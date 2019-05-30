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Vivo Y15 resmen tanıtıldı: Üç arka kamera ve 5.000 mAh pil

Bir süredir gündemi meşgul eden Vivo Y15 sonunda resmen duyuruldu. Helio P22 işlemci ile güçlendirilen akıllı telefon üç arka kamera ve 5.000 mAh kapasiteli bir pille geliyor.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo geçen ay Y17 modelini tanıtmıştı. Şimdi ise Vivo Y15 olarak adlandırdığı yeni akıllı telefonunu duyurdu. Cihaz, 230 dolar fiyat etiketi ile Redmi Note 7S ve Redmi Note 7 Pro modellerine iyi bir rakip olacak gibi görünüyor. Ayrıca mavi ve kırmızı olmak üzere iki renk seçeneği ile geldiğini belirtelim.
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Vivo Y15, 720 x 1544 piksel çözünürlükte 19:9 görüntü oranı sunan 6.35 inç IPS LCD ekrana sahip. Gücünü ise 2.2 GHz hızında sekiz çekirdekli MediaTek Helio P22 yonga seti ve 4 GB RAM'den alıyor. 64 GB dahili depolama alanı ile gelen telefonda, hafızanın genişletilebilmesi için microSD kart yuvasına da yer verilmiş.

5.000 mAh pili var hızlı şarj desteği yok

Cihazda hızlı şarj teknolojisinden yoksun 5.000 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor. Arka panelinde ise 13 MP + 8 MP + 2 MP sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi var. Ekrandaki damla çentikte ise 16 MP'lik bir selfie kamerası gömülü. Android 9 Pie tabanlı FunTouch OS 9 arayüzü ile gelen telefonun parmak izi tarayıcısı ise arka tarafta.

https://www.gsmarena.com/vivo_y15_arrives_in_india_with_helio_p22-news-37249.php Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 hf.
0-300 dolar arası giriş, 300-550 dolar arası orta, 551 dolar üzeri de amiral gemisi üst seviye telefon olur. bu cihaz giriş seviyesi batarya odaklı telefon. Kartal arabaya elektrikli olsun diyorsun
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DH Misafiri 1 hf.
64 GB ne arkadaş. Yeter ya bu telefonlara. 1 TB çıktı ayıp
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Bloodin 1 hf.
P22 için 230 dolar çok yüksek bir rakam, son zamanlarda en dikkat çekici cihaz herhalde Oppo Reno Z oldu, Snapdragon 710'u 170 dolara sundu. Keşke Türkiye'de Oppo ve Xiaomi fırsatçı kazıkçı firmaların elinde olmasa...
2 Yanıt Yanıtla +1
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TearsForFears 1 hf. Bloodin
Aynen oppo reno z daha iyi ve daha ucuz ama 215 dolar olması lazım 170 değil
1 Yanıt Yanıtla +1
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__Nikolaus__ 1 hf. Bloodin
Bildiğim kadarıyla Oppo herhangi bir firma aracılıgı ile değil direk kendileri geldi Türkiyeye , yani evofone gibi aracı olmayabilir arada , bide Oppo tr fiyatları aslında cok değil yurtdısı ve vergileri hesaba katarsak olması gereken fiyatlarda satıyor sadece oppo pahalı bir marka.
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yolyordam35 1 hf.
güzel telefon
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damn2u 1 hf.
Mediatek söz konusu olunca 7mm + 70000mah bile olsa koşarak kaçasım gelir.
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intel7mix 1 hf. damn2u
O kadar güç tüketimi dengesiz ki katılmamak anlamsız...
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Guest-BA224EDD2 1 hf. damn2u
Neden öyle dediniz? Bende mtk işlemcili telefon (3000mah)kullanıyorum 2 gün net giriyor pili.
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esmerbuyucu 1 hf. damn2u
Mediatek söz konusu olunca ne bu önyargı. İnsanlar Snapdragon'un karışık isimlerdirmesine yetişemiyor ama ne hikmetse iş Mediatek işlemcileriyse hakkında bilgiye sahip.
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