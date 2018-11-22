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Galaxy A serisinin ekrana gömülü parmak izi sensörü tedarikçisi kesinleşti

Samsung önümüzdeki yıl piyasaya süreceği yeni nesil Galaxy A serisi telefonlarda ekrana gömülü parmak izi teknolojisi sunacak. Güney Koreli şirket sensör tedarikçisini de belirledi.
5 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz aylarda 2019 model Galaxy A serisi telefonların ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olabileceğine yönelik söylentiler çıkmıştı. Samsung'un bu teknolojiyi önümüzdeki yıl sadece amiral gemisi telefonlarında sunması bekleniyordu.
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Ancak Güney Koreli şirketin orta sınıf cihazları daha fazla teknoloji ile donatma odaklı yeni stratejisi göz önüne alındığında, Galaxy A (2019) serisinin ekrana gömülü parmak izi sensörü ile gelmesi oldukça mümkün görünüyor. Hatta yeni bir rapora göre Samsung sensör tedarikçisini bile belirlemiş durumda.
Galaxy A serisinin ekrana gömülü parmak izi sensörü tedarikçisi kesinleşti

Galaxy A serisi optik sensörle gelecek

Galaxy A (2019) serisi için ekrana gömülü parmak izi sensörlerini Tayvan merkezli Aegis Technology şirketi tedarik edecek. Bildiğiniz üzere Samsung, Galaxy S serisinde Qualcomm'un daha gelişmiş ultrasonik parmak izi sensörünü kullanma kararı almıştı. Galaxy A serisinde ise Aegis Technology tarafından tedarik edilecek optik sensörlere yer verilecek.
Şu an Çinli üreticilerin büyük bir kısmı, ekrandan parmak izi okuma teknolojisi sunan telefonlarında optik sensör kullanıyor. Samsung da orta sınıf serisinde aynı yolu izleyecek. Galaxy A serisinin hangi modellerinin önümüzdeki yıl ekrana gömülü parmak izi sensörü ile geleceği ise henüz bilinmiyor.

http://www.etnews.com/20181122000198 Yorum Yaz
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balcis 5 ay
kullanım alışkanlığı olarak önde parmak izi kullananlar için olması gerekeni bu. yüz tanıma elbet bir yerde ya tanımayacak ya karıştıracak. e telefonlar da tam ekran olunca bunu ekrana koymak farz oldu.
ben arkada parmak izi kullanmıyorum, sevmiyorum. sırf bu sebepten telefonum mi note 3.
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sendemail 5 ay
Neden bu kadar zorluyorlar bilen var mı,
Arkada hatta en ideali yan da dursa ne olacak, Sony yan tarafta tutarak enfes bir iş çıkarmıştı,
Ekran üzeri olunca bir sürü komplike iş, masraf...
Son kullanıcıya yararı yok bence...
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