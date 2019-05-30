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Galaxy Fold, Haziran ayında da piyasaya sürülmeyecek

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un özellikle ekranında yaşanan sıkıntılar nedeniyle geri toplattığı katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold'un gelişi biraz daha gecikecek.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Samsung, geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü ilk katlanabilir akıllı telefonunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle, cihazları toplatmış ve dayanıklılık sorununu çözmek için yenileme çalışmalarına başlamıştı. Haziran ayında tekrar piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy Fold'un, biraz daha ileri tarihlere ertelendiği belirtiliyor.

Samsung temkinli adım atıyor

Yonhap ve The Kore Herald gibi güvenilir Kore medya kuruluşlarında yayınlanan haberlere göre Samsung'un donanım kalitesini yükseltmek ve ekranındaki hataları gidermek için tekrar üretime soktuğu Galaxy Fold'un yenileme çalışmaları beklenenden uzun sürecek. Ayrıca sızan bilgilere göre şirket mobil şebeke kullanımı için cihazı yeniden sertifikalandırmak zorunda.
Yaklaşık 2 bin dolarlık fiyatıyla cep yakan Galaxy Fold, çıktığı günden itibaren büyük bir heyecan yaratmış, akabinde de ekranında yaşanan deformasyonlar ve kırılmalar nedeniyle hayal kırıklığına uğratmıştı. Samsung'un bu ciddi sorunların üstesinden ne denli başarıyla geleceği merak konusu olsa da, şirketin ikinci bir skandal yaşamamak için işleri ağırdan aldığını söylemek mümkün.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20190527158400017 Yorum Yaz
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mkyb 1 hf. en beğenilen
Bu telefonu prototip aşamasında üretirken hiç bir mühendis demedi mi ki ekrandaki jelatin çıkarıp kullanırsak ne olur diye ? Yada gördülerde aman boşverin gitsin mi dediler ? Note 7 faciasından sonra yeni facia. Ekran konusunda dünya devi bir firmanın böyle hata yapması çok saçma.
Bu telefonu prototip aşamasında üretirken hiç bir mühendis demedi mi ki ekrandaki jelatin çıkarıp kullanırsak ne olur diye ? Yada gördülerde aman boşverin gits...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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leocorte 1 hf.
Hiç sürülmesin zaten. Deneme fırsatım oldu ortası göçük bir cihaz. Kapanınca kaba duruyor.
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insanikamil 1 hf.
baktılar talep yok pazarda yer bulamayacaklar
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mkyb 1 hf. en beğenilen
Bu telefonu prototip aşamasında üretirken hiç bir mühendis demedi mi ki ekrandaki jelatin çıkarıp kullanırsak ne olur diye ? Yada gördülerde aman boşverin gitsin mi dediler ? Note 7 faciasından sonra yeni facia. Ekran konusunda dünya devi bir firmanın böyle hata yapması çok saçma.
1 Yanıt Yanıtla +9
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TearsForFears 1 hf. mkyb
Dünya devi diyorsunda daha geçen yıllarda kaç telefonu patladı samsungun. Apple ın kaç telefonu plastik gibi büküldü. Bu işin dev olmakla pek alakası yok diye düşünüyorum. Bu cihaz niye hala satışa çıkmadı dersen bence başka durumlar olabilir.
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smart1978 1 hf.
Iptal diyordum gecen aydan beri. Boyle alistira alistira yani oteleme diye diye ...
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