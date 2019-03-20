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Galaxy S10 ailesinde Bixby butonunun işlevi nasıl değiştirilir?

Samsung Galaxy S10, Galaxy S10e ve Galaxy S10+ modellerinde bulunan Bixby butonunun işlevi nasıl değiştirilir? Bixby butonu devre dışı bırakılabilir mi? Bixby butonuna uygulama ataması nasıl yapılır?
2 ay
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Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Samsung Galaxy ailesinin yeni üyeleri Galaxy S10, Galaxy S10e ve Galaxy S10+ ses butonları ve ekranı uyandırma tuşuna ek olarak Bixby butonuna sahip. Bu buton, firmanın dijital asistanı Bixby'e tek tuşla erişim imkanı sunuyor. Bixby’nin Türkçe dil desteği bulunmuyor ve pek çok özelliği kapalı olarak geliyor.

Bixby’nin Türkçe dil desteği bulunmuyor ve pek çok özelliğini kullanamıyoruz. Bixby, Türkiye'deki kullanıcılar için pek bir işe yaramadığı için butonun da bir işlevi kalmıyor. Samsung ilk olarak Galaxy S8 modelinde Bixby butonuna yer vermiş ve bu kullanıcılara bu butonu devre dışı bırakma imkanı sunmuştu. İlerleyen güncellemeler ile birlikte bu özellik kaldırıldı ve butonun Bixby için kullanılmasını zorunlu kaldı.

Koreli Samsung, son olarak Galaxy S10 ailesi ile birlikte Bixby butonunun fonksiyonunu değiştirme seçeneği sunuyor. Bu özellik, güncelleme ile Galaxy S10’dan önceki modellere de gelecek. Butonu tamamen devre dışı bırakma seçeneği bulunmuyor.

Bixy butonunun işlevi nasıl değiştirilir?                       

Samsung Galaxy S10, Galaxy S10e ve Galaxy S10 Plus modellerinde Bixby butonuna bastığınızda dilediğiniz bir uygulamanın açılmasını sağlayabilirsiniz. Samsung’un Bixby ayarlarına eklediği yeni özellik sayesinde butona 1 kez bastığınızda dilediğiniz uygulamanın açılmasını, 2 kez bastınızda Bixby’i ve basılı tuttuğunuzda sesli komutu başlatabileceğiniz bir seçenek bulunuyor.

Bu özelliği aktif etmek ve butona 1 kez bastığınızda açılacak uygulamayı belirlemek için yukarıdaki resimde bulunan adımları takip edebilirsiniz. Bixby Key başlığının altında bulunan ‘Double press to open Bixby’ seçeneği yerine ‘Single press’ seçeneğini aktif etmeniz gerekiyor. Ardından hangi uygulamanın açılacağını seçebilirsiniz. Bu ayarları sadece Samsung Galaxy S10, Galaxy S10e ve Galaxy S10+ modellerinde değil Samsung’un Bixby butonu bulunan diğer modellerinde de uygulayabilirsiniz. Bu seçeneği göremiyorsanız Bixby’nin ayarlar menüsünde en altta ‘About Bixby Voice’ butonuna tıklayıp karşınıza gelen sayfada güncelleştirmeleri sorgulayabilirsiniz.



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ymhaslaman 1 ay
Tuşa program atama kısmında google asistant yok.
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Özger 1 ay
Az aşağıya koysalarmış. Ses tuşunun dibine koymak nasıl bir saçmalıktır.
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erhan2323 1 ay
Kullanıcıyı yoran, üzen, zoraki dayatmalara karşıyım ! Para verip alıyoruz bixby kullanmak zorundamıyım ? Basınca tuşa google asistan açılsın vb. şeyler. İyi bakalım..
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hamza5806 1 ay
Cidden kullanan var mi bunları ya :D
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The.Mafia 1 ay
Bixby Türkçe değil kimse uğraşmaz bunla Siri gibi olamadılar o kadar satış var Türkçe dil desteği yok
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silversmith 2 ay
O tuşu koparırım ileride. Şimdilik dursun. En temizi. :D
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Galatas4ray 2 ay
Allah belasını versin bu tuşun böyle bişe yok ya note 9 da kapatamıyorum bunu boyna ses tuşuna basayım derken elim gidiyor oyunun ortasında bir anda çıkıyor .Bir firma bu kadarmı gerizekalıca yönetilir arkadaş bana dayatma yoluyla neden bu tuşu kullandırmak istiyor üstelik benim dilimde çalışmayan bir özellik olan bixby.
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Jet lag 2 ay
muadillerinden 2-3 bin lira daha pahalıya satılan apple telefon ve tabletleri bedavaya kullanıp niye apple tercih ediyorum diye video çeken, androidte bedava uygulamalarla video editing yapamıyoruz bu bir fecaat diyen editörleri tasvip etmiyorum. ama samsung'un amacı bixby'yi açmak olan tuşu bir şekilde devre dışı bırakmaya çalışması tasarım fiyaskosudur.
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koyunsavar 2 ay
Bu haber mesut beyi ilgilendiriyor .bixby butonuna takıntısı olan oydu
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ymhaslaman 2 ay
Bu haberi yapmıştınız. Neden çevirip aynı haberi yapıyorsunuz?
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samsung, bixby ve
8 etiket daha galaxy s10 galaxy s10+ galaxy s10 plus galaxy s10e bixby butonu Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş
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