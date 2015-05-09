Galaxy Note 2 için lollipop güncellemesi tüm ülkelerde yayınlanmayabilir

Samsung'un 2012 yılında çıkardığı ve hala büyük bir kullanıcı kitlesine sahip Galaxy Note II akıllı telefonu için daha önce Lollipop güncellemesi yayınlanacağı açıklanmıştı. Ancak sonrasında gelen bazı açıklamalar kafaları karıştırdı.

Son olarak Basra Körfezi ülkelerine hizmet veren Samsung Gulf bölümü cihazın güncelleme almayacağını açıklamıştı, ancak çok geçmeden Samsung İspanya'dan tam tersi yönde bir açıklama gelmişti. İki farklı açıklama kafaları karıştırırken yeni bir açıklama ile duruma bir nebze de olsa açıklık getirildi.

İlk başta Note II modelinin iki farklı versiyonu (GT-N7100 - GT-N7105) olduğu için farklı pazarlarda güncelleme alabileceği konuşuluyordu. Ancak Samsung Danimarka iki modele de güncelleme geleceğini ancak farklı tarihlerde olabileceğini açıkladı. Bu durumda güncelleme alacak Note II cihazlarının modellere göre değil pazarlara göre ayrılacağı konuşuluyor.

Ülkemiz için güncelleme konusunda herhangi bir açıklama bulunmuyor. Note II modeli çıktığı dönemde ülkemizde de sıkça tercih edilen bir model olmuştu. Bu noktada güncellemenin ülkemizde de yayınlanmasını bekleyebiliriz.