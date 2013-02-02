Gabe Newell, Steam Box önündeki en büyük rakibin Apple olduğunu belirtiyor

Haber Editörü
Uzunca bir süre konsol üretmeyi planladığı iddiaları ortalıkta dolaşan ünlü oyun geliştiricisi Valve, CES 2013 fuarında PC tabanlı bir oyun cihazı olan Steam Box prototipleriyle karşımıza çıkmıştı. Linux için de benzer bir sistem hazırlığında olan Valve'ın kurucusu Gabe Newell, bununla birlikte önünde uzun bir yol olduğunu kabul ediyor.
Bir röportajda konuşan Newell, Steam Box konseptinin ve diğer PC tabanlı eğlence çözümlerinin oturma odasına hakim olmasının önündeki en büyük engelin geleneksel konsollar değil, Apple olduğunu belirtiyor. Newell'ın bu kanıya varmasının sebebi ise Apple'ın büyük pazar payı ve oturma odasında hakimiyet için önündeki yolun açık olması.
Newell, Apple oturma odasını ele geçirmeden, PC alanında yeterli tedbirleri alıp alamayacakları ve mobil alanı fark etmenin daha iyi yollarını bulup bulamayacakları sorusunun asıl mesele olduğunu dile getiriyor. Bu açıdan Newell, Android 4.2 işletim sisteminde destek bulan kablosuz görüntü aktarım teknolojisi Miracast ve Valve'ın Steam Big Picture moduna destek sunan NVIDIA Project Shield girişimlerini önemli buluyor. Bu girişimler oturma odası hakimiyetine yönelik üreticilerin artan bir ilgisinin olduğunu gösteriyor.
Apple'ın set üstü TV ürünü her çeyrek önemli satışlar yapıyor ve iOS cihazları da ikinci ekran olarak sıklıkla kullanılıyor. Firma bu alana yoğun bir ilgisi olduğunu zaman zaman dile getiriyor. Bu bakımdan Newell'ın bahsettiği gibi Apple, oturma odasında önemli bir hakimiyete sahip. Ancak rekabetin en önemli avantajı ise tüketicilere birden fazla ürün arasından seçme şansını sunması.
http://thenextweb.com/apple/2013/01/31/valve-co-founder-gabe-newell-says-apple-is-the-biggest-threat-to-steam-box/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Steambox'ın en büyük rakibi yine kendisi, çünkü süper bi donanım sığdıramazsın o cihaza. Mobil intel+ mobil GPU ile anca 45-55w gibisinden bişeylerden bahsedilebilir sağda solda bahsi geçen. i5 3210m + 650m gibi. Oyun oynatmayı amaçladığın zman yani. Modüler yapısı ile taşıyıcı board'a farklı cpu+gpu alternatifleri takma imkanı olur, bu sayede illaki konsol veya herhangi sabit sistemlere göre farklılaşır.
Cloud tabanlı oyun olayında ben kendi deneyimimden kötü olduğunu düşünüyorum, ama taliplisi de çok bunun. Bu tür bişey için de ilginç konumda olabilir.
Shield'ı önemli bulması bana göre tuhaf, pahalı kontrolcü olarak bunun cazip bi yanı yok. Fiyatı net kaç olur fikrim yok ama bi yandan Mac heryere hakim derken, insanların da Shield'ı pahalı kontrolcü olarak almaktan çekinmeyeceklerini mi düşünüyor, yoksa koşa koşa almalı gibi mi düşünüyor onu da bilmiyorum. Ama Shield, Nvidia'nın telefon/tablet pazarından A15 ile çok fazla pazar payı alamayacağı için, pazar çeşitlendirmesi amacıyla gördüğü şeylerden biri (tablet fikri gibi). Apple'ı vazgeçilmez olarak görmek ne kadar tuhaf ise Shieldı da aynı derece önemli bulmak bence yine tuhaf. 300$ lık bi aleti ben evime sokmam tv ye bağlarım PC'yi olr biter, yada HTPC/oyun makinası toplarım isterse dezavantajlı olsn fiyat açısından. Hem PS Vita'ya alternatif olacak, hem yeterince zengin oyun imkanı olacak, hem bu kontrolcü faln gibi özellikleri olcak, hemde fiyatı uygun o zman düşünülür. Fiyat olmazsa olmaz, pahalı kontrolcü + diğerlerinden çok çok farklı olmayan oyun kabiliyeti için Shield alınmaz, salonun vazgeçilmez parçası haline gelmez. Tıpkı Apple'ın vazgeçilmez bişeymiş gibi takdim edilmesi gibi. Apple'ın iyi satış yapması onu vazgeçilmez, dünyada sanki herkeze bi tane lazım gibisinden bi konuma sokmuyor.
Ocuulus Rift'in taliplisi çok, yukarda arkadaş VR'den bahsetti.
Indie oyunlara da gerçekten extra bi katkı yapar ben ona da katılıyorum.
Steam Linux'e geliyor diye, Linux'de bi sürü olumlu gelişmeler var. Adamların kıçını kaldırıp uğraşmadıkları bi sürü şeyler vardı, şimdi nasıl takr takr çalışıyo. İsteyince oluyormuş, daha geçen gün test ettik. Bi Flash'ı adam gibi yapsınlar baya fark eder. Linux Steam'in zoruyla da Linux'deki oyunları sayısı daha da artacak. Geliştiriciler Linux 64bit versiyonu için, buna özel optimizasyon yapmak için yeterince zaman harcarlar mı yada istekli olurlarmı bilemiyorum, ama yeterince ince çalışma ile extradan katkısının olacağı aşikar ve SteamBox'ında bundan faydalanacağı şüphesiz.
Diğer taraftan yeni konsolların yeteneklerinin çok çok çok fazla gelişeceğini düşünürsek Steam bu açıdan çok ciddi rakiplerle karşı karşıya kalacak iken, aynı zmanda x86'ya oyunların port edilmesinin daha kolay ve performanslı olabileceğini de düşünürsek aynı derecede de avantaj sahibi olabilir (Win ortamına port edilebildiği gibi Steam/Linux ortamına da port edilebilir/edilecek).
virtual reality kafaya bir kask ve 3 boyutlu ortama giriş yapıp çevrenizi kafayı çevirdikçe görebiliyorsunuz.
şimdi o teknolojinin tanıtımında bir sürü laf edildi gelecekte insanlar bununla şunu yapacak bunu yapacak oyunlşlar filmler falanlar filanlar, derken noldu... dimi
teknoloji çok yenilikçi ve faydalı imiş gibi gözükse bile tutmuyor ki bunun sağlam rakipleri var ve niye yaptıklarını tamda bilmiyor gibiler.
eh hadi bakalım ne kadar daha sesini duyacağız.
o şimdilik anca Sword Art Online gibi animelerde olur
benim anladığım kadarıyla steamde çıkan (steam box'ın işletim sistemini windows yapabilirsek) her oyunu performansı yettiği ölçüde oynayabiliriz. kaldı ki upgrade edebilecekmişiz cihazı. ancak burdaki sorun geliştiricilerin bu aleti bir ps3 gibi standart bir konsol gibi görüp cihaza göre optimize bir oyun yapıp yapmayacakları yani eğer öyle bir durum olmazsa ben ha masaüstü pc almışım ha bunu
Her şeye rağmen örnek aldığımız bir abimiz kendisi.