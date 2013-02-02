Gabe Newell, Steam Box önündeki en büyük rakibin Apple olduğunu belirtiyor





Uzunca bir süre konsol üretmeyi planladığı iddiaları ortalıkta dolaşan ünlü oyun geliştiricisi Valve, CES 2013 fuarında PC tabanlı bir oyun cihazı olan Steam Box prototipleriyle karşımıza çıkmıştı. Linux için de benzer bir sistem hazırlığında olan Valve'ın kurucusu Gabe Newell, bununla birlikte önünde uzun bir yol olduğunu kabul ediyor.





Bir röportajda konuşan Newell, Steam Box konseptinin ve diğer PC tabanlı eğlence çözümlerinin oturma odasına hakim olmasının önündeki en büyük engelin geleneksel konsollar değil, Apple olduğunu belirtiyor. Newell'ın bu kanıya varmasının sebebi ise Apple'ın büyük pazar payı ve oturma odasında hakimiyet için önündeki yolun açık olması.





Newell, Apple oturma odasını ele geçirmeden, PC alanında yeterli tedbirleri alıp alamayacakları ve mobil alanı fark etmenin daha iyi yollarını bulup bulamayacakları sorusunun asıl mesele olduğunu dile getiriyor. Bu açıdan Newell, Android 4.2 işletim sisteminde destek bulan kablosuz görüntü aktarım teknolojisi Miracast ve Valve'ın Steam Big Picture moduna destek sunan NVIDIA Project Shield girişimlerini önemli buluyor. Bu girişimler oturma odası hakimiyetine yönelik üreticilerin artan bir ilgisinin olduğunu gösteriyor.





Apple'ın set üstü TV ürünü her çeyrek önemli satışlar yapıyor ve iOS cihazları da ikinci ekran olarak sıklıkla kullanılıyor. Firma bu alana yoğun bir ilgisi olduğunu zaman zaman dile getiriyor. Bu bakımdan Newell'ın bahsettiği gibi Apple, oturma odasında önemli bir hakimiyete sahip. Ancak rekabetin en önemli avantajı ise tüketicilere birden fazla ürün arasından seçme şansını sunması.





http://thenextweb.com/apple/2013/01/31/valve-co-founder-gabe-newell-says-apple-is-the-biggest-threat-to-steam-box/