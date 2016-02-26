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GTA'nın Yayıncısı E3 Fuarında Büyük Bir Duyuru Yapacak

Grand Theft Auto markasına da sahip olan Take Two'nun patronu E3 fuarında büyük bir duyuru yapacaklarını açıkladı. Bu duyurularda merakla beklenen yapımların dönüşüne şahitlik edebiliriz.
3 yıl
3,2b
1
13
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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GTA'nın Yayıncısı E3 Fuarında Büyük Bir Duyuru Yapacak
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Take Two aralarında Grand Theft Auto'nun da bulunduğu çok sayıda büyük ve kaliteli markalara sahip. Zaten GTA oyunlarının geliştiricisi Rockstar Games de Take Two'ya bağlı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu dev firma her yıl Los Angeles'ta düzenlenen ve önemli duyuruların yapıldığı E3 fuarında "büyük duyurular" yapacağını açıkladı.
Firmanın CEO'su Strauss Zelnick'in açıklaması sonrasında akıllara ilk olarak Grand Theft Auto 6 gelse de şu an böyle bir duyuru için çok erken olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. GTA 5 için senaryo tabanlı yeni ek paketler duyurulması ihtimali daha fazla.
Bunun yanında konsollarda fırtına gibi esen, ama PC'ye bir türlü gelmeyen Red Dead Redemption'ın devam oyununun duyurulma ihtimali de bir hayli yüksek. Red Dead Redemption o kadar başarılı bir oyun olmuştu ki GTA'dan daha iyi olduğu sık sık vurgulanıyordu. Tabi Bully, Bioshock, Midnight Club ve Manhunt gibi önemli yapımlar da oyuncular için sürpriz olacaktır.

http://www.tweaktown.com/news/50674/rockstar-2k-games-gearing-up-something-big-e3-year/index.html Yorum Yaz
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ilgazarda 3 yıl
Çıkmayan Red Dead Redemption 2 GTA'dan daha başarılı !!!

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BayRealist 3 yıl en beğenilen
İçkili kafayla yazmayın şu haberleri.
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ajapai 3 yıl
Red Dead Redemption 2 bekliyorum
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BlackBeasT 3 yıl
Red Dead Redemption 2016 son çeyreği PCye remastered olarak gelir, sonra ki oyun isminde Red Dead Renegades olur...
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EmreDFace 3 yıl
Agent adı altında bir yapıma girmişlerdi yıllardır haber bekliyoruz.

Şahsen ben LA Noire 2 ve GTa için ek senaryo paketide bekliyorum açıkcası.
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13men13 3 yıl
Yarış oyunları kıtlığı çeken ps4'e midnight club efsane olur.
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serafon 3 yıl
Bu kadar başarılı bir oyunun devamının gelmemesi imkansız. Önce remastered çıkar sonra da 2.si ;)
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mahsur kalan adam 3 yıl
bu haberler niye bscde yayınlanmiyor max payne gelir mi acaba?
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Lifad 3 yıl
yeni borderlands duyururlar meraklanmayın
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mehmet4428 3 yıl
Bully yeni oyunu gelse keşke.
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Angel of the Lord 3 yıl
Yapımcıya sahip olan Take Two mu 2K Games mi acaba?
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BayRealist 3 yıl
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Zakkliar 3 yıl Angel of the Lord
take two ikisine de sahip. wikiye bakmak zor iş değil.
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ilgazarda 3 yıl
Çıkmayan Red Dead Redemption 2 GTA'dan daha başarılı !!!

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rockstar games, gta 6 ve
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