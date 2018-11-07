Super Mario'nun animasyon filmi yolda

Çılgın Hırsız ve Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı gibi popüler animasyon filmlerinde imzası olan Illumination Entertainment'ın kurucusu Chris Meledandri, Nintendo'nun "Super Mario" oyunuyla ilgili bir animasyon film çekeceklerini duyurarak önemli açıklamalarda bulundu.

2022 yılında gösterime girecek

Meledandri, Ocak ayında oyun yapımcısı Shigeru Miyamoto'nun yarattığı Super Mario karakterinin başrolde olacağı bir animasyon film çekileceğini açıkladı. Universal Pictures ve Nintendo'nun ortak olarak finanse edeceği filmin 2022 yılında gösterime girmesi planlanıyor.

https://www.cnet.com/news/super-mario-bros-animated-movie-planned-for-2022-release/

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Filmin çok iddialı olacağını belirtenkonuyla ilgili olarak: "Bu projeye başlamak son derece heyecan verici. Filmin oluşturulma aşamasında Shigeru Miyamoto'yu merkezde tutacağız. Amacımız Super Mario hayranlarını hayal kırıklığına uğratmayacak bir filmle buluşturmak." ifadelerini kullandı.