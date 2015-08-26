Galaxy Note 5 ve S6 Edge Plus satışları Samsung'un yüzünü güldürüyor

Samsung 13 Ağustos'ta "phablet" kategorisindeki iki yeni tepe modelini duyurmuştu. Bu cihazlar kimi zaman SD kart girişinin kaldırılması, bataryanın çıkarılmaması ve arayüzdeki bazı problemler nedeniyle eleştirilse de kasa kalitesi , tasarım ve işlevsellik gibi konularda da genel anlamda övgü toplamayı başardı. Ancak kim ne derse desin bu cihazların başarısının ilk ölçütü satış rakamları oluyor.

Galaxy Note 5 ve S6 Edge Plus henüz yeni piyasaya sürülse de şirketin ana vatanı Güney Kore'de ilk satış rakamları ortaya çıktı. Rakamlara göre iki model günlük ortalama 25 bin satış rakamına ulaşarak ilk üç gününde 75 bini aşmayı başarabilmiş. Kıyaslamak gerekirse Note 4 ve Note 4 Edge geçen yıl duyurulduğu dönemde günlük 10 bin civarında satış gerçekleştirmişti. Bu durum üreticinin yüzünü güldürüyor ancak Güney Kore dışındaki satışların ne durumda olduğunu henüz bilmiyoruz.

Diğer taraftan Samsung'un Note 5 modelini Avrupa'da gecikmeli olarak satışa çıkaracağını da unutmamak gerek. Ancak iki yeni model ülkemiz de dahil olmak üzere diğer bir çok pazarda satışa sunuldu. Diğer bölgelerde de ilginin bu düzeyde olması satışları düşen Samsung'a yeniden ivme kazandırabilir.





http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-Note5-and-S6-edge-are-selling-faster-than-the-Note-4-and-Note-Edge-at-least-in-Korea_id73000