Galaxy Note 8 kamera yetenekleri ile DxOMark'ın yeni lideri oldu

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Kamera test laboratuvarı DxOMark, son testinde Galaxy Note 8’i inceledi. Note 8, testin sonunda 94 puan alarak iPhone 8 Plus ile birinciliği paylaştı.

Bu ikilinin liderliği geçici olabilir. Zira bugün Google Pixel 2 tanıtılacak. Pixel serisinin ilk telefonu, geçtiğimiz sene rakip telefonların üstüne çıkmayı başarmıştı. Yaklaşık bir ay sonra da iPhone X ve Huawei Mate 10 modelleri de test edilecektir.

Fotoğraf Yetenekleriyle Tam Puan Aldı

Note 8’in test sonuçlarını incelediğimizde fotoğraf çekimlerinden 100 tam puan aldığını görüyoruz. iPhone 8 Plus’ın fotoğraf sonucu 96 idi. Note 8 sahip olduğu daha üstün Otofokus, gürültü engelleme ve zoom yetenekleri ile rakibinin önüne geçmeyi başarmış.

Video çekiminde ise tam tersi iPhone 8 Plus’ın gerisinde kalmış. Note 8 video kaydından 84 puan alırken iPhone 8 Plus’ın puanı 89. Otofokus ve stabilizasyon konularında rakibinin gerisinde kalıyor.

Yapılan çekimleri ile ilgili DxOMark’ın yorumlarına bakıldığında 4X yakınlaştırılan fotolarda, düşük ışık çekimlerinde kesinlikle mükemmel çekim yaptığı ifade ediliyor. Parlak ortamlarda, kapalı mekanlarda yapılan çekimlerin de iyi olduğu belirtiliyor.

Genel olarak DxOMark’ın Galaxy Note 8’in kamera testi ilgili yaptığı yorumların hepsi olumlu yönde. Yapılan testi ve fotoğrafları detaylı olarak buradan inceleyebilirsiniz.

https://www.dxomark.com/samsung-galaxy-note-8-best-smartphone-zoom/