvenliğin ve kararlılığın yükseltildiği, hataların düzeltildiği ifade ediliyor.

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    Kullanıcı yorumlarında genelde parmak izi okuyucunun bir miktar daha hızlandığı belirtiliyor. Bunun dışında güncellemede göze çarpan bir yenilik yok gibi. Güncellemenin toplam boyutu 491MB civarında.

    Hali hazırda Android 9.0 üzerinde çalışan GM 9 Pro modeli Snapdragon 660 yonga seti, 6 inçlik Full HD AMOLED ekran, 4GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, 12MP + 8MP çözünürlükte arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, 3800mAh kapasiteli batarya gibi özelliklere sahip. Resmî sitesinde fiyatı 1799TL.

     


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    NemesiS_81 1 gün en beğenilen
    Her güncel android cihaza neredeyse her ay gelen güncelleme aylaaarr sonra Gm 9 pro'ya gelince sanırım bi şaşırdınız haber yapma niyetinde bulundunuz güvenlik güncellemesini :D
    Her güncel android cihaza neredeyse her ay gelen güncelleme aylaaarr sonra Gm 9 pro'ya gelince sanırım bi şaşırdınız haber yapma niyetinde bulundunuz güvenlik ...
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    NemesiS_81 1 gün en beğenilen
    Her güncel android cihaza neredeyse her ay gelen güncelleme aylaaarr sonra Gm 9 pro'ya gelince sanırım bi şaşırdınız haber yapma niyetinde bulundunuz güvenlik güncellemesini :D
    Yanıtla +6
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    Angel of the Lord 1 gün
    500 mb'lik güvenlik yaması tuhaf olmuş. Samsung A serisine gelen güncellemeler 100-200 MB arası oluyor ekstra bir şey gelmiyorsa.
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    hamunpatra 1 gün
    Bu telefon 3000 tl fiyat ile çıkınca insanların gözünden düştü. Birdaha da toparlayamadı. GM Furyası bu telefin ile bitti.
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