Galaxy S10'da iris tarayıcısı olmayacak: İşte Samsung'un yeni tasarım planı

Samsung, 2016 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy Note 7 ile birlikte iris tarama teknolojisi sunmaya başlamıştı. Şirket iki yılın ardından bu biyometrik kimlik doğrulama yönteminden vazgeçiyor. Güney Koreli yayın kuruluşu ETNews'in haberine göre Samsung önümüzdeki yıl çıkaracağı Galaxy S10'da iris tarayıcısına yer vermeyecek.

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Raporda, üç Galaxy S10 modelinin hiçbirinin iris tarayıcıya sahip olmayacağı yazıyor. İki premium varyant (Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus), Qualcomm'un ekrana gömülü ultrasonik parmak izi tarayıcısı ile birlikte sunulacak. Lite varyantının ise ya ekrana gömülü optik parmak izi sensörüne ya da yan tarafa yerleştirilmiş geleneksel parmak izi tarayıcısına sahip olması bekleniyor.

İris tarayıcısı neden olmayacak?

Şirketin iris tarayıcısından vazgeçme kararını ise Galaxy S10'un çerçevelerini mümkün olduğu kadar incelterek daha büyük ekran alanına sahip olmasını sağlamak için aldığı söyleniyor. Bu aynı zamanda Samsung'un çentiği ortadan kaldıracak delikli ön kamera tasarımıyla da uyumlu.

Tasarımcı Ben Geskin (@ VenyaGeskin1), en son sızıntıları ve söylentileri temel alan bir dizi Galaxy S10 görsel yayınladı. Render'lar çentik ve iris tarayıcısı olmayan bir cihazı gösteriyor. Aynı zamanda ekranın ortasında küçük bir ön kamera deliği var. Sonuç olarak karşımızda tasarım açısından piyasadaki modellerden daha heyecan verici bir telefon olduğu kesin.

Güney Koreli şirketin iris tarayıcısından vazgeçme kararı şaşırtıcı olsa da arkasında mantıklı bir sebep var gibi görünüyor. Galaxy S10 amiral gemisini yayınlanan bu render görsellerdeki tasarımla gelmesi şüphesiz ki piyasaya yeni bir heyecan getirecek.

http://www.etnews.com/20181101000423