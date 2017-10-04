Galaxy Note 8 kamera yetenekleri ile DxOMark'ın yeni lideri oldu

Bu ikilinin liderliği geçici olabilir. Zira bugün Google Pixel 2 tanıtılacak. Pixel serisinin ilk telefonu, geçtiğimiz sene rakip telefonların üstüne çıkmayı başarmıştı. Yaklaşık bir ay sonra da iPhone X ve Huawei Mate 10 modelleri de test edilecektir.
Fotoğraf Yetenekleriyle Tam Puan Aldı
Note 8’in test sonuçlarını incelediğimizde fotoğraf çekimlerinden 100 tam puan aldığını görüyoruz. iPhone 8 Plus’ın fotoğraf sonucu 96 idi. Note 8 sahip olduğu daha üstün Otofokus, gürültü engelleme ve zoom yetenekleri ile rakibinin önüne geçmeyi başarmış.
Video çekiminde ise tam tersi iPhone 8 Plus’ın gerisinde kalmış. Note 8 video kaydından 84 puan alırken iPhone 8 Plus’ın puanı 89. Otofokus ve stabilizasyon konularında rakibinin gerisinde kalıyor.
Genel olarak DxOMark’ın Galaxy Note 8’in kamera testi ilgili yaptığı yorumların hepsi olumlu yönde. Yapılan testi ve fotoğrafları detaylı olarak buradan inceleyebilirsiniz.
http://www.samsung.com/tr/smartphones/galaxy-note8/
https://www.dxomark.com/samsung-galaxy-note-8-best-smartphone-zoom/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
-veriler yanlış.
-hehehehdoo lolol
-epıl para veriyo, bana rom adresi atın beyler. T EGO’nun chock qasiyoooo
Samsung birinci olunca..
- en iyi cihaz ve ödül, şaşırtmadı.
-telefonum kasıyor ama olsun DxOMarkta birinci hehehehe
+Güncelleme?
-ne gereği var? Telefon yavaşlıyoololol