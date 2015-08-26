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Galaxy Note 5 ve S6 Edge Plus satışları Samsung'un yüzünü güldürüyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,3b
1
11
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Galaxy Note 5 ve S6 Edge Plus satışları Samsung'un yüzünü güldürüyor

Samsung 13 Ağustos'ta "phablet" kategorisindeki iki yeni tepe modelini duyurmuştu. Bu cihazlar kimi zaman SD kart girişinin kaldırılması, bataryanın çıkarılmaması ve arayüzdeki bazı problemler nedeniyle eleştirilse de kasa kalitesi , tasarım ve işlevsellik gibi konularda da genel anlamda övgü toplamayı başardı. Ancak kim ne derse desin bu cihazların başarısının ilk ölçütü satış rakamları oluyor.
Galaxy Note 5 ve S6 Edge Plus henüz yeni piyasaya sürülse de şirketin ana vatanı Güney Kore'de ilk satış rakamları ortaya çıktı. Rakamlara göre iki model günlük ortalama 25 bin satış rakamına ulaşarak ilk üç gününde 75 bini aşmayı başarabilmiş. Kıyaslamak gerekirse Note 4 ve Note 4 Edge geçen yıl duyurulduğu dönemde günlük 10 bin civarında satış gerçekleştirmişti. Bu durum üreticinin yüzünü güldürüyor ancak Güney Kore dışındaki satışların ne durumda olduğunu henüz bilmiyoruz.
Diğer taraftan Samsung'un  Note 5 modelini Avrupa'da gecikmeli olarak satışa çıkaracağını da unutmamak gerek. Ancak iki yeni model ülkemiz de dahil olmak üzere diğer bir çok pazarda satışa sunuldu. Diğer bölgelerde de ilginin bu düzeyde olması satışları düşen Samsung'a yeniden ivme kazandırabilir.


http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-Note5-and-S6-edge-are-selling-faster-than-the-Note-4-and-Note-Edge-at-least-in-Korea_id73000 Yorum Yaz
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Midnightmrt 4 yıl en beğenilen
Malzeme kalitesi olsun ekranı olsun ekranın kasaya oranı olsun gerçekten güzel cihazlar eksikleri yokmu evet var fakat bundan daha önemli olan şey
Bu fiyat politikasıyla hala nasıl satılıyor anlam veremiyorum kimse fakir muhabbeti yapmasın bu telefonlar satılıyorsa ülkemizde çok zengin var demektir..
Malzeme kalitesi olsun ekranı olsun ekranın kasaya oranı olsun gerçekten güzel cihazlar eksikleri yokmu evet var fakat bundan daha önemli olan şeyBu fiya...
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DH Misafiri 4 yıl
note 4 göre gelişim sadece ram ve işlemci. asıl gelişim estetik yönünden olmuş. gerçekten premium bir cihaz görüntüsü var. buna rağmen note 4 ü olan veya almak isteyen biri için o fiyat farkını vermenin hiçbir anlamı yok. hele hele 1800 tl civarına düşmüş iken aradaki 900 tl farkı vermek manasız. git o paraya bir de s4 al iki telefon kullan. note 5 2300 civarında olsa idi kesinlikle kaçırılmayacak bir cihazdı. ama nedense iphone ile yarış merakından mıdır nedir her seferinde çıta biraz daha yükseliyor. s6 edge 3.000 tl ile çıktı ne oldu hepsi 3 ay olmadı fiyat 2.500 tl ye kadar düştü. yazık değil mi alanlara 3 ayda 500 tl zarar ettiler. samsung un fiyat politikası çok saçma. bak iphone hala aynı seviyede madem iphone ile yarışıyorsun fiyat istikrarında da yarış 3 - 5 ayda fiyatını yüzde 20 aşağı çekip milleti mağdur etme.
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DH Misafiri 4 yıl
iphone 5s le devammmm
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AppleFans 4 yıl
G2 ile devam. Belki note 7 gelince...
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kadirirdem 4 yıl
çıktığında eleştiri yağmuruna tuttular samsung'u micro sd yok,batarya küçülmüş ve çıkmıyor aynı zamanda fiyat çok yüksek diye eger bu eleştirilere göre bu kadar sattıysa Helal Olsun Samsung.....
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Fakirdepocu 4 yıl kadirirdem
kadirirdem
çıktığında eleştiri yağmuruna tuttular samsung'u micro sd yok,batarya küçülmüş ve çıkmıyor aynı zamanda fiyat çok yüksek diye eger bu eleştirilere göre bu kadar sattıysa Helal Olsun Samsung.....

O elestirileri azicik telefondan anlayanlar yapar. Ulkemizden ornek vermek gerekirse sirf telefonum note 5 demek icin gidip alirlar telefonun ozellikleri hic umurlarinda olmaz. Sonrada o telefonlarini ellerinde tasirlar. Yoksa cikarilabilir batarya sd card ve en onemlisi ucuza note 4 varken note 5 almak sacmalik gibi geliyor.
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senersongur 4 yıl
Anlamadığım nokta birbiriyle hemen hemen aynı iki telefon çıkarmanın anlamı ne?

Note 5 en azından 6.0 inç olmalıydı.

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medusatr 4 yıl
Uzun süredir telefon yenilememiştim Eski telim 4-5 yıldır Samsung Galaxy Ace di. S6 almaya diye gittim hanımın gazıyla note 5 aldım. cihazı düşme korkusu olmasa sürekli kılıfsız kullanmak isterdim.Gerçekten premium bir cihaz metal işcilik, çerçeve azlığı, kalem yazışı çok iyi ama pil beklediğim kadar iyi değil gibi sanki 1 gün zor gidiyor gibi geldi gerçi ben sürekli arka planda çalışan uygulamaları kapatmayı unutuyorum ondan da olabilir. Verus Samsung Galaxy Note 5 Crystal Bumper Series Kılıf aldım ama kullanan arkadaşlar memnun mu düşmelere karşı nasıldır?
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S.N.I.P.E.R 4 yıl
Samsung bu gidişle batar diyordum ama adamlar bu sefer yaptı abi zengin olsam hiç düşünmem alırım
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Midnightmrt 4 yıl en beğenilen
Malzeme kalitesi olsun ekranı olsun ekranın kasaya oranı olsun gerçekten güzel cihazlar eksikleri yokmu evet var fakat bundan daha önemli olan şey
Bu fiyat politikasıyla hala nasıl satılıyor anlam veremiyorum kimse fakir muhabbeti yapmasın bu telefonlar satılıyorsa ülkemizde çok zengin var demektir..
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