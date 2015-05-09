Galaxy Note 2 için lollipop güncellemesi tüm ülkelerde yayınlanmayabilir

Samsung'un 2012 yılında çıkardığı ve hala büyük bir kullanıcı kitlesine sahip Galaxy Note II akıllı telefonu için daha önce Lollipop güncellemesi yayınlanacağı açıklanmıştı. Ancak sonrasında gelen bazı açıklamalar kafaları karıştırdı.
Son olarak Basra Körfezi ülkelerine hizmet veren Samsung Gulf bölümü cihazın güncelleme almayacağını açıklamıştı, ancak çok geçmeden Samsung İspanya'dan tam tersi yönde bir açıklama gelmişti. İki farklı açıklama kafaları karıştırırken yeni bir açıklama ile duruma bir nebze de olsa açıklık getirildi.
İlk başta Note II modelinin iki farklı versiyonu (GT-N7100 - GT-N7105) olduğu için farklı pazarlarda güncelleme alabileceği konuşuluyordu. Ancak Samsung Danimarka iki modele de güncelleme geleceğini ancak farklı tarihlerde olabileceğini açıkladı. Bu durumda güncelleme alacak Note II cihazlarının modellere göre değil pazarlara göre ayrılacağı konuşuluyor.
Ülkemiz için güncelleme konusunda herhangi bir açıklama bulunmuyor. Note II modeli çıktığı dönemde ülkemizde de sıkça tercih edilen bir model olmuştu. Bu noktada güncellemenin ülkemizde de yayınlanmasını bekleyebiliriz.
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Son güncelleme sorunluydu eminim lolipop'u daha da sorunlu bir halde verecekler ve bir daha güncelleme almayacak.
Uzun vade için (18+ ay ) Samsung alan çok büyük hata yapar.
1650 tl ye almıştım garantili + kasko yaptirmistim o zaman cepkaski bir halt sanarak,
Garanti icin verdiğim ekstra paraya acıyorum sadece 3 sene oldu arkadas telefon bozulsa kassa da yenisini alsam diyorum yok, babami kafalayip note4 aldirip bunu eline vereyim diyorum bu sefer de kiyamiyorm o kadar alıştım ki muptelasi oldum ?? kenar soyulmasi disinda tek bir falsosu olmadi cihazin bugüne kadar, note serisi evladiyelik yatırım arkadaşlar kim ne derse desin
Bana apple demeyin totomla gulerim fiyati dusmuyormus ulan sanki ceyrek altin alip yatirim yapiyorlar :)