Galaxy Note 9 için Android Pie güncellemesi sonunda yayınlandı

Geçtiğimiz günlerde Samsung Türkiye'ye ait "Güncel miyiz?" (guncelmiyiz.com) web sitesinde yapılan bir tarih değişikliği, Galaxy Note 9 için yayınlanması beklenen resmi Android Pie güncellemesinin ertelendiğine yönelik söylentilerin çıkmasına neden olmuştu.

Ayrıca Bkz.

"5G özellikli Xiaomi Mi Mix 3'ün tanıtım tarihi ortaya çıktı"

Şirketin Android güncellemeleri hakkında kullanıcıları bilgilendirmek için hazırlamış olduğu web sayfasında ilk başta Galaxy Note 9 için Android 9 Pie güncellemesinin 15 Ocak tarihinde yayınlanacağı belirtilmişti. Ancak şirket planlanan güncelleme tarihini kısa süre önce, 1 Şubat 2019 olarak değiştirdi.

One UI arayüzü neler getiriyor?

Herkesin Şubat ayında beklediği Android Pie güncellemesi bugün sürpriz bir şekilde yayınlandı. Yaklaşık 1.5 GB boyutunda olan güncelleme beraberinde Samsung'un yeni One UI arayüzünü ve 1 Ocak 2019 tarihli güvenlik yamasını da getiriyor. Güney Koreli şirketin kullanıma sunduğu yeni arayüz tamamen kullanıcılardan alınan geri bildirimlere göre tasarlandı.

Etkileşimli öğeler kolayca erişilmesi bakımından ekranın alt kısmına taşınırken, içerik, ayarlar ve diğer bölümler yeninden elden geçirildi. Kullanıcıların gözünü rahatlatacak "Gece modu" gibi özellikler de sunan One UI arayüzünün odak noktası daha sadeleştirilmiş ve işlevsel bir kullanıcı deneyimi sunmak.