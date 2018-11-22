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Üç arka kameralı Asus ZenFone Max Pro M2'nin ilk resmi görseli yayınlandı

Asus önümüzdeki ay Endonezya'da tanıtacağı ZenFone Max Pro M2'nin ilk resmi görselini yayınladı. Görünüşe bakılırsa akıllı telefon üç arka kamera ve oldukça şık bir tasarım ile gelecek.
5 ay
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3
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Asus Zenfone Max Pro M1 bu yılın başlarında piyasaya sürülmüştü. Çift arka kamera ve 5.000 mAh kapasiteli pil gibi özellikleri sayesinde tüketicilerden büyük bir ilgi gördü. Şirket bir süredir akıllı telefonun devam modelinin yonda olduğuna dair ipuçları veriyordu. Şimdi ise cihazın ilk resmi görselini paylaştı. Yayınlanan teaser telefondan neler bekleyeceğimiz konusunda biraz bilgi veriyor.
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ZenFone Max Pro M2'nin görseli Asus Endonezya Twitter hesabı tarafından paylaşıldı. Akıllı telefon 11 Aralık'ta Endonezya'da tanıtılacak. Teaser cihazın çentikli bir ekrana sahip olduğunu ortaya koymuş durumda. Ön taraftaki çentik selfie kamerası ve ortam ışığı sensörü gibi bileşenleri barındırıyor.

Üç arka kamera onaylandı

Teaser'ın ortaya koyduğu diğer önemli detay ise arkada üç kameranın olması. Görselde iki arka kamera sensörü açık bir şekilde görülebilirken üçüncü sensör ise ucundan kıyısından kendini gösteriyor. Ek olarak telefonun önceki ZenFone Max Pro M1 modelinden farklı olarak cam arka panel ile geleceğini anlıyoruz. Bunun dışında ince çerçevelere ve yüksek ekran-gövde oranına sahip olacağını da söyleyebiliriz.

https://twitter.com/ASUS_Indonesia/status/1065225593405419522 Yorum Yaz
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simaros 5 ay
Artık resmi görsellere de güven olmuyor resimlerde alt kısım 0 çerçeve gösteriyor. Gerçek halinde çerçeve var.
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Silver_Code 5 ay
böyle 3 tane 5 tane kamera koyacaklarına arkaya dslr makine bağlasalar ya yada fotoğraf makinesini telefona çevirin daha iyi. samsung zamanında yaptı kimse sallamadı gerek yok bu kadar abartmaya bence.bu artık gösterişe giriyor ve telefonlar çirkinleşiyor
1 Yanıt Yanıtla +2
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muhayyel genç 5 ay Silver_Code
Ben bir kere gördüm o modeli o da metrodayken oldu. Şimdi üretiliyor mu bilmiyorum.
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