GTA'nın Yayıncısı E3 Fuarında Büyük Bir Duyuru Yapacak

Take Two aralarında Grand Theft Auto'nun da bulunduğu çok sayıda büyük ve kaliteli markalara sahip. Zaten GTA oyunlarının geliştiricisi Rockstar Games de Take Two'ya bağlı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu dev firma her yıl Los Angeles'ta düzenlenen ve önemli duyuruların yapıldığı E3 fuarında "büyük duyurular" yapacağını açıkladı.

Firmanın CEO'su Strauss Zelnick'in açıklaması sonrasında akıllara ilk olarak Grand Theft Auto 6 gelse de şu an böyle bir duyuru için çok erken olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. GTA 5 için senaryo tabanlı yeni ek paketler duyurulması ihtimali daha fazla.

Bunun yanında konsollarda fırtına gibi esen, ama PC'ye bir türlü gelmeyen Red Dead Redemption'ın devam oyununun duyurulma ihtimali de bir hayli yüksek. Red Dead Redemption o kadar başarılı bir oyun olmuştu ki GTA'dan daha iyi olduğu sık sık vurgulanıyordu. Tabi Bully, Bioshock, Midnight Club ve Manhunt gibi önemli yapımlar da oyuncular için sürpriz olacaktır.

http://www.tweaktown.com/news/50674/rockstar-2k-games-gearing-up-something-big-e3-year/index.html