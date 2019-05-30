Galaxy Fold, Haziran ayında da piyasaya sürülmeyecek

Teknoloji Editörü
Samsung, geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü ilk katlanabilir akıllı telefonunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle, cihazları toplatmış ve dayanıklılık sorununu çözmek için yenileme çalışmalarına başlamıştı. Haziran ayında tekrar piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy Fold'un, biraz daha ileri tarihlere ertelendiği belirtiliyor.
Samsung temkinli adım atıyor
Yonhap ve The Kore Herald gibi güvenilir Kore medya kuruluşlarında yayınlanan haberlere göre Samsung'un donanım kalitesini yükseltmek ve ekranındaki hataları gidermek için tekrar üretime soktuğu Galaxy Fold'un yenileme çalışmaları beklenenden uzun sürecek. Ayrıca sızan bilgilere göre şirket mobil şebeke kullanımı için cihazı yeniden sertifikalandırmak zorunda.Yaklaşık 2 bin dolarlık fiyatıyla cep yakan Galaxy Fold, çıktığı günden itibaren büyük bir heyecan yaratmış, akabinde de ekranında yaşanan deformasyonlar ve kırılmalar nedeniyle hayal kırıklığına uğratmıştı. Samsung'un bu ciddi sorunların üstesinden ne denli başarıyla geleceği merak konusu olsa da, şirketin ikinci bir skandal yaşamamak için işleri ağırdan aldığını söylemek mümkün.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20190527158400017 Yorum Yaz Paylaş Tweetle