Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy Note 9 için Android Pie güncellemesi sonunda yayınlandı

Galaxy Note 9 için resmi Android Pie güncellemesinin 1 Şubat tarihinde yayınlanması bekleniyordu. Güney Koreli şirket ertelendiği belirtilen güncellemeyi bugün sürpriz bir şekilde yayınlandı.
4 ay
6b
1
14
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz günlerde Samsung Türkiye'ye ait "Güncel miyiz?" (guncelmiyiz.com) web sitesinde yapılan bir tarih değişikliği, Galaxy Note 9 için yayınlanması beklenen resmi Android Pie güncellemesinin ertelendiğine yönelik söylentilerin çıkmasına neden olmuştu.
Ayrıca Bkz. "5G özellikli Xiaomi Mi Mix 3'ün tanıtım tarihi ortaya çıktı"
Şirketin Android güncellemeleri hakkında kullanıcıları bilgilendirmek için hazırlamış olduğu web sayfasında ilk başta Galaxy Note 9 için Android 9 Pie güncellemesinin 15 Ocak tarihinde yayınlanacağı belirtilmişti. Ancak şirket planlanan güncelleme tarihini kısa süre önce, 1 Şubat 2019 olarak değiştirdi.

One UI arayüzü neler getiriyor?

Herkesin Şubat ayında beklediği Android Pie güncellemesi bugün sürpriz bir şekilde yayınlandı. Yaklaşık 1.5 GB boyutunda olan güncelleme beraberinde Samsung'un yeni One UI arayüzünü ve 1 Ocak 2019 tarihli güvenlik yamasını da getiriyor. Güney Koreli şirketin kullanıma sunduğu yeni arayüz tamamen kullanıcılardan alınan geri bildirimlere göre tasarlandı.
Etkileşimli öğeler kolayca erişilmesi bakımından ekranın alt kısmına taşınırken, içerik, ayarlar ve diğer bölümler yeninden elden geçirildi. Kullanıcıların gözünü rahatlatacak "Gece modu" gibi özellikler de sunan One UI arayüzünün odak noktası daha sadeleştirilmiş ve işlevsel bir kullanıcı deneyimi sunmak.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
CWaRRioR 4 ay en beğenilen
2 hafta gecikme haberinde Samsung'a yağdıran arkadaşları buraya alalım.
1 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danlabilic 4 ay CWaRRioR
o arkadaşlara güncelleme verip değiştirdiği sadece sürüm adı olan şirket müstehak ios 7'den beri aynı arayüz diyim siz anlayın:D
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 4 ay
S9 Plus ta gereksiz istemediğim sistem uygulamalarını devre dışı bırakmak istiyorum mesela bixby i kökten durdurmak istiyorum root atmadan bi yöntem var mı ?? yardım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NevermoreTR 4 ay
Aaa açtığım konu ve ekran görüntüsü burda görünce mutlu oldum :) Konuya da bi el atalım yorumlarınızı bekliyorum güncelleyen arkadaşlar :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cute Hentai 4 ay
Gelirse Note8'e gelmezse Note10'a kadar.

Büyük bir şehvet ile 1 Şubat'ı bekliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 4 ay
Gece modu var..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 4 ay
Symbian.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 4 ay Whippoorwill
Böyle düşünen bir tek ben değilmişim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkhair 4 ay
Artıları:
* Cihazın tek elle kullanımı kolaylaşmış.
* İkonlar falan bence göze hoş geliyor. Tercih meselesi
* Navigasyon tuşlarını kaydırarak kullanma olayına alışmak gerekiyor. Ama alıştıktan sonra güzel olacağına eminim.
Eksileri:
* Cihazda animasyon geçişlerinde kararsızlık var. Nedense 8.0 I arar oldum bu yüzden
* Yüz tanıma ve iris yavaşlamış gibi geldi
* Bariz şekilde daha fazla Ram ve pil tüketimi gözlemledim
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 4 ay darkhair
Guncelleme sonrasi yapman gerekenler :
Eski surumden Andorid ve arayuzdne kalma ayarlar hatta uygulamalari Samsung Smartswitch vs ile kattiyen geri yukleme yapmayin ozellikle ayarlarin yedegini yapmayin. Varsa eski yedekler silin. Elbette kamera kayitlari fotograflar ekran goruntuleri ve muzik dosyalari ile belgeler ( word excel pdf vs ... ) elle yedeginizi yapin .
Guncelleme sonrasi fabrika ayarlarina donulmeli dahili hafizasi da silinmeli ve geri yukleme de yapilmamali.
Anca elle yuklenmis girilmis geri yuklenmis ayarlar uygulamalar ve diger medya dosyalari vs sonrasi Samsung ve Google yedeklemeleriyle devam edin derim .
Arayuz begenmeyen Tema magazasi var isteyen istedigini indirir. Navigasyonlar eskisi gibi de kullanilabilir ayarlarindan.
Animasyon azalt secenegi de gelmistir ... O ayari da gectim gelismis ayarlari aktiflenirse oradan animasyonlarin 3 turlusu var hepsini de sifirlamak mumkundur ki ben hep oyle yapiyorum. Gereksiz efektler kiyaslamalarda gorsel akicilikta yaniltici olmaktadir ...
Ram ve pil tuketimi en basta dedigim gibi major Android surumu gecisi ve major arayuz guncellemesinin eskilerden kalma ayarlar ve uygulamalar vs ile alakalidir ve cozumu de fabrika ayarlarina yuklemek ve yedekleme de anca manuel yuklenmis ve ayarlanmis halde yeni sifirdan yedekleme yapilmasi AKILLICA olacaktir.
Bu tur sorunlar her Android beklenir. Bu onerim diger model hatta markalar icin de uyarlanabilir .
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tlg3 4 ay
Gece modu da geldiyse tamamdir bu iş
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CWaRRioR 4 ay Tlg3
Aynen, gece modu gelmiş. Mutlu etti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CWaRRioR 4 ay en beğenilen
2 hafta gecikme haberinde Samsung'a yağdıran arkadaşları buraya alalım.
1 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danlabilic 4 ay CWaRRioR
o arkadaşlara güncelleme verip değiştirdiği sadece sürüm adı olan şirket müstehak ios 7'den beri aynı arayüz diyim siz anlayın:D
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5996 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, güncelleme ve
7 etiket daha cep telefonu galaxy note 9 android pie android 9 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay John Wick 3 filminden aksiyon dolu müthiş fragman 4 ay Şimdi de GeForce GTX 1660 Ti ekran kartı söylentileri 4 ay Apple otonom araç projesini rafa kaldırabilir 4 ay Ekilen saçlar döküldü! | 7. hafta geride kaldı PRP yaptırdım 4 ay WhatsApp, Facebook'u geçerek en popüler sosyal medya uygulaması oldu 4 ay Çentik de yok kamera deliği de: Sony Xperia XZ4 işte böyle görünecek 4 ay 770 milyon email adresi internete sızdırıldı 4 ay İşlemci ve ekran kartı değişebilen notebook 4 ay LG, Mobil Dünya Kongresi'nde katlanabilir akıllı telefonunu sergileyecek 4 ay Mastercard, ücretsiz deneme sürümlerinden sonra otomatik yenilenen üyeliklerin önüne geçiyor 4 ay Ford Fiesta'nın SUV versiyonu EcoSport'un yerini alacak 4 ay 5 TB kapasiteli taşınabilir disk 4 ay Seagate yeniden SSD pazarında: İşte Firecuda SSD 4 ay Google 64 bit versiyonu olmayan 32 bit uygulamaların fişini çekmeye hazırlanıyor 4 ay Netflix’in Beren Saat’li dizisi Göbeklitepe’deki fantastik bir hikayeyi ele alacak 4 ay Galaxy S10'un parmak izi tarayıcısı, ekran koruyucu filmle çalışmayabilir 4 ay Ay'da filizlenen pamuk tohumları öldü [Güncellendi] 4 ay Samsung Galaxy S10 Plus'ı çalışırken gösteren bir fotoğraf yayınlandı 4 ay 2019 Toyota RAV4 Hybrid Avrupa'da satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 4 ay Patriot için ortak üretim ve teknoloji transferi teklifi 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Galaxy Note 9 için Android Pie güncellemesi sonunda yayınlandı Sonraki Volkswagen, 286 beygirlik yeni Golf GTI TCR versiyonunu tanıttı 4 ay iPhone XS bataryalı kılıf iPhone X için de uyumlu 4 ay 400GB kapasiteli microSD kart indirimde 4 ay Ford, F-Serisi pickup modellerinin elektrikli versiyonunu üreteceğini duyurdu 4 ay Sony yeni bir orta seviye aynasız kamera duyurdu 4 ay 16GB bellekli Radeon RX 570 geliyor 4 ay Bol ödüllü yerli yapım Oddmar, Android platformuna geldi 4 ay Oppo markasının yetkili distribütörü İndeks Bilgisayar oldu 4 ay Yeni Ghostbusters filminden ilk teaser geldi 4 ay Samsung Galaxy A40 detaylanıyor 4 ay 2si1 | Nasıl teknoloji ve oyun editörü olunur? 4 ay 5G özellikli Xiaomi Mi Mix 3'ün tanıtım tarihi ortaya çıktı 4 ay EA, hikâye tabanlı Star Wars oyunu projesini iptal etti 4 ay Westworld mobil oyunu kapanıyor 4 ay DDR4 belleklerde 5.6 GHz ile rekor kırıldı 4 ay CERN, daha büyük çarpışmalar için daha da büyük çarpıştırıcı inşa edecek 4 ay Huawei'nin kurucusu casusluk iddialarını net bir şekilde yalanladı 4 ay 600 trilyon Güneş'in parlaklığına sahip kuasar 4 ay Call of Duty: Black Ops 4’ün Battle Royale modu kısa süreliğine ücretsiz! 4 ay Meizu'dan Snapdragon 855'li oyuncu telefonu geliyor: Meizu 16T (Turbo) Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim