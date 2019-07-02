Kim Nerede? 25 2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı 18 Ryzen 3000 serisi işlemciler ve RX 5700 ekran kartları Türkiye’de satışa sunuldu
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, Galaxy Note 10'un 7 Ağustos'ta tanıtılacağını doğruladı

Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung, en yeni amiral gemisi modeli Galaxy Note 10 serisinin, 7 Ağustos tarihinde New York'ta yapılacak olan etkinlikle tanıtılacağını resmen doğruladı.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
2,4b
2
2
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung, kullanıcılar tarafından merak ve heyecanla beklenen Galaxy Note 10 serisinin, 7 Ağustos tarihinde New York'ta, şirketin tipik Unpacked etkinliğinin bir parçası olarak gün ışığına çıkacağını onayladı.

Kalem ve kameraya vurgu yapılmış

Galaxy Note 10 basın etkinliği yerel saatle 16:00'da, Türkiye saatiyle ise 23:00'da başlayacak. Samsung'un Note 10 modelinin yanı sıra, Note 10 Plus ve Note 10 Pro olmak üzere iki farklı versiyonu da tanıtması bekleniyor. Şirket Galaxy Note 10 teknik özelliklerini açıkça belirtmekten kaçınsa da, gönderilen basın davetiyesi, kalem ve kamera özelliklerinde değişiklik göreceğimize işaret ediyor.
S Pen'e yükseltme yapılması beklenen bir durum ancak basın davetiyesinde kalemin altına eklenen tek lensli kamera, şirketin Galaxy Note 10 kalemine bir kamera eklediği söylentilerine de neden olmuş durumda. Note 10 modelleri 6.3 inç ve 6.75 inçlik ekran boyutlarıyla gelecek ve öte yandan 12 GB'a kadar RAM seçeneği de sunması bekleniyor. Modellerin fiyat etiketlerinin ne olacağı ile ilgili bir sızıntı ise şimdilik yok.

https://www.androidcentral.com/samsung-unpacked-galaxy-note-10-announced-august-7-2019 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
secooo 5 gün en beğenilen
Bi içine etmediğiniz note serisi vardı onuda batırdınız. 50 tane note 10 modeli görürüz artık.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
secooo 5 gün en beğenilen
Bi içine etmediğiniz note serisi vardı onuda batırdınız. 50 tane note 10 modeli görürüz artık.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 5 gün
Aygitlar ifadesi gozden kacmasin. Sanirim yeni akilli saati de tanitilacak malum Note10 iki buyuklukte olacak islemcileri ve 5G li olan olmayan olarak 4 ana varyantlisi olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 gün Türk hücumbotlarının iletişim yeteneklerine Aselsan dokunuşu 5 gün Otomotiv sektöründeki daralma devam ediyor: Yılın ilk yarısındaki düşüş %45 5 gün Tim Cook'tan Apple fanlarına: Sizi uçuracak ürünler üzerinde çalışıyoruz 5 gün Alan Wake oyununa PlayStation 4 yolu göründü 5 gün 2019 yılının en akıllı 50 şirketi açıklandı 5 gün Nvidia GeForce RTX Super ekran kartları duyuruldu 5 gün Örümcek-Adam: Evden Uzakta filminin tam versiyonu internete düştü 5 gün İstediğiniz yerde Twitch yayıncısı olmak? "Turkcell Superbox Oyun/Twitch testi" 5 gün Turkcell’den PUBG Mobile’a özel mobil veri paketi 5 gün Google robots.txt protokolünü standart haline getirmek istiyor 5 gün DJ Koh: Galaxy Fold’un hazır olmadan tanıtılmasına ben sebep oldum 5 gün PS Plus Temmuz 2019 oyunları değişti: İşte yeni oyunlar 5 gün Netflix’in The Witcher uyarlamasına ait resmî görseller geldi 5 gün 2019 Audi S8 tanıtıldı: 563 beygirlik çift turbo V8 5 gün Dünyanın ilk elektrikli batarya ile çalışan yolcu gemisi sefere hazırlanıyor 5 gün G20'den kripto para açıklaması 5 gün Netflix Türkiye’den zaman yolculuğu içeren Dark dizisi reklamı 5 gün Elektrikli Fiat Ducato'nun teknik özellikleri açıklandı 5 gün Sony oyun geliştirme stüdyoları satın almayı planlıyor 5 gün Gümrük kanunu değişikliğinde gözden kaçan vergi 5 gün GÖRÜNTÜLENEN Samsung, Galaxy Note 10'un 7 Ağustos'ta tanıtılacağını doğruladı Sonraki Johny Ive Apple’dan neden ayrıldı? 5 gün OnePlus, kullanıcılara gönderilen garip bildirimlerle ilgili özür diledi 5 gün OneDrive Personal Vault duyuruldu 5 gün Bitcoin 10,000 doların altında 5 gün Dünyanın en zor battle royale oyunu duyuruldu 6 gün Intel, akıllı telefon modem patentlerini satarak sektörden çekilecek 6 gün Yeni Jumanji filminden ilk fragman geldi 6 gün Apple ID Sign In programında güvenlik riski 6 gün AB'deki elektrikli araçlara 'yapay motor sesi' zorunluluğu getiren yasa bugün yürürlüğe girdi 6 gün En çok kullanılan masaüstü işletim sistemi Windows 10 6 gün Kedilerin eve ölü hayvan getirmesi yapay zeka ile önleniyor 6 gün Lenovo Z6, 4 Temmuz tarihinde tanıtılacak 6 gün Google'ın yeni işletim sistemi Fuchsia'nın geliştirici sitesi açıldı 6 gün Sinema yasası yürürlüğe girdi: Seyircilere bir iyi, bir kötü haber 6 gün Xbox Live Gold Temmuz 2019 oyunları açıklandı 6 gün Elgato Thunderbolt 3 Dock inceleme 6 gün AnTuTu, Haziran ayının en performanslı Android telefonlarını listeledi 6 gün Intel, görüntülü sohbetler için göz teması düzeltme sistemi geliştirdi 6 gün Nintendo Switch'i almanın tam zamanı! 6 gün Apple News+ hizmeti sıkıntılarla başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı
DonanımHaber
Fortnite x Stranger Things Kostümleri Sızdırıldı
Bölüm Sonu Canavarı
MIT, Gen adını verdiği bir yapay zekâ programlama dili geliştirdi
DonanımHaber
DÜNYANIN MÜREFFEH ÜLKELERİ TAM LİSTE [HARİTALI]
DH Forum
Red Dead Redemption 2 PC Social Club Kaynak Kodunda Görüldü
Bölüm Sonu Canavarı
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim