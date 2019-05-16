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Galaxy Note 10'un pil kapasitesi ve renk seçenekleri ortaya çıktı

Ağustos ayında tanıtılması beklenen Samsung Galaxy Note 10 ile ilgili detaylar netleşiyor. Şimdi de amiral gemisi telefonun batarya kapasitesi ve renk seçenekleri belli oldu.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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2019'un en çok beklenen akıllı telefonlarından biri olan Galaxy Note 10, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek. Ne yazık ki Samsung şu ana kadar cihazla ilgili hiçbir detay paylaşmadı. Duyduğumuz bazı bilgiler de spekülasyonlara dayanıyor. Şimdi de Galaxy Note 10'un renk seçenekleri ve pil kapasitesi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 10 daha kavisli bir tasarım ile gelecek"
Görünüşe bakılırsa Galaxy Note 10 beş renkte satışa sunulacak. Bunlar Siyah, Beyaz, Gümüş, Kırmızı ve Pembe olarak sıralanıyor. Galaxy Note 10 Pro'nun daha fazla renk seçeneği ile sunulma ihtimalinin olduğu da belirtildi. Güney Koreli şirketin yeni amiral gemisi ile ilgili detaylar bununla sınırlı değil. Akıllı telefonun batarya kapasitesi de sızdırıldı.

Sertifikasyon kurumu pili onayladı

Galaxy Note 10'da yer alacak EB-BN972ABU model numaralı pil Güney Kore sertifikasyon kurumu tarafından onaylandı. Sertifikaya göre akıllı telefon 4.300 mAh kapasiteli bir pille piyasaya sürülecek. Söz konusu bilgi doğruysa -ki öyle görünüyor- Samsung'un şimdiye kadar Galaxy Note serisi akıllı telefonlarında kullandığı en büyük pillerden biri olacak.

https://www.mysmartprice.com/gear/samsung-galaxy-note-10/ Yorum Yaz
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Game Capture TV 3 hf. yeni yorumcu
Note serisi son yıllarda S serisine yaklaşsa da her zaman çıkışını gerçekleştirdiği dönemde "en iyi" denilen belirli özelliklere mutlaka sahip oluyor. Tasarım, batarya ve kamera üçlüsü yine cezbedici olacaktır.
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Penah000000 3 hf.
5000 mah pil neye yarar islemci 20 nm olduktan sonra ))
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canmania 3 hf.
İyice S serisine benzettiler.
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khaos 3 hf.
Samsung telefonların pili verimli kullanamadığı herkesin malumu o yüzden madem optimizasyonu yapamıyor en azından kapasite artmalıydı 4300 kesinlikle yetersiz.
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cabriyo 3 hf.
kamerayı kalemin üstüne koysalar, alttan basınca çıksa. vazgeçsinler şu delikli ekrandan. yoksa daha samsunga elimi süremeyceğim.
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smart1978 3 hf.
2 parcali L sekline gecse soyle 5000 mah a ulassa... Ekrani S10 daki gibi delikli olursa kalemi icin fiyasko olur.
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