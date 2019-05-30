Vivo Y15 resmen tanıtıldı: Üç arka kamera ve 5.000 mAh pil

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo geçen ay Y17 modelini tanıtmıştı. Şimdi ise Vivo Y15 olarak adlandırdığı yeni akıllı telefonunu duyurdu. Cihaz, 230 dolar fiyat etiketi ile Redmi Note 7S ve Redmi Note 7 Pro modellerine iyi bir rakip olacak gibi görünüyor. Ayrıca mavi ve kırmızı olmak üzere iki renk seçeneği ile geldiğini belirtelim.

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Vivo Y15, 720 x 1544 piksel çözünürlükte 19:9 görüntü oranı sunan 6.35 inç IPS LCD ekrana sahip. Gücünü ise 2.2 GHz hızında sekiz çekirdekli MediaTek Helio P22 yonga seti ve 4 GB RAM'den alıyor. 64 GB dahili depolama alanı ile gelen telefonda, hafızanın genişletilebilmesi için microSD kart yuvasına da yer verilmiş.

5.000 mAh pili var hızlı şarj desteği yok

Cihazda hızlı şarj teknolojisinden yoksun 5.000 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor. Arka panelinde ise 13 MP + 8 MP + 2 MP sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi var. Ekrandaki damla çentikte ise 16 MP'lik bir selfie kamerası gömülü. Android 9 Pie tabanlı FunTouch OS 9 arayüzü ile gelen telefonun parmak izi tarayıcısı ise arka tarafta.

https://www.gsmarena.com/vivo_y15_arrives_in_india_with_helio_p22-news-37249.php