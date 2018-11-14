GTX 1080 kırpıldı ve GTX 1060 oldu

Turing tabanlı GeForce RTX ekran kartlarının piyasaya çıkması sonrasında oyuncular fiyatı daha uyguna inecek beklentisiyle önceki nesil GTX 1080 Ti ve GTX 1080 ekran kartlarının peşine düştü ancak bu kartları bulmak zorlaşabilir.

Elde kalanlar

Daha önce GTX 1080 Ti ekran kartının üretiminin durduğu ve artık pazarda bulunmasının zorlaştığı gündeme gelmişti. GTX 1080 ekran kartı ise farklı bir şekilde satışa sunuluyor ve yakın zamanda bulunamayabilir.

Yakın zamanda alt seviye GTX 1060 ekran kartının GDDR5X bellek ile yenilenmiş versiyonları piyasaya çıkmıştı. Aslında bu kart GP106 değil GTX 1080 ekran kartının temel alındığı GP104 grafik birimini kullanıyor.

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Bir süredir bu konu gündemdeydi ancak yeni ekran kartını parçalara ayırarak inceleyen kaynaklar bunu teyit etmiş oldu. Zaten GDDR5X belleğin ekran kartında nasıl destekleneceği merak konusuydu. Nvidia GP106 değil GP104 çekirdeğini kullanarak bunun üstesinden gelmiş oldu.

GTX 1060 GDDR5X versiyonu belirli bir bölgede ve ağırlıklı olarak Çin’de satılıyor. Pek çok Çinli üretici kartın reklamını yaparken GTX1080 devre kartını temel aldığını belirtmeyi ihmal etmiyor. Ayrıca incelemelerde devre kartında bir SLI çıkışı da görülmüş. Bu bakımdan çoklu kullanıma uygun olup olmadığı sorusu da ortaya çıktı.

Nvidia’nın GP104 çekirdeklerini tüketmek adına uygun fiyatlı GTX1060 ekran kartlarında kullandığı anlaşılıyor. Bu ekran kartında 6GB GDDR5X bellek, 192GB/s bant genişliği, 1280 CUDA çekirdeği, 3.9 TFLOPS işlem performansı sunuluyor. Fiyatı ise 299$ civarında ve Radeon RX 590 karşısında pay arayacak.

Diğer taraftan aynı GTX 1070 devre kartını kullanan başka bir GTX 1060 ekran kartı da gündemde. Bu ekran kartında 3GB GDD5 bellek, 1152 CUDA çekirdeği, 3.5 TFLOPS işlem performansı gibi özellikler mevcut ancak halen piyasaya sürülmüş değil.