Galaxy Note 9 için Android Pie güncellemesi sonunda yayınlandı

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Geçtiğimiz günlerde Samsung Türkiye'ye ait "Güncel miyiz?" (guncelmiyiz.com) web sitesinde yapılan bir tarih değişikliği, Galaxy Note 9 için yayınlanması beklenen resmi Android Pie güncellemesinin ertelendiğine yönelik söylentilerin çıkmasına neden olmuştu.Ayrıca Bkz. "5G özellikli Xiaomi Mi Mix 3'ün tanıtım tarihi ortaya çıktı"
Şirketin Android güncellemeleri hakkında kullanıcıları bilgilendirmek için hazırlamış olduğu web sayfasında ilk başta Galaxy Note 9 için Android 9 Pie güncellemesinin 15 Ocak tarihinde yayınlanacağı belirtilmişti. Ancak şirket planlanan güncelleme tarihini kısa süre önce, 1 Şubat 2019 olarak değiştirdi.
One UI arayüzü neler getiriyor?
Herkesin Şubat ayında beklediği Android Pie güncellemesi bugün sürpriz bir şekilde yayınlandı. Yaklaşık 1.5 GB boyutunda olan güncelleme beraberinde Samsung'un yeni One UI arayüzünü ve 1 Ocak 2019 tarihli güvenlik yamasını da getiriyor. Güney Koreli şirketin kullanıma sunduğu yeni arayüz tamamen kullanıcılardan alınan geri bildirimlere göre tasarlandı.
Etkileşimli öğeler kolayca erişilmesi bakımından ekranın alt kısmına taşınırken, içerik, ayarlar ve diğer bölümler yeninden elden geçirildi. Kullanıcıların gözünü rahatlatacak "Gece modu" gibi özellikler de sunan One UI arayüzünün odak noktası daha sadeleştirilmiş ve işlevsel bir kullanıcı deneyimi sunmak.
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Büyük bir şehvet ile 1 Şubat'ı bekliyorum.
* Cihazın tek elle kullanımı kolaylaşmış.
* İkonlar falan bence göze hoş geliyor. Tercih meselesi
* Navigasyon tuşlarını kaydırarak kullanma olayına alışmak gerekiyor. Ama alıştıktan sonra güzel olacağına eminim.
Eksileri:
* Cihazda animasyon geçişlerinde kararsızlık var. Nedense 8.0 I arar oldum bu yüzden
* Yüz tanıma ve iris yavaşlamış gibi geldi
* Bariz şekilde daha fazla Ram ve pil tüketimi gözlemledim
Eski surumden Andorid ve arayuzdne kalma ayarlar hatta uygulamalari Samsung Smartswitch vs ile kattiyen geri yukleme yapmayin ozellikle ayarlarin yedegini yapmayin. Varsa eski yedekler silin. Elbette kamera kayitlari fotograflar ekran goruntuleri ve muzik dosyalari ile belgeler ( word excel pdf vs ... ) elle yedeginizi yapin .
Guncelleme sonrasi fabrika ayarlarina donulmeli dahili hafizasi da silinmeli ve geri yukleme de yapilmamali.
Anca elle yuklenmis girilmis geri yuklenmis ayarlar uygulamalar ve diger medya dosyalari vs sonrasi Samsung ve Google yedeklemeleriyle devam edin derim .
Arayuz begenmeyen Tema magazasi var isteyen istedigini indirir. Navigasyonlar eskisi gibi de kullanilabilir ayarlarindan.
Animasyon azalt secenegi de gelmistir ... O ayari da gectim gelismis ayarlari aktiflenirse oradan animasyonlarin 3 turlusu var hepsini de sifirlamak mumkundur ki ben hep oyle yapiyorum. Gereksiz efektler kiyaslamalarda gorsel akicilikta yaniltici olmaktadir ...
Ram ve pil tuketimi en basta dedigim gibi major Android surumu gecisi ve major arayuz guncellemesinin eskilerden kalma ayarlar ve uygulamalar vs ile alakalidir ve cozumu de fabrika ayarlarina yuklemek ve yedekleme de anca manuel yuklenmis ve ayarlanmis halde yeni sifirdan yedekleme yapilmasi AKILLICA olacaktir.
Bu tur sorunlar her Android beklenir. Bu onerim diger model hatta markalar icin de uyarlanabilir .
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