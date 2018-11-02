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Galaxy S10'da iris tarayıcısı olmayacak: İşte Samsung'un yeni tasarım planı

Güney Kore kaynaklı yeni bir rapor Samsung'un çentiği ortadan kaldıracak yeni tasarım anlayışı için Galaxy S10'da iris tarayıcısına yer vermeyeceğini öne sürdü. İşte Galaxy S10'un muhtemel tasarımı...
6 ay
6,3b
1
20
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung, 2016 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy Note 7 ile birlikte iris tarama teknolojisi sunmaya başlamıştı. Şirket iki yılın ardından bu biyometrik kimlik doğrulama yönteminden vazgeçiyor. Güney Koreli yayın kuruluşu ETNews'in haberine göre Samsung önümüzdeki yıl çıkaracağı Galaxy S10'da iris tarayıcısına yer vermeyecek.
Ayrıca Bkz. "Apple, eski cihazları tamir etmek için bir onarım programı başlatıyor"
Raporda, üç Galaxy S10 modelinin hiçbirinin iris tarayıcıya sahip olmayacağı yazıyor. İki premium varyant (Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus), Qualcomm'un ekrana gömülü ultrasonik parmak izi tarayıcısı ile birlikte sunulacak. Lite varyantının ise ya ekrana gömülü optik parmak izi sensörüne ya da yan tarafa yerleştirilmiş geleneksel parmak izi tarayıcısına sahip olması bekleniyor.

İris tarayıcısı neden olmayacak?

Şirketin iris tarayıcısından vazgeçme kararını ise Galaxy S10'un çerçevelerini mümkün olduğu kadar incelterek daha büyük ekran alanına sahip olmasını sağlamak için aldığı söyleniyor. Bu aynı zamanda Samsung'un çentiği ortadan kaldıracak delikli ön kamera tasarımıyla da uyumlu.
Tasarımcı Ben Geskin (@ VenyaGeskin1), en son sızıntıları ve söylentileri temel alan bir dizi Galaxy S10 görsel yayınladı. Render'lar çentik ve iris tarayıcısı olmayan bir cihazı gösteriyor. Aynı zamanda ekranın ortasında küçük bir ön kamera deliği var. Sonuç olarak karşımızda tasarım açısından piyasadaki modellerden daha heyecan verici bir telefon olduğu kesin.
Güney Koreli şirketin iris tarayıcısından vazgeçme kararı şaşırtıcı olsa da arkasında mantıklı bir sebep var gibi görünüyor. Galaxy S10 amiral gemisini yayınlanan bu render görsellerdeki tasarımla gelmesi şüphesiz ki piyasaya yeni bir heyecan getirecek.

http://www.etnews.com/20181101000423 Yorum Yaz
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Y-ZiyA 6 ay en beğenilen
Samsung: Kullancılarımızın telefonlarını yeterince kolay kıramadıklarını fark ettik.
Kullanıcılarımız bir ekranı kırmak için 2,3 hatta 5 defa düşürmek zorunda kalabiliyorlardı. Halbuki Apple kullanıcılarının böyle bir sıkıntısı yoktu. İlk defasında kırabilmeyi başarıyorlardı.
Teknoloji danışmanlarımızla yaptığımız uzun görüşmeler sonucunda çözümü full kenara kadar ekranda bulduk.
İnşallah bu sezon, bizim kullanıcılarımız da artık ekranlarını özgürce kırmanın tadına varacak!!
Samsung: Kullancılarımızın telefonlarını yeterince kolay kıramadıklarını fark ettik.Kullanıcılarımız bir ekranı kırmak için 2,3 hatta 5 defa düşürmek zorun...
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CWaRRioR 6 ay 12 Angry Men
Ben başarılı buldum şahsen. Çok hızlı tepki veriyor. (Note 9)
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aktorun 6 ay
Keşke aynı telefonun iris ve parmak izi tarayıcısız versiyonunu da yapsalar ve daha ucuza satsalar. Hatta daha sağlam olacaksa 2-3 mm çerçevesi olsun, S6 nın sağ-sol kenarlarında olduğu gibi. Başlamışken bir isteğim daha var. Bixby'i de koymasınlar o versiyona.
Keşke aynı telefonun iris ve parmak izi tarayıcısız versiyonunu da yapsalar ve daha ucuza satsalar. Hatta daha sağlam olacaksa 2-3 mm çerçevesi olsun, S6 nın sa...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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1 Avatar
Saint Ralph 6 ay
Dört gözle bekliyorum. S9 Plus 'dan sıkıldım bile.
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BlueDay_86 6 ay
Ne tasarımı ya her markada aynı tasarımlar tasarım yenilik demektir bunların nesi tasarım insanları hepten aptal yerine koyuyorlar tamam şimdi çoğu telefonda çentik var bu S10 modelinde sadece çentik olayı kalkmış daha nasıl bir tasarım olayı olacak çok merak ediyorum doğrusu
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tahayasin1 6 ay
Zevkler ve renkler meselesi olan çentik, bana göre teknolojik ayıp.
Ekranın bir tarafı çalışmıyor hatası gibi duruyor.
Hoparlör olayına gelince kamera için tasarlanan delikle aynı yerde konumlana bilir. Sonuçta yarım milimetre 2 deliğe kalmış bir iş. Bu da s9 serisi gibi biri alttan diğeri kulaklık hoparlör den çıkan stero ses değil de adam akılı iki hoparlör den sesi verecekler. Tam alt üst yada yanlardan sağ sol gibi.
Pozitif
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Curimo 6 ay
Çentik out "delik" in...
Allah akıl fikir vers-in...
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mrkb 6 ay
Güzel durmuyor ince üst taraf kimseyi rahatsız etmiyor fakat değişiklik olsun diye yapacaklar. Hiç Apple ürünü kullanmadım ama bilemedim...
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aktorun 6 ay
Keşke aynı telefonun iris ve parmak izi tarayıcısız versiyonunu da yapsalar ve daha ucuza satsalar. Hatta daha sağlam olacaksa 2-3 mm çerçevesi olsun, S6 nın sağ-sol kenarlarında olduğu gibi. Başlamışken bir isteğim daha var. Bixby'i de koymasınlar o versiyona.
1 Yanıt Yanıtla +5
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Bay Robot 6 ay aktorun
Bixby kapatmanın mutlaka bir yolu vardır kullanmadım ancak isteyen bulur kanımca...
Telefonun fiyatı ne kadar etkileyebilir bahsettiğin özellikler?
1 Yanıt Yanıtla
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borukuzen 6 ay
Çıkacak olan S10 modellerinde ekran kasa oranı %90 ları geçerse umarım 6 inçi geçmeyen,elde küçük duran büyük bir ekrana sahip olur.
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12 Angry Men 6 ay
İris taraması çok kötü çalışıyordu, kaldırılması isabet olmuş.
3 Yanıt Yanıtla +2
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CWaRRioR 6 ay 12 Angry Men
Ben başarılı buldum şahsen. Çok hızlı tepki veriyor. (Note 9)
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Mianfei 6 ay 12 Angry Men
Karanlıkta bile çalışıyor daha napsın adamlar
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GT_55 6 ay 12 Angry Men
Bunu neye dayanarak söylüyorsun.Zifiri karanlıkta bile stabil çalışıyor.
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Y-ZiyA 6 ay en beğenilen
Samsung: Kullancılarımızın telefonlarını yeterince kolay kıramadıklarını fark ettik.
Kullanıcılarımız bir ekranı kırmak için 2,3 hatta 5 defa düşürmek zorunda kalabiliyorlardı. Halbuki Apple kullanıcılarının böyle bir sıkıntısı yoktu. İlk defasında kırabilmeyi başarıyorlardı.
Teknoloji danışmanlarımızla yaptığımız uzun görüşmeler sonucunda çözümü full kenara kadar ekranda bulduk.
İnşallah bu sezon, bizim kullanıcılarımız da artık ekranlarını özgürce kırmanın tadına varacak!!
Yanıtla +13
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GoldPunch 6 ay
Bence delik olmasından ziyade çentik olsun. Böyle sinek konmuş gibi bir garip duruyor.
Mesela OnePlus 6T'nin çentiği çok güzel ve şık.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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akıllı telefon, cep telefonu ve
8 etiket daha samsung galaxy s10 çentik tasarım iris tarayıcısı Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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