Samsung, Galaxy Note 10'un 7 Ağustos'ta tanıtılacağını doğruladı

Samsung, kullanıcılar tarafından merak ve heyecanla beklenen Galaxy Note 10 serisinin, 7 Ağustos tarihinde New York'ta, şirketin tipik Unpacked etkinliğinin bir parçası olarak gün ışığına çıkacağını onayladı.

Kalem ve kameraya vurgu yapılmış

Galaxy Note 10 basın etkinliği yerel saatle 16:00'da, Türkiye saatiyle ise 23:00'da başlayacak. Samsung'un Note 10 modelinin yanı sıra, Note 10 Plus ve Note 10 Pro olmak üzere iki farklı versiyonu da tanıtması bekleniyor. Şirket Galaxy Note 10 teknik özelliklerini açıkça belirtmekten kaçınsa da, gönderilen basın davetiyesi, kalem ve kamera özelliklerinde değişiklik göreceğimize işaret ediyor.

https://www.androidcentral.com/samsung-unpacked-galaxy-note-10-announced-august-7-2019

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'e yükseltme yapılması beklenen bir durum ancak basın davetiyesinde kalemin altına eklenen tek lensli kamera, şirketin Galaxy Note 10 kalemine birsöylentilerine de neden olmuş durumda. Note 10 modelleriveekran boyutlarıyla gelecek ve öte yandan'a kadar RAM seçeneği de sunması bekleniyor. Modellerinne olacağı ile ilgili bir sızıntı ise şimdilik yok.