Galaxy Fold, Haziran ayında da piyasaya sürülmeyecek

Samsung, geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü ilk katlanabilir akıllı telefonunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle, cihazları toplatmış ve dayanıklılık sorununu çözmek için yenileme çalışmalarına başlamıştı. Haziran ayında tekrar piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy Fold'un, biraz daha ileri tarihlere ertelendiği belirtiliyor.

Samsung temkinli adım atıyor

Yonhap ve The Kore Herald gibi güvenilir Kore medya kuruluşlarında yayınlanan haberlere göre Samsung'un donanım kalitesini yükseltmek ve ekranındaki hataları gidermek için tekrar üretime soktuğu Galaxy Fold'un yenileme çalışmaları beklenenden uzun sürecek. Ayrıca sızan bilgilere göre şirket mobil şebeke kullanımı için cihazı yeniden sertifikalandırmak zorunda.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20190527158400017

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Yaklaşıkfiyatıyla cep yakan Galaxy Fold, çıktığı günden itibaren büyük biryaratmış, akabinde de ekranında yaşananvenedeniyle hayal kırıklığına uğratmıştı. Samsung'un bu ciddi sorunların üstesinden ne denli başarıyla geleceği merak konusu olsa da, şirketin ikinci bir skandaliçin işleri ağırdan aldığını söylemek mümkün.