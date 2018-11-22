Galaxy A serisinin ekrana gömülü parmak izi sensörü tedarikçisi kesinleşti

Geçtiğimiz aylarda 2019 model Galaxy A serisi telefonların ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olabileceğine yönelik söylentiler çıkmıştı. Samsung'un bu teknolojiyi önümüzdeki yıl sadece amiral gemisi telefonlarında sunması bekleniyordu.

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Ancak Güney Koreli şirketin orta sınıf cihazları daha fazla teknoloji ile donatma odaklı yeni stratejisi göz önüne alındığında, Galaxy A (2019) serisinin ekrana gömülü parmak izi sensörü ile gelmesi oldukça mümkün görünüyor. Hatta yeni bir rapora göre Samsung sensör tedarikçisini bile belirlemiş durumda.

Galaxy A serisi optik sensörle gelecek

Galaxy A (2019) serisi için ekrana gömülü parmak izi sensörlerini Tayvan merkezli Aegis Technology şirketi tedarik edecek. Bildiğiniz üzere Samsung, Galaxy S serisinde Qualcomm'un daha gelişmiş ultrasonik parmak izi sensörünü kullanma kararı almıştı. Galaxy A serisinde ise Aegis Technology tarafından tedarik edilecek optik sensörlere yer verilecek.

Şu an Çinli üreticilerin büyük bir kısmı, ekrandan parmak izi okuma teknolojisi sunan telefonlarında optik sensör kullanıyor. Samsung da orta sınıf serisinde aynı yolu izleyecek. Galaxy A serisinin hangi modellerinin önümüzdeki yıl ekrana gömülü parmak izi sensörü ile geleceği ise henüz bilinmiyor.

http://www.etnews.com/20181122000198