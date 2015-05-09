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Galaxy Note 2 için lollipop güncellemesi tüm ülkelerde yayınlanmayabilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
16,6b
1
30
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Galaxy Note 2 için lollipop güncellemesi tüm ülkelerde yayınlanmayabilir
 
Samsung'un 2012 yılında çıkardığı ve hala büyük bir kullanıcı kitlesine sahip Galaxy Note II akıllı telefonu için daha önce Lollipop güncellemesi yayınlanacağı açıklanmıştı. Ancak sonrasında gelen bazı açıklamalar kafaları karıştırdı. 
Son olarak Basra Körfezi ülkelerine hizmet veren Samsung Gulf bölümü cihazın güncelleme almayacağını açıklamıştı, ancak çok geçmeden Samsung İspanya'dan tam tersi yönde bir açıklama gelmişti. İki farklı açıklama kafaları karıştırırken yeni bir açıklama ile duruma bir nebze de olsa açıklık getirildi.
İlk başta Note II modelinin iki farklı versiyonu (GT-N7100 - GT-N7105) olduğu için farklı pazarlarda güncelleme alabileceği konuşuluyordu. Ancak Samsung Danimarka iki modele de güncelleme geleceğini ancak farklı tarihlerde olabileceğini açıkladı. Bu durumda güncelleme alacak Note II cihazlarının modellere göre değil pazarlara göre ayrılacağı konuşuluyor.
Ülkemiz için güncelleme konusunda herhangi bir açıklama bulunmuyor. Note II modeli çıktığı dönemde ülkemizde de sıkça tercih edilen bir model olmuştu. Bu noktada güncellemenin ülkemizde de yayınlanmasını bekleyebiliriz.

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infom@n 4 yıl en beğenilen
Özellikle Tembel Samsung Türkiye ekibinin yayınlamayacağı kesin :D Zaten Garantisi bitti istediğim ROMU yüklerim artık :D
Son güncelleme sorunluydu eminim lolipop'u daha da sorunlu bir halde verecekler ve bir daha güncelleme almayacak.
Uzun vade için (18+ ay ) Samsung alan çok büyük hata yapar.
Özellikle Tembel Samsung Türkiye ekibinin yayınlamayacağı kesin :D Zaten Garantisi bitti istediğim ROMU yüklerim artık :DSon güncelleme sorunluydu eminim...
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Fiyaka1903 4 yıl
N7100 e ciksin kuralim aynen
1650 tl ye almıştım garantili + kasko yaptirmistim o zaman cepkaski bir halt sanarak,
Garanti icin verdiğim ekstra paraya acıyorum sadece 3 sene oldu arkadas telefon bozulsa kassa da yenisini alsam diyorum yok, babami kafalayip note4 aldirip bunu eline vereyim diyorum bu sefer de kiyamiyorm o kadar alıştım ki muptelasi oldum ?? kenar soyulmasi disinda tek bir falsosu olmadi cihazin bugüne kadar, note serisi evladiyelik yatırım arkadaşlar kim ne derse desin
Bana apple demeyin totomla gulerim fiyati dusmuyormus ulan sanki ceyrek altin alip yatirim yapiyorlar :)
N7100 e ciksin kuralim aynen1650 tl ye almıştım garantili + kasko yaptirmistim o zaman cepkaski bir halt sanarak,Garanti icin verdiğim ekstra paraya ac...
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Kaya 4 yıl
Biz de indirir odinle kurariz. Zaten 2012de cikan cihaz garantisi bitmistir. Net
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unflattering 3 yıl
Note 2 lolipop aldı mı? Almadı mı?

Edit: Almamış...



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Ömürcan 4 yıl
Samsung'u bu yüzden sevmiyorum.
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kenya64 4 yıl
Gelse de telefonda biraz değişiklik olsa, bir süre daha hevesle kullanırdık. Yoksa yeni telefonlara kayıyor gönlümüz.
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2000li 4 yıl
Deneme
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Play Maker 4 yıl
Valla soran yok mu
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okan_cehapelioglu 4 yıl
helal olsun derim valla
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oyunbazz 4 yıl
hala bir gelişme yok mu acaba?
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adogs 4 yıl
N7100 e çıksın yeter hangi ülke olduğu önemli değil ondan samsungtan daha iyi romlar yaparlar.. yeterki güncelleme gelsin.
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muratkaya 4 yıl
Note 3 ve Note 4 kullanıcıları kendi geleceklerini şimdiden görsün :)
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Biggest Star 4 yıl
samsung büyük, global bir şirket.

samsung bile eski amiral gemisini unutabiliyorken, diğer firmalar da ondan ilham alıp telefonlarına desteği kesiyor.

güncelleme konusunda hala daha apple ın yanına yaklaşabilen yok.
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burak_5866 4 yıl
bana güncelleme geldi 1390 mb lık.
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MühendisMurat 4 yıl
Arkadaşlar müjde !

Lollipop , Fas, Danimarka , Portekiz ülkelerine gelecek, samsung onayladı.

Hadi gene iyisiniz.
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Fiyaka1903 4 yıl
N7100 e ciksin kuralim aynen
1650 tl ye almıştım garantili + kasko yaptirmistim o zaman cepkaski bir halt sanarak,
Garanti icin verdiğim ekstra paraya acıyorum sadece 3 sene oldu arkadas telefon bozulsa kassa da yenisini alsam diyorum yok, babami kafalayip note4 aldirip bunu eline vereyim diyorum bu sefer de kiyamiyorm o kadar alıştım ki muptelasi oldum ?? kenar soyulmasi disinda tek bir falsosu olmadi cihazin bugüne kadar, note serisi evladiyelik yatırım arkadaşlar kim ne derse desin
Bana apple demeyin totomla gulerim fiyati dusmuyormus ulan sanki ceyrek altin alip yatirim yapiyorlar :)
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