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Super Mario'nun animasyon filmi yolda

Nintendo tarafından yaratılmış dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Super Mario'nun animasyon filmi geliyor. Popüler animasyon filmleriyle ünlü Illumination Entertainment çalışmalara başladı.
6 ay
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Sinema ve Dizi
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çılgın Hırsız ve Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı gibi popüler animasyon filmlerinde imzası olan Illumination Entertainment'ın kurucusu Chris Meledandri, Nintendo'nun "Super Mario" oyunuyla ilgili bir animasyon film çekeceklerini duyurarak önemli açıklamalarda bulundu.

2022 yılında gösterime girecek

Meledandri, Ocak ayında oyun yapımcısı Shigeru Miyamoto'nun yarattığı Super Mario karakterinin başrolde olacağı bir animasyon film çekileceğini açıkladı. Universal Pictures ve Nintendo'nun ortak olarak finanse edeceği filmin 2022 yılında gösterime girmesi planlanıyor.
Filmin çok iddialı olacağını belirten Meledandri konuyla ilgili olarak: "Bu projeye başlamak son derece heyecan verici. Filmin oluşturulma aşamasında Shigeru Miyamoto'yu merkezde tutacağız. Amacımız Super Mario hayranlarını hayal kırıklığına uğratmayacak bir filmle buluşturmak." ifadelerini kullandı.

https://www.cnet.com/news/super-mario-bros-animated-movie-planned-for-2022-release/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Quard 5 ay
Şimdi ne söylesek boş,fragmanı görelim ona göre bir değerlendirme yapalım
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CemalSanane 5 ay
Az kaldı Pacman de çekilsin
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MS4343 5 ay CemalSanane
CemalSanane
Az kaldı Pacman de çekilsin

Pixels filminde dolaylıda olsa vardı zaten...
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scorpion20 5 ay
Sırf ticari amaçla çok satan bi figürü yeniden piyasaya sürmezlerse iyi
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Captain_Ivy 6 ay
Bilen bilir..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Kartal Göz 6 ay
The Angry Birds Movie gibi başarılı bir animasyon olacaksa amenna. Aksi halde -ki büyük ihtimalle- en fazla bilenlerinin-hayranlarının katlanabileceği bir animasyon olup çıkacaktır.
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Fenomenon 6 ay
bi bu kalmıştı zaten
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