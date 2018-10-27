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Galaxy J7 Prime modelinin Android 8.0 macerası başladı

Samsung’un ülkemizde de beğenilen modellerinden Galaxy J7 Prime ikinci büyük Android güncellemesini alıyor. Dün itibariyle Android 8.0 Oreo güncellemesi başladı.
6 ay
11,6b
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk olarak geçen yıl kullanıma sunulan Android 8.0 Oreo işletim sisteminin güncelleme olarak dağıtımı halen devam ediyor. Son olarak beğenilen modeller arasında yer alan Samsung Galaxy J7 Prime da Android 8.0 macerasına başladı.

Galaxy J7 Prime özellikleri

Samsung’un Güncelmiyiz bilgilendirme sitesine göre 26 Ekim itibariyle Android 8.0 güncellemesi Galaxy J7 Prime için dağıtıma başladı. Telefon piyasaya Android 6.0.1 işletim sistemi ile çıkmıştı. Sonrasında Android 7.0 güncellemesi geldi. Yani toplamda iki büyük Android güncellemesi almış oldu.

Ayrıca Bkz. "Samsung’un Galaxy S10 ve katlanabilir telefona dair planları netleşiyor"

5.5 inçlik LCD ekranında Full HD çözünürlük sunan Galaxy J7 Prime modeli 8 çekirdekli Exynos 7870 yonga setinden güç alıyor. 3GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelin 13MP çözünürlüğünde arka, 8MP çözünürlüğünde ön kamerası mevcut.  Batarya ise 3300mAh kapasiteli.

Google’ın performans ve enerji verimliliği tarafındaki optimizasyonlarının yanında Samsung’un Android 8.0 ile telefonlarına sunduğu yenilikler de şu şekilde:

- Android 8.0 işletim sistemi cihazınızda yakın zamanda kullandığınız uygulamaların arkaplan aktivitelerini minimize etmeye yardımcı olacak.

- Uygulamalarınızın daha hızlı açılmasını sağlayacak.

- Bunların yanı sıra yeni emojiler ve PIP (picture in picture ) özelliği kullanıcı deneyimini arttırmaya yönelik en yeni özelliklerden.

- Artık bildirim gelen uygulamalarınızın üzerinde alınan son bildirime ait küçük bilgilendirmeler görebileceksiniz.

- Akıllı metin seçimleri ile, seçtiğiniz metne uygun uygulama önerilerini görebileceksiniz.

- Gece modu ile karanlık ortamlarda gözünüzü rahatsız etmeden web sayfalarında keyifle dolaşabileceksiniz.

 

http://www.guncelmiyiz.com/arama/sm-g610f Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
maxmania 6 ay en beğenilen
beğenilen demeyelim de; mecbur kalınan, beğenilmek zorunda kalınan daha doğru tabir olur.
bazı telefonlar hiç gelmiyor, gelse bile garantisi sıkıntılı, fiyatı normalin 3 katı oluyor, marka bilinilirliği olmuyor. yoksa j7 prime fiyatına daha iyi telefonlar var.
beğenilen demeyelim de; mecbur kalınan, beğenilmek zorunda kalınan daha doğru tabir olur.bazı telefonlar hiç gelmiyor, gelse bile garantisi sıkıntılı, fiya...
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dr20mouse 6 ay
Bu telefon 2 güncelleme aldıysa s7 3 güncelleme alması gerek.
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ckaracar 4 ay
J7 prime var (SM-G6100) 8.0 güncellemesinden sonra yarı ingilizce yarı türkçe oldu bunu nasıl halledebiliriz eski stock roma dönerken en son da fail veriyor
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DH Misafiri 6 ay
he geldi he 28 i olucak hala göndermedi ota
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DH Misafiri 6 ay
Abı Daha Gelmedi Ya
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DH Misafiri 6 ay
Android 8.0 yayimlandı diyor ancak telefonuma hüncelleme henüz gelmedi neden acaba ?
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Y-ZiyA 6 ay
Ben de Android kullancısıyım ama Apple in en çok güncelleme tarafına özeniyorum. Adamlar 5 sene güncelleme veriyor, en iyi Android 2 sene alıyor.
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Mr. Jingles 6 ay
Samsung'un Galaxy Ship'leri silkelediği güncelleme.
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ayzam 6 ay
telefon parelel ithalat,güncelleme sonrası telefonum yarısı türkçe yarısı ingilizce oldu
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Xtrud 6 ay
Bu tft ekranlı çöp Türkiye'nin en çok satan telefonu malesef.
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Das Boot 6 ay
9 cikali kac ay oldu 8 yeni geliyor bu ne yaa
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smart1978 6 ay
Guncelleme ile guncel olunmuyor. Hani Android 8.1 veya Android 8 ? Hicbiri yok.. Bari Android 8.1 ile gelseydi ... Olmamis...
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