Galaxy S10, fotoğraf çekimi için yardımcı bir yapay zeka işlemcisi ile gelebilir

Teknoloji Editörü
Akıllı telefonlar genellikle bir işlemci, RAM, GPU ve diğer birçok sensörden meydana geliyor. Ancak günümüzde akıllı telefonlar daha karmaşık bir hal almaya başladı ve şirketler cihazlarını yapay zeka (AI) çipleriyle donatarak bir adım öne çıkmak istiyorlar. Bunun son örneğini de Samsung da görebiliriz.
Samsung kamera özelliklerine bir üst seviyeye çıkaracak
Samsung'un 2019'da lansmanı planlanan Galaxy S10 modelinde benzer bir strateji planladığı ortaya çıktı. ETNews tarafından yayınlanan bir rapora göre Güney Koreli şirket, Galaxy S10 modelinde kullanmak üzere kamera yeteneklerini arttıracak yapay zeka destekli bir yardımcı işlemci üzerinde çalışıyor.Fotoğraf özelliği söz konusu olduğunda Samsung'un bu alanda oldukça iyi olduğunu söylemek mümkün. Bu nedenle yeni geliştirilen bu yapay zeka destekli çipin, cihazları daha da iyi bir noktaya taşıyacağı belirtiliyor. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama olmasa da, rapora göre Samsung, Galaxy S10 modeli ile kamera teknolojisini bir adım öne taşıyacak.
http://www.etnews.com/20181105000454 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Öbür mühendis: Daha zekalı bir telefon yaptık diyelim. İleri zeka yani.. Mühendis: Millet geri zekalı mı? Tutar mı bu?
Öbür mühendis: Tutar tutar. s20 ye kadar millet yutar:)))
Komik değildi.