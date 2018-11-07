Galaxy S10, fotoğraf çekimi için yardımcı bir yapay zeka işlemcisi ile gelebilir

Akıllı telefonlar genellikle bir işlemci, RAM, GPU ve diğer birçok sensörden meydana geliyor. Ancak günümüzde akıllı telefonlar daha karmaşık bir hal almaya başladı ve şirketler cihazlarını yapay zeka (AI) çipleriyle donatarak bir adım öne çıkmak istiyorlar. Bunun son örneğini de Samsung da görebiliriz.

Samsung kamera özelliklerine bir üst seviyeye çıkaracak

Samsung'un 2019'da lansmanı planlanan Galaxy S10 modelinde benzer bir strateji planladığı ortaya çıktı. ETNews tarafından yayınlanan bir rapora göre Güney Koreli şirket, Galaxy S10 modelinde kullanmak üzere kamera yeteneklerini arttıracak yapay zeka destekli bir yardımcı işlemci üzerinde çalışıyor.

http://www.etnews.com/20181105000454

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Fotoğraf özelliği söz konusu olduğunda Samsung'un bu alandasöylemek mümkün. Bu nedenle yeni geliştirilen bu yapay zeka destekli çipin, cihazları daha dataşıyacağı belirtiliyor. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama olmasa da, rapora göre Samsung, Galaxy S10 modeli ile kamera teknolojisinitaşıyacak.