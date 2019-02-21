Galaxy S10 kamerası entegre Instagram araçları ile geliyor

Sosyal ağlar bugün hayatımızın vazgeçilmezi ve akıllı telefon üreticileri de bu konuda çeşitli anlaşmalar yapıyor. Xiaomi ve TikTok’un uzun soluklu ortaklığından sonra Samsung da Instagram ile iş birliği yaptı.

Doğrudan gönderim

Dün yapılan Galaxy S10 etkinliğinde Instagram ile gerçekleştirilen kamera entegrasyonu hakkında bilgiler verildi. Sektörde en iyisi olduğu belirtilen entegrasyonda Galaxy S10 kamerası varsayılan Instagram kamerası gibi çalışacak.

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Varsayılan kamera uygulamasına Instagram modunu entegre eden Samsung, kullanıcıların çektiği video ve fotoğrafları doğrudan Instagram hikayelerine göndermesini sağlıyor. Etkinlikte de Instagram ürün şefi Adam Mosseri, Galaxy S10 ile çektiği fotoğrafı doğrudan kamera uygulamasının içerisinden sosyal ağa yükledi.

Kamera uygulaması ayrıca mevcut tüm Instagram düzenleme araçlarını da sunuyor. Filtreler, etiketler, metin efektleri, hashtag’lar bunlar arasında. Yani kullanıcı ana kameradan ayrılmadan tüm Instagram düzenlemelerini yapabiliyor.

Samsung kamerasını sadece Instagram ile sınırlı tutmak istemiyor. Kamera yazılım aracını üçüncü tarafların erişimine açan firma farklı sosyal platformların da kameraya entegre olabileceğini ifade ediyor. Snapchat ve Lime şimdiden çalışmalara başlamış durumda.