Galaxy Note 10, DepthVision Lens teknolojisine sahip olabilir

Samsung Galaxy Note 10 ile tanışmamıza bir ay kaldı. Merakla beklenen amiral gemisi 7 Ağustos tarihinde düzenlenecek etkinlikte resmen tanıtılacak. Akıllı telefonun ne gibi özelliklere sahip olacağı konusunda her gün yeni bilgiler geliyor. Bu kez de kamera özellikleri konusunda bazı detaylar ortaya çıktı.

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Güney Koreli şirketin "DepthVision Lens" teknolojisini ticari marka haline getirmesi yeni spekülasyonların çıkmasına neden oldu. Galaxy Note 10'un bu teknolojiye sahip olacağı belirtiliyor. DepthVision Lens isminden de anlaşılabileceği üzere kamerayla ilgili bir teknoloji.

ToF sensörü ile bağlantılı olabilir

Şu an için konuyla ilgili çok fazla detay yok. Ancak yeni teknolojinin Galaxy Note 10'da yer alması beklenen ToF sensörü ile yapılacak 3 boyutlu tarama ile ilgili olabileceği belirtiliyor. Şimdilik bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Galaxy Note 10 serisi ile ilgili tüm detayları önümüzdeki ay gerçekleştirilecek tanıtım etkinliğinde öğreneceğiz.

https://nl.letsgodigital.org/smartphones/samsung-galaxy-note-10-camera/