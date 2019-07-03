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Galaxy Note 10, DepthVision Lens teknolojisine sahip olabilir

Güney Koreli teknoloji devi Samsung merakla beklenen Galaxy Note 10 serisini, 7 Ağustos tarihinde tanıtacak. Amiral gemisi telefon DepthVision lens teknolojisi ile gelebilir.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung Galaxy Note 10 ile tanışmamıza bir ay kaldı. Merakla beklenen amiral gemisi 7 Ağustos tarihinde düzenlenecek etkinlikte resmen tanıtılacak. Akıllı telefonun ne gibi özelliklere sahip olacağı konusunda her gün yeni bilgiler geliyor. Bu kez de kamera özellikleri konusunda bazı detaylar ortaya çıktı.
Ayrıca Bkz. "Samsung, Galaxy Note 10'un 7 Ağustos'ta tanıtılacağını doğruladı"
Güney Koreli şirketin "DepthVision Lens" teknolojisini ticari marka haline getirmesi yeni spekülasyonların çıkmasına neden oldu. Galaxy Note 10'un bu teknolojiye sahip olacağı belirtiliyor. DepthVision Lens isminden de anlaşılabileceği üzere kamerayla ilgili bir teknoloji.

ToF sensörü ile bağlantılı olabilir

Şu an için konuyla ilgili çok fazla detay yok. Ancak yeni teknolojinin Galaxy Note 10'da yer alması beklenen ToF sensörü ile yapılacak 3 boyutlu tarama ile ilgili olabileceği belirtiliyor. Şimdilik bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Galaxy Note 10 serisi ile ilgili tüm detayları önümüzdeki ay gerçekleştirilecek tanıtım etkinliğinde öğreneceğiz.

https://nl.letsgodigital.org/smartphones/samsung-galaxy-note-10-camera/ Yorum Yaz
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dreamblue35 4 gün en beğenilen
reklam olmasın şimdi teknoloji inceleme kanalının isim vermeyeceğim p30 pro diye inceleme videolarını izleyin; murat gamsız ı tanıyan tanır fotoğrafçılık üzerine inceleme yapan en güvendiğim severek izlediğim bu işin duayeni biridir, bir bakın derim gerçi p30 pro da pek ucuz değil ama samsung un cep telefonundaki liderliğini en azından fotoğrafçılık anlamında bitiren telefon p30 pro dur
reklam olmasın şimdi teknoloji inceleme kanalının isim vermeyeceğim p30 pro diye inceleme videolarını izleyin; murat gamsız ı tanıyan tanır fotoğrafçılık üzerin...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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khaos 4 gün
kamera/donanım olarak s10 plus 5g den daha fazlası olmayacak boşuna beklemeyin. Seversiniz sevmezsiniz o ayrı ancak apple ve samsung firmalarının şımarıklıklarına cevap anlamında huawei nin piyasadaki varlığı ve sunduğu yenililkler tüketici için fazlasıyla gerekli
kamera/donanım olarak s10 plus 5g den daha fazlası olmayacak boşuna beklemeyin. Seversiniz sevmezsiniz o ayrı ancak apple ve samsung firmalarının şımarıklıkları...
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ergenius 4 gün
"DepthVision Lens" nedir, ne tür avantaj sağlıyor? Bu konuda biraz bilgi verseydiniz keşke
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1 Avatar
Burkiling 4 gün
çerçevenin kalın olmasından çok şikayet ettik zamanında ama hiç çerçeve olmayıp bir de ekranın kenarlara doğru kavisli şekilde devam etmesi ergonomik açıdan kötü duruyor. Telefonları olması gerekenden daha ince ve hafif yapma yarışına girdiler ve maalesef bunun sonucunda artık özellikle amiral gemisi telefon alıp kılıfsız kullanana rastlamıyoruz. mutlaka bir koruyucu kılıf gerektirecek kadar hassas telefon tasarlayınca hem telefon hantallaşıyor hem de tasarımın pek bir önemi kalmıyor. Bence 5-6 kameralı telefonlar yerine kılıfsız darbelere ve çizilmeye dayanıklı kasa üretmeliler. yüzde 40 daha kalın olsun, kılıfa gerek kalmasın.
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R0llingMan 4 gün
Note serisi giderek anlamsızlaşıyor ve Samsung'un buna bir çözümü yok. Zaten profesyonele yönelik bir cihazın pro versiyonun çıkması ? Bir kaç senedir S serisinin kare versiyonu gibi gelmesi baydı iyice. Haber fos bu arada bildiğimiz ToF işte. 1 ay sonra telefon piyasaya çıkıyor herşeyi belli zaten ayrıca tahminimce üretimine de başlamışlardır.
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khaos 4 gün
kamera/donanım olarak s10 plus 5g den daha fazlası olmayacak boşuna beklemeyin. Seversiniz sevmezsiniz o ayrı ancak apple ve samsung firmalarının şımarıklıklarına cevap anlamında huawei nin piyasadaki varlığı ve sunduğu yenililkler tüketici için fazlasıyla gerekli
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Led Zeppelin 4 gün
Bildiğimiz ToF değil mi bu
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Henkan 4 gün yeni yorumcu Led Zeppelin
Aynen :) Markalaştırmışlar sadece.
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dreamblue35 4 gün en beğenilen
reklam olmasın şimdi teknoloji inceleme kanalının isim vermeyeceğim p30 pro diye inceleme videolarını izleyin; murat gamsız ı tanıyan tanır fotoğrafçılık üzerine inceleme yapan en güvendiğim severek izlediğim bu işin duayeni biridir, bir bakın derim gerçi p30 pro da pek ucuz değil ama samsung un cep telefonundaki liderliğini en azından fotoğrafçılık anlamında bitiren telefon p30 pro dur
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smart1978 4 gün dreamblue35
Fake kaniti :
zhihu.com/...
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ergenius 4 gün
"DepthVision Lens" nedir, ne tür avantaj sağlıyor? Bu konuda biraz bilgi verseydiniz keşke
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Henkan 4 gün yeni yorumcu ergenius
Kamera cisim ile kendi arasında mesafeyi ölçüyor. Bu da son zamanlarda popüler olan bokeh efekti için kullanacak. Yani iPhone jargonuyla daha iyi portre fotoğrafları sunacak.
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macromedia21 4 gün ergenius
Daha tanıtılmamış ve henüz yeni ticari marka haline gelmiş yeni bir teknoloji hakkında, açıklanmayan bilinmeyen, sır gibi saklanan detayları nasıl verelim size? bir fikriniz var mı?
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6 etiket daha galaxy note 10 depthvision lens Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
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