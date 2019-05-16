Galaxy Note 10'un pil kapasitesi ve renk seçenekleri ortaya çıktı

2019'un en çok beklenen akıllı telefonlarından biri olan Galaxy Note 10, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek. Ne yazık ki Samsung şu ana kadar cihazla ilgili hiçbir detay paylaşmadı. Duyduğumuz bazı bilgiler de spekülasyonlara dayanıyor. Şimdi de Galaxy Note 10'un renk seçenekleri ve pil kapasitesi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

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"Samsung Galaxy Note 10 daha kavisli bir tasarım ile gelecek"

Görünüşe bakılırsa Galaxy Note 10 beş renkte satışa sunulacak. Bunlar Siyah, Beyaz, Gümüş, Kırmızı ve Pembe olarak sıralanıyor. Galaxy Note 10 Pro'nun daha fazla renk seçeneği ile sunulma ihtimalinin olduğu da belirtildi. Güney Koreli şirketin yeni amiral gemisi ile ilgili detaylar bununla sınırlı değil. Akıllı telefonun batarya kapasitesi de sızdırıldı.

Sertifikasyon kurumu pili onayladı

Galaxy Note 10'da yer alacak EB-BN972ABU model numaralı pil Güney Kore sertifikasyon kurumu tarafından onaylandı. Sertifikaya göre akıllı telefon 4.300 mAh kapasiteli bir pille piyasaya sürülecek. Söz konusu bilgi doğruysa -ki öyle görünüyor- Samsung'un şimdiye kadar Galaxy Note serisi akıllı telefonlarında kullandığı en büyük pillerden biri olacak.

https://www.mysmartprice.com/gear/samsung-galaxy-note-10/