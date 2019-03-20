Galaxy S10 ailesinde Bixby butonunun işlevi nasıl değiştirilir?

Bixby butonuna sahip. Bu buton, firmanın dijital asistanı Bixby'e tek tuşla erişim imkanı sunuyor. Bixby’nin Türkçe dil desteği bulunmuyor ve pek çok özelliği kapalı olarak geliyor. Samsung Galaxy ailesinin yeni üyeleri Galaxy S10, Galaxy S10e ve Galaxy S10+ ses butonları ve ekranı uyandırma tuşuna ek olarakbutonuna sahip. Bu buton, firmanın dijital asistanı Bixby'e tek tuşla erişim imkanı sunuyor. Bixby’nin Türkçe dil desteği bulunmuyor ve pek çok özelliği kapalı olarak geliyor.

Bixby’nin Türkçe dil desteği bulunmuyor ve pek çok özelliğini kullanamıyoruz. Bixby, Türkiye'deki kullanıcılar için pek bir işe yaramadığı için butonun da bir işlevi kalmıyor. Samsung ilk olarak Galaxy S8 modelinde Bixby butonuna yer vermiş ve bu kullanıcılara bu butonu devre dışı bırakma imkanı sunmuştu. İlerleyen güncellemeler ile birlikte bu özellik kaldırıldı ve butonun Bixby için kullanılmasını zorunlu kaldı.

Koreli Samsung, son olarak Galaxy S10 ailesi ile birlikte Bixby butonunun fonksiyonunu değiştirme seçeneği sunuyor. Bu özellik, güncelleme ile Galaxy S10’dan önceki modellere de gelecek. Butonu tamamen devre dışı bırakma seçeneği bulunmuyor.

Bixy butonunun işlevi nasıl değiştirilir?

Samsung Galaxy S10, Galaxy S10e ve Galaxy S10 Plus modellerinde Bixby butonuna bastığınızda dilediğiniz bir uygulamanın açılmasını sağlayabilirsiniz. Samsung’un Bixby ayarlarına eklediği yeni özellik sayesinde butona 1 kez bastığınızda dilediğiniz uygulamanın açılmasını, 2 kez bastınızda Bixby’i ve basılı tuttuğunuzda sesli komutu başlatabileceğiniz bir seçenek bulunuyor.

Bu özelliği aktif etmek ve butona 1 kez bastığınızda açılacak uygulamayı belirlemek için yukarıdaki resimde bulunan adımları takip edebilirsiniz. Bixby Key başlığının altında bulunan ‘Double press to open Bixby’ seçeneği yerine ‘Single press’ seçeneğini aktif etmeniz gerekiyor. Ardından hangi uygulamanın açılacağını seçebilirsiniz. Bu ayarları sadece Samsung Galaxy S10, Galaxy S10e ve Galaxy S10+ modellerinde değil Samsung’un Bixby butonu bulunan diğer modellerinde de uygulayabilirsiniz. Bu seçeneği göremiyorsanız Bixby’nin ayarlar menüsünde en altta ‘About Bixby Voice’ butonuna tıklayıp karşınıza gelen sayfada güncelleştirmeleri sorgulayabilirsiniz.