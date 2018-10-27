Galaxy J7 Prime modelinin Android 8.0 macerası başladı

İlk olarak geçen yıl kullanıma sunulan Android 8.0 Oreo işletim sisteminin güncelleme olarak dağıtımı halen devam ediyor. Son olarak beğenilen modeller arasında yer alan Samsung Galaxy J7 Prime da Android 8.0 macerasına başladı.

Galaxy J7 Prime özellikleri

Samsung’un Güncelmiyiz bilgilendirme sitesine göre 26 Ekim itibariyle Android 8.0 güncellemesi Galaxy J7 Prime için dağıtıma başladı. Telefon piyasaya Android 6.0.1 işletim sistemi ile çıkmıştı. Sonrasında Android 7.0 güncellemesi geldi. Yani toplamda iki büyük Android güncellemesi almış oldu.

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5.5 inçlik LCD ekranında Full HD çözünürlük sunan Galaxy J7 Prime modeli 8 çekirdekli Exynos 7870 yonga setinden güç alıyor. 3GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelin 13MP çözünürlüğünde arka, 8MP çözünürlüğünde ön kamerası mevcut. Batarya ise 3300mAh kapasiteli.

Google’ın performans ve enerji verimliliği tarafındaki optimizasyonlarının yanında Samsung’un Android 8.0 ile telefonlarına sunduğu yenilikler de şu şekilde:

- Android 8.0 işletim sistemi cihazınızda yakın zamanda kullandığınız uygulamaların arkaplan aktivitelerini minimize etmeye yardımcı olacak.

- Uygulamalarınızın daha hızlı açılmasını sağlayacak.

- Bunların yanı sıra yeni emojiler ve PIP (picture in picture ) özelliği kullanıcı deneyimini arttırmaya yönelik en yeni özelliklerden.

- Artık bildirim gelen uygulamalarınızın üzerinde alınan son bildirime ait küçük bilgilendirmeler görebileceksiniz.

- Akıllı metin seçimleri ile, seçtiğiniz metne uygun uygulama önerilerini görebileceksiniz.

- Gece modu ile karanlık ortamlarda gözünüzü rahatsız etmeden web sayfalarında keyifle dolaşabileceksiniz.