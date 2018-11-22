Galaxy A serisinin ekrana gömülü parmak izi sensörü tedarikçisi kesinleşti

Haber Editörü
Geçtiğimiz aylarda 2019 model Galaxy A serisi telefonların ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olabileceğine yönelik söylentiler çıkmıştı. Samsung'un bu teknolojiyi önümüzdeki yıl sadece amiral gemisi telefonlarında sunması bekleniyordu.Ayrıca Bkz. "Üç arka kameralı Asus ZenFone Max Pro M2'nin ilk resmi görseli yayınlandı"
Ancak Güney Koreli şirketin orta sınıf cihazları daha fazla teknoloji ile donatma odaklı yeni stratejisi göz önüne alındığında, Galaxy A (2019) serisinin ekrana gömülü parmak izi sensörü ile gelmesi oldukça mümkün görünüyor. Hatta yeni bir rapora göre Samsung sensör tedarikçisini bile belirlemiş durumda.
Galaxy A serisi optik sensörle gelecek
Galaxy A (2019) serisi için ekrana gömülü parmak izi sensörlerini Tayvan merkezli Aegis Technology şirketi tedarik edecek. Bildiğiniz üzere Samsung, Galaxy S serisinde Qualcomm'un daha gelişmiş ultrasonik parmak izi sensörünü kullanma kararı almıştı. Galaxy A serisinde ise Aegis Technology tarafından tedarik edilecek optik sensörlere yer verilecek.
Şu an Çinli üreticilerin büyük bir kısmı, ekrandan parmak izi okuma teknolojisi sunan telefonlarında optik sensör kullanıyor. Samsung da orta sınıf serisinde aynı yolu izleyecek. Galaxy A serisinin hangi modellerinin önümüzdeki yıl ekrana gömülü parmak izi sensörü ile geleceği ise henüz bilinmiyor.
http://www.etnews.com/20181122000198 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ben arkada parmak izi kullanmıyorum, sevmiyorum. sırf bu sebepten telefonum mi note 3.
Arkada hatta en ideali yan da dursa ne olacak, Sony yan tarafta tutarak enfes bir iş çıkarmıştı,
Ekran üzeri olunca bir sürü komplike iş, masraf...
Son kullanıcıya yararı yok bence...