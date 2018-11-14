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GTX 1080 kırpıldı ve GTX 1060 oldu

Nvidia elde kalan GTX 1080 ve GTX 1070 modellerinin devre kartlarını biraz kırparak yeni GTX 1060 modellerinde kullanmaya başladı. Böylece Radeon RX 590 ekran kartına da cephe alınmış oldu.
6 ay
6,8b
1
16
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Turing tabanlı GeForce RTX ekran kartlarının piyasaya çıkması sonrasında oyuncular fiyatı daha uyguna inecek beklentisiyle önceki nesil GTX 1080 Ti ve GTX 1080 ekran kartlarının peşine düştü ancak bu kartları bulmak zorlaşabilir.

Elde kalanlar

Daha önce GTX 1080 Ti ekran kartının üretiminin durduğu ve artık pazarda bulunmasının zorlaştığı gündeme gelmişti. GTX 1080 ekran kartı ise farklı bir şekilde satışa sunuluyor ve yakın zamanda bulunamayabilir.

Yakın zamanda alt seviye GTX 1060 ekran kartının GDDR5X bellek ile yenilenmiş versiyonları piyasaya çıkmıştı. Aslında bu kart GP106 değil GTX 1080 ekran kartının temel alındığı GP104 grafik birimini kullanıyor.

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Bir süredir bu konu gündemdeydi ancak yeni ekran kartını parçalara ayırarak inceleyen kaynaklar bunu teyit etmiş oldu. Zaten GDDR5X belleğin ekran kartında nasıl destekleneceği merak konusuydu. Nvidia GP106 değil GP104 çekirdeğini kullanarak bunun üstesinden gelmiş oldu.

GTX 1060 GDDR5X versiyonu belirli bir bölgede ve ağırlıklı olarak Çin’de satılıyor. Pek çok Çinli üretici kartın reklamını yaparken GTX1080 devre kartını temel aldığını belirtmeyi ihmal etmiyor. Ayrıca incelemelerde devre kartında bir SLI çıkışı da görülmüş. Bu bakımdan çoklu kullanıma uygun olup olmadığı sorusu da ortaya çıktı.

Nvidia’nın GP104 çekirdeklerini tüketmek adına uygun fiyatlı GTX1060 ekran kartlarında kullandığı anlaşılıyor. Bu ekran kartında 6GB GDDR5X bellek, 192GB/s bant genişliği, 1280 CUDA çekirdeği, 3.9 TFLOPS işlem performansı sunuluyor. Fiyatı ise 299$ civarında ve Radeon RX 590 karşısında pay arayacak.

Diğer taraftan aynı GTX 1070 devre kartını kullanan başka bir GTX 1060 ekran kartı da gündemde. Bu ekran kartında 3GB GDD5 bellek, 1152 CUDA çekirdeği, 3.5 TFLOPS işlem performansı gibi özellikler mevcut ancak halen piyasaya sürülmüş değil.

 

https://videocardz.com/newz/geforce-gtx-1060-with-gddr5x-memory-confirmed-to-use-gp104-gpu Yorum Yaz
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Spider_hip 6 ay en beğenilen
Dalga mı geçiyor bunlar? 1060 larla rx 570 ler kapışıyorken, rx 580 rahat geçiyorken, rx 590 a nasıl rakip yapacaklar. Rx 590 1070 ile 1070ti arasına oturuyor. Hani 1070'i az güçlendirip rx 590 a rakip yapacağız deseler biraz anlarım. Ki onda da fiyattan kaybederler. Ne 1060'mış, user benchlerde paso rx 570 lerle kapışıyor. Ama haber sitelerine gelince rx 590 lara rakip. Kim şişirtiyor bu kartları bu kadar garip? Tom's da bir ara eski i3 leri ryzenlerin önünde çıkarıyordu. Fanlık mı? Sponsorluk mu anlamak zor.
Dalga mı geçiyor bunlar? 1060 larla rx 570 ler kapışıyorken, rx 580 rahat geçiyorken, rx 590 a nasıl rakip yapacaklar. Rx 590 1070 ile 1070ti arasına oturuyor. ...
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Rogue Agent 6 ay
3.5 gb 970 faciasini getirdi akillara
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crysef 6 ay
Bu kırpma olayı yazılımsal ise Öyleyse bu karta gtx1080 biosu atınca 1080'den farkı kalmaz. (Hadi hayırlısı)
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Rogue Agent 6 ay crysef
10 serisine bios atilmiyor, kirpma mevzusunu cekirdekten rops kapatarak yapiyorlar
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merrowbro 6 ay
Modelleme programlarında gtx 1060 mı amd rx 580 mi ??
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Spider_hip 6 ay merrowbro
Modellemede cuda dan ötürü nvidia tarafıyla daha rahat olabilirsiniz. Tam karşılaştırma bulamadım. Yalnız şunu biliyorum. 4K çalışmalarda gpu nun ram miktarı önem kazanıyor. 4K lar için 8gb lık rx 580 6gb lık 1060 ın önüne geçebilir. Ama 1K lar için nvidia da modelleme programlarının desteği ile avantaj sağlayabilirsiniz. Ben After Effects'i element 3d ile beraber rx 580 ile kullanıyorum, bir sıkıntı yaşamıyorum lakin dediğim gibi bir karşılaştırma yapabileceğim nvidia yok elimde. Açıkcası benim için en büyük darboğaz pc deki ram miktarı. Rahat 32gb gerekiyor. 64 ideal. 16 çok başlangıç kalıyor.
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nebulabado 6 ay merrowbro
RX 580 Solidworks'de GTX 1080'e ili benzer performans veri diye tahmin ediyorum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Spider_hip 6 ay en beğenilen
Dalga mı geçiyor bunlar? 1060 larla rx 570 ler kapışıyorken, rx 580 rahat geçiyorken, rx 590 a nasıl rakip yapacaklar. Rx 590 1070 ile 1070ti arasına oturuyor. Hani 1070'i az güçlendirip rx 590 a rakip yapacağız deseler biraz anlarım. Ki onda da fiyattan kaybederler. Ne 1060'mış, user benchlerde paso rx 570 lerle kapışıyor. Ama haber sitelerine gelince rx 590 lara rakip. Kim şişirtiyor bu kartları bu kadar garip? Tom's da bir ara eski i3 leri ryzenlerin önünde çıkarıyordu. Fanlık mı? Sponsorluk mu anlamak zor.
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Like a Sir 6 ay
yoksa kapalı çekirdek mevzusu olur mu bi tur ?
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Manhunt Three 6 ay
Rx 590 280 dolar ve tüm özellikleri çok daha iyi ama bu kart 290 dolar ne anladım bu işten ? Örneğin Rx 590 7 teraflops iken bu kart 3.9.
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Lana-Del-Rey 6 ay Manhunt Three
Ohoo her şeye TFlop mantığı ile bakarsan AMD kartların uçup kaçması lazım ama,
gerçekler acıdır;
RX 480: 5,834 GFLOPS
GTX 1060: 4,375 GFLOPS
Ama gel gelelim ikisi de denk kartlar.
2 Yanıt Yanıtla +2
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mamad 6 ay
2,5 yıl önce 480'in çıktığı zamanlarda Semiaccurate, sitesi bir haber ortaya atmıştı. İddialarına göre 480'in o sırada performansı belli olmadığı için Nvidia, 1080/1070'le aynı kartları sitelere gönderip, gpuyu kırpılmış şekilde kullanacak bioslar hazırlamış ve 480'in performansına göre 1080'i kırparak "bakın 1060 bu" diyerek tanıtacaktı. Ama 480 beklendiği kadar performanslı çıkmayınca ve gp106 gpusu, onu rahatça alt edebilecek yapıda olduğundan gp106 gpulu 1060'ı gördük.
Şimdi ise o zaman dedikodusu çıkan kartı görmüş olacağız gibi bir durum söz konusu. Tabi en başından beri gp104 gpulu bir 1060ti beklentisi vardı. Bir anlamda o kart çıkmış olacak.
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Y-ZiyA 6 ay
Tırnak gibi uzayınca kırpıyorlar
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FRAPS_TR 6 ay
1080 devre kartını kullansa ne olur performansı yarısı kadar
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