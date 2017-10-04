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Galaxy Note 8 kamera yetenekleri ile DxOMark'ın yeni lideri oldu

Kamera testleri ile bilinen DxOMark, son olarak Galaxy Note 8'i ele aldı. Test sonucunda 94 puan alarak iPhone 8 Plus ile liderliği paylaştı. Samsung Galaxy Note 8'in kamera test sonucu:
1 yıl
5,2b
1
47
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Galaxy Note 8 kamera yetenekleri ile DxOMark'ın yeni lideri oldu
Tam Boyutta Gör

Kamera test laboratuvarı DxOMark, son testinde Galaxy Note 8’i inceledi. Note 8, testin sonunda 94 puan alarak iPhone 8 Plus ile birinciliği paylaştı.

Bu ikilinin liderliği geçici olabilir. Zira bugün Google Pixel 2 tanıtılacak. Pixel serisinin ilk telefonu, geçtiğimiz sene rakip telefonların üstüne çıkmayı başarmıştı. Yaklaşık bir ay sonra da iPhone X ve Huawei Mate 10 modelleri de test edilecektir.

Fotoğraf Yetenekleriyle Tam Puan Aldı

Note 8’in test sonuçlarını incelediğimizde fotoğraf çekimlerinden 100 tam puan aldığını görüyoruz. iPhone 8 Plus’ın fotoğraf sonucu 96 idi. Note 8 sahip olduğu daha üstün Otofokus, gürültü engelleme ve zoom yetenekleri ile rakibinin önüne geçmeyi başarmış.

Video çekiminde ise tam tersi iPhone 8 Plus’ın gerisinde kalmış. Note 8 video kaydından 84 puan alırken iPhone 8 Plus’ın puanı 89. Otofokus ve stabilizasyon konularında rakibinin gerisinde kalıyor.

Yapılan çekimleri ile ilgili DxOMark’ın yorumlarına bakıldığında 4X yakınlaştırılan fotolarda, düşük ışık çekimlerinde kesinlikle mükemmel çekim yaptığı ifade ediliyor. Parlak ortamlarda, kapalı mekanlarda yapılan çekimlerin de iyi olduğu belirtiliyor.

Genel olarak DxOMark’ın Galaxy Note 8’in kamera testi ilgili yaptığı yorumların hepsi olumlu yönde. Yapılan testi ve fotoğrafları detaylı olarak buradan inceleyebilirsiniz.


https://www.dxomark.com/samsung-galaxy-note-8-best-smartphone-zoom/ Yorum Yaz
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huseyincarnege 1 yıl
iphone8plus halen video çekerken mono ses kaydı yapıyor :S
Yanıtla +29
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Guest-F8946C419 1 yıl
Apple birinci olunca..
-veriler yanlış.
-hehehehdoo lolol
-epıl para veriyo, bana rom adresi atın beyler. T EGO’nun chock qasiyoooo
Samsung birinci olunca..
- en iyi cihaz ve ödül, şaşırtmadı.
-telefonum kasıyor ama olsun DxOMarkta birinci hehehehe
+Güncelleme?
-ne gereği var? Telefon yavaşlıyoololol
Apple birinci olunca..-veriler yanlış.-hehehehdoo lolol-epıl para veriyo, bana rom adresi atın beyler. T EGO’nun chock qasiyooooSamsung birinc...
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4 Yanıt Yanıtla +13
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Kerim5100 1 yıl
Dxo nun ne kadar muammalı sonuçlar verdiğini bilmemize rağmen burda mono ses kayıtlı iPhone fanboylarını kudururken görmek hoşuma gidiyor
Yanıtla +11
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Şekilsiniz ya 1 yıl
Hiçbir firmanın fanboyu değilim hiçbiri babamın malı değil. Ama çok beğenilen yorumlardan bir tanesi gerçekten güldürdü
1.5 seneye yakındır note 5 kullanıyorum yağ gibi akıyordu nougat yükledim daha da akıcı oldu hiç bir sorunu yok. He belki birdaha güncelleme gelmeyecek ama apple gibi güncellemeyi verip çöp yapmadı telefonları.
Note 8 gibi bir canavara kasıyor diyen insanın beyninde sorun vardır bence. He kullanmadım ama note 5 bu deneyimi sunuyorsa note 8'i düşünemiyorum. He son olarak apple güncellese ne olacak hala sıkıcı birbirinin aynısı arayüzler, androide göre bir sürü eksik özelleştirme imkanı daha bildirim ışığı bile yok
Yav zaten hepiniz telefonu dibine kadar kullanıyorsunuz video falan editliyorsunuz sanki de iyinin iyisini arıyorsunuz allah akıl fikir versin 5s alan kendini teknoloji editörü hissediyor heralde.
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kadirirdem 1 yıl
Google Pixel 2 de Note 8'i geçmiş.
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marsli61 1 yıl
Kavgaya gerek yok pixel 2 bu test den 98 almış.
m.gsmarena.com/...
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DODANLI 1 yıl marsli61
Videoda note 8 i de iPhone 8 Plus ı da geçmiş.
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Marquis-de-Sade` 1 yıl ALBAY
ALBAY

Marquis-de-Sade`
Kaç derece miyopsun arkadaş? Ben böyle saçma bir yoruma özenerek cevap verecek kadar düşmedim önüme gelen 2 videoyu içeriğine bakmadan dahi kopyaladım attım. Madem beğenmedin yok video kıyaslıyor yok dikey diyorsun sen bul yolla kıyaslama videosu ya da içeriği birlikte bakalım. Tarih öncesi telefonu övüyor arkadaş eyvallah tamam o günün şartlarına göre hatta bi kaç sene sonraki modellerden bile iyi fotoğraf çekimi yapıyordu lafım yok ama sene 2017 olmuş kurduğun cümlelere bak. Nokia 808 ve 1020 telefon değildi zaten fotoğraf makinesiydi, fotoğraf makinesine telefon koymuşlardı, bugün o boyutların onda biri ile daha iyi fotoğraf ve video çekiliyor hangi üst seviye marka model olursa olsun 808'i tokatlar bunun savunulacak bir tarafı yok. Başka yerde yap fanboyluğunu.

Öyle 2 tane video attım içeriğine dahi bakmadım diye kıvırmayacaksın o zaman. Buraya ne koyduysan içeriğine bakacaksın. Ben elimdeki çektiğim fotoları bilirim. Hiç bir cihaz kamera olarak hala ve hala 808 in yanına dahi yaklaşamadı daha. Önce xenon flaş koysun senin fanlığını yaptığın firmalar sonra gelsinler kapıştıralım. Ayrıca hayatımda fanboyluk yapmadım senin gibi. Şu an xiaomi kullanıyorum merak ettiysen. Link bulamadıysan ben yardımcı olurum.
hardwarezone.com.sg/...
petapixel.com/...
phonearena.com/...
youtube.com/...

Bu nasıl bir hastalıktır arkadaş. Attığı linklere bak hiçbirinde telefonla kıyaslama yok. Yapacağın şey basit Google'da "Nokia 808 vs X" (X yerine günümüzden istediğin üst seviye cihazı yaz) aratmak.
Kimse Nokia 808'i kötüleyemez zaten, zamanında rakipleri 5 MP ile oyalanırken Nokia çıkardı 41'i koydu milletin önüne he biraz hantal bir cihaz oldu taşıması kullanması zordu vs ama zaten amacı belliydi "kamera odaklı" telefon çıkarmaktı bunu başardı da. Hatta bir kaç sene boyunca yanına yaklaşan olmadı. Ama günümüzdeki "her üst seviye cihaz" rahatlıkla 808'i ezer. Hemde daha kompakt boyutlarda. Xenon flaşında övünecek bir tarafı yok bırakta o boyuta, o çözünürlükteki kameranın yanına xenon flaş koysun. Aradığın fotoğraf makinesine telefon konulmuş cihazlar ise al kardeşim eline bi Canon yapıştır üzerine de bi tuşlu telefon oldu sana Nokia 808. Zaten Nokia 808, Nokia 1020, Samsung Zoom vs gibi cihazlarla normal cihazları kıyaslamak bile aptallık ben seninle neyi tartışıyorsam.
1 Yanıt Yanıtla
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ALBAY 1 yıl Marquis-de-Sade`
Marquis-de-Sade`

ALBAY

Marquis-de-Sade`
Kaç derece miyopsun arkadaş? Ben böyle saçma bir yoruma özenerek cevap verecek kadar düşmedim önüme gelen 2 videoyu içeriğine bakmadan dahi kopyaladım attım. Madem beğenmedin yok video kıyaslıyor yok dikey diyorsun sen bul yolla kıyaslama videosu ya da içeriği birlikte bakalım. Tarih öncesi telefonu övüyor arkadaş eyvallah tamam o günün şartlarına göre hatta bi kaç sene sonraki modellerden bile iyi fotoğraf çekimi yapıyordu lafım yok ama sene 2017 olmuş kurduğun cümlelere bak. Nokia 808 ve 1020 telefon değildi zaten fotoğraf makinesiydi, fotoğraf makinesine telefon koymuşlardı, bugün o boyutların onda biri ile daha iyi fotoğraf ve video çekiliyor hangi üst seviye marka model olursa olsun 808'i tokatlar bunun savunulacak bir tarafı yok. Başka yerde yap fanboyluğunu.

Öyle 2 tane video attım içeriğine dahi bakmadım diye kıvırmayacaksın o zaman. Buraya ne koyduysan içeriğine bakacaksın. Ben elimdeki çektiğim fotoları bilirim. Hiç bir cihaz kamera olarak hala ve hala 808 in yanına dahi yaklaşamadı daha. Önce xenon flaş koysun senin fanlığını yaptığın firmalar sonra gelsinler kapıştıralım. Ayrıca hayatımda fanboyluk yapmadım senin gibi. Şu an xiaomi kullanıyorum merak ettiysen. Link bulamadıysan ben yardımcı olurum.
hardwarezone.com.sg/...
petapixel.com/...
phonearena.com/...
youtube.com/...

Bu nasıl bir hastalıktır arkadaş. Attığı linklere bak hiçbirinde telefonla kıyaslama yok. Yapacağın şey basit Google'da "Nokia 808 vs X" (X yerine günümüzden istediğin üst seviye cihazı yaz) aratmak.
Kimse Nokia 808'i kötüleyemez zaten, zamanında rakipleri 5 MP ile oyalanırken Nokia çıkardı 41'i koydu milletin önüne he biraz hantal bir cihaz oldu taşıması kullanması zordu vs ama zaten amacı belliydi "kamera odaklı" telefon çıkarmaktı bunu başardı da. Hatta bir kaç sene boyunca yanına yaklaşan olmadı. Ama günümüzdeki "her üst seviye cihaz" rahatlıkla 808'i ezer. Hemde daha kompakt boyutlarda. Xenon flaşında övünecek bir tarafı yok bırakta o boyuta, o çözünürlükteki kameranın yanına xenon flaş koysun. Aradığın fotoğraf makinesine telefon konulmuş cihazlar ise al kardeşim eline bi Canon yapıştır üzerine de bi tuşlu telefon oldu sana Nokia 808. Zaten Nokia 808, Nokia 1020, Samsung Zoom vs gibi cihazlarla normal cihazları kıyaslamak bile aptallık ben seninle neyi tartışıyorsam.

Hala anlamıyorsun. Ben sana diyorum ki adamlar cihazı dslr makineler ile kıyaslıyor sen gelmiş n808 ile amiral gemisi kıyası isterim diyosun. Senin amiral gemisi dediklerin herhangi bir DSLR cihaz ile yarışabiliyor mu? Yarışıyorsa bende 808 ile x cihaz kıyaslaması yaparım sana. Hiç bir üst seviye cihaz hala ve hala 808'ü ezemiyor. Rahatlıkla ezer diyorsan sen kıyaslama videosu koy o zaman? Burda asıl olay şu. Dxomark gibi bir site nasıl oluyorda samsung s4 ün kamerasının n8008 den iyi olduğunu iddia edebiliyor? Bak iphone x veya 8plus felan demedim s4 dedim. Bana bunun açıklamasını yap sana zahmet. Sen inanıyor musun n808 in s4 den daha kötü bir kameraya sahip olduğuna? 808 61 puan almış hatırlatayım.
dxomark.com/...
1 Yanıt Yanıtla +1
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Marquis-de-Sade` 1 yıl ALBAY
Kaç derece miyopsun arkadaş? Ben böyle saçma bir yoruma özenerek cevap verecek kadar düşmedim önüme gelen 2 videoyu içeriğine bakmadan dahi kopyaladım attım. Madem beğenmedin yok video kıyaslıyor yok dikey diyorsun sen bul yolla kıyaslama videosu ya da içeriği birlikte bakalım. Tarih öncesi telefonu övüyor arkadaş eyvallah tamam o günün şartlarına göre hatta bi kaç sene sonraki modellerden bile iyi fotoğraf çekimi yapıyordu lafım yok ama sene 2017 olmuş kurduğun cümlelere bak. Nokia 808 ve 1020 telefon değildi zaten fotoğraf makinesiydi, fotoğraf makinesine telefon koymuşlardı, bugün o boyutların onda biri ile daha iyi fotoğraf ve video çekiliyor hangi üst seviye marka model olursa olsun 808'i tokatlar bunun savunulacak bir tarafı yok. Başka yerde yap fanboyluğunu.
1 Yanıt Yanıtla
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ALBAY 1 yıl Marquis-de-Sade`
Marquis-de-Sade`
Kaç derece miyopsun arkadaş? Ben böyle saçma bir yoruma özenerek cevap verecek kadar düşmedim önüme gelen 2 videoyu içeriğine bakmadan dahi kopyaladım attım. Madem beğenmedin yok video kıyaslıyor yok dikey diyorsun sen bul yolla kıyaslama videosu ya da içeriği birlikte bakalım. Tarih öncesi telefonu övüyor arkadaş eyvallah tamam o günün şartlarına göre hatta bi kaç sene sonraki modellerden bile iyi fotoğraf çekimi yapıyordu lafım yok ama sene 2017 olmuş kurduğun cümlelere bak. Nokia 808 ve 1020 telefon değildi zaten fotoğraf makinesiydi, fotoğraf makinesine telefon koymuşlardı, bugün o boyutların onda biri ile daha iyi fotoğraf ve video çekiliyor hangi üst seviye marka model olursa olsun 808'i tokatlar bunun savunulacak bir tarafı yok. Başka yerde yap fanboyluğunu.

Öyle 2 tane video attım içeriğine dahi bakmadım diye kıvırmayacaksın o zaman. Buraya ne koyduysan içeriğine bakacaksın. Ben elimdeki çektiğim fotoları bilirim. Hiç bir cihaz kamera olarak hala ve hala 808 in yanına dahi yaklaşamadı daha. Önce xenon flaş koysun senin fanlığını yaptığın firmalar sonra gelsinler kapıştıralım. Ayrıca hayatımda fanboyluk yapmadım senin gibi. Şu an xiaomi kullanıyorum merak ettiysen. Link bulamadıysan ben yardımcı olurum.
hardwarezone.com.sg/...
petapixel.com/...
phonearena.com/...
youtube.com/...
1 Yanıt Yanıtla +3
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El_domingo 1 yıl
xiaomi mi6 yı da bi test etselermiş iyimiş..
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ebagirtan 1 yıl
başka türlü satamazlar zaten bu cihazları bir yerlerden öven bir şeyler çıkmalı . onu geçtim 100 puan olsa ne olacak onu da anlamadım ne kadar da professionel kameraman varmış aramızda ...
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12 Angry Men 1 yıl
Ekrem ağlıyordu.
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BekirTemel 1 yıl
Başarılı bulduğum bir yerden geçerli not alması güzel
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ALBAY 1 yıl
Al sana N808 foto örnekleri. Senin samsungun appleın böyle foto çeksin seninle ondan sonra görüşelim.
mega.nz/...
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Marquis-de-Sade` 1 yıl ALBAY
ALBAY
Al sana N808 foto örnekleri. Senin samsungun appleın böyle foto çeksin seninle ondan sonra görüşelim.
mega.nz/...

Görüşelim babacığım.
youtube.com/...
youtube.com/...
Neredeyse DSLR makinelerin sensör boyutlarına ulaşan ele avuca gelmeyen Nokia modellerinin daha küçük boyutta ve çözünürlükteki telefonlar karşısında ki hazin sonunu izlediniz.
Özellikle de aramadım tonlarca video ve içerik var bakabilirsin.
1 Yanıt Yanıtla +2
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