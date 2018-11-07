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Galaxy S10, fotoğraf çekimi için yardımcı bir yapay zeka işlemcisi ile gelebilir

Teknoloji devi Samsung'un 2019'un başında piyasaya süreceği amiral gemisi Galaxy S10, fotoğraf çekimi yapmak için yardımcı bir yapay zeka işlemcisi ile gelebileceği belirtiliyor.
6 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Akıllı telefonlar genellikle bir işlemci, RAM, GPU ve diğer birçok sensörden meydana geliyor. Ancak günümüzde akıllı telefonlar daha karmaşık bir hal almaya başladı ve şirketler cihazlarını yapay zeka (AI) çipleriyle donatarak bir adım öne çıkmak istiyorlar. Bunun son örneğini de Samsung da görebiliriz.

Samsung kamera özelliklerine bir üst seviyeye çıkaracak

Samsung'un 2019'da lansmanı planlanan Galaxy S10 modelinde benzer bir strateji planladığı ortaya çıktı. ETNews tarafından yayınlanan bir rapora göre Güney Koreli şirket, Galaxy S10 modelinde kullanmak üzere kamera yeteneklerini arttıracak yapay zeka destekli bir yardımcı işlemci üzerinde çalışıyor.
Fotoğraf özelliği söz konusu olduğunda Samsung'un bu alanda oldukça iyi olduğunu söylemek mümkün. Bu nedenle yeni geliştirilen bu yapay zeka destekli çipin, cihazları daha da iyi bir noktaya taşıyacağı belirtiliyor. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama olmasa da, rapora göre Samsung, Galaxy S10 modeli ile kamera teknolojisini bir adım öne taşıyacak.

http://www.etnews.com/20181105000454 Yorum Yaz
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Onurcan91 6 ay
S10 + veya pro her neyse yazın minimum 8k.
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Y-ZiyA 6 ay
Yapay zekanın geldiği nokta güzel de bir yandan korkutucu
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DH Misafiri 6 ay
Mühendis:Telefona koyacak bir özellik kalmadı ne yapalım?
Öbür mühendis: Daha zekalı bir telefon yaptık diyelim. İleri zeka yani.. Mühendis: Millet geri zekalı mı? Tutar mı bu?
Öbür mühendis: Tutar tutar. s20 ye kadar millet yutar:)))
1 Yanıt Yanıtla +1
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arslancan94 6 ay DH Misafiri
DH Misafiri
Mühendis:Telefona koyacak bir özellik kalmadı ne yapalım?
Öbür mühendis: Daha zekalı bir telefon yaptık diyelim. İleri zeka yani.. Mühendis: Millet geri zekalı mı? Tutar mı bu?
Öbür mühendis: Tutar tutar. s20 ye kadar millet yutar:)))

Komik değildi.
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Bay Robot 6 ay
Çaktırmayın yapay zeka diye fiyata 200 usd ekledik
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R0llingMan 6 ay
Samsung bu senede gözle görülür yenilikler getirmesse apple ve çinli firmalar alır yürür.
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Mustafa-1453 6 ay
4 gözle bekliyoruz 6000 liradan aşağı olmasın vallahi darılırım
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Emin KOÇ 6 ay
Kamerada rekabet çok arttı satış rakamlarını böyle toparlayabileceklerini sanmıyorum
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Emin KOÇ 6 ay
Yapay zeka yeni olduğu için sistemin oturmasına nereden baksan 3-5 yıl var.
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Emin KOÇ 6 ay
Apple almış başını gitmiş işlemciler konusunda buda arkadan yetişmeye çalışıyor. Son 2 yıldır tek yapabildikleri değişebilen diyafram aralıklı kamera.
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faniseyler 6 ay
Bize anca ordan burdan s10 hediye çıkacakta öyle kullanabilecez.
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HABERİN ETİKETLERİ
samsung, galaxy s10 ve
6 etiket daha yapay zeka çip İşlemci Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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