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Galaxy S10 kamerası entegre Instagram araçları ile geliyor

Galaxy S10 modellerinin kamerası ile çektiğiniz içerikleri doğrudan Instagram hikayenize ekleyebileceksiniz. Bunun için Instagram uygulamasını açmanıza gerek kalmayacak.
2 ay
3,3b
1
15
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sosyal ağlar bugün hayatımızın vazgeçilmezi ve akıllı telefon üreticileri de bu konuda çeşitli anlaşmalar yapıyor. Xiaomi ve TikTok’un uzun soluklu ortaklığından sonra Samsung da Instagram ile iş birliği yaptı.

Doğrudan gönderim

Dün yapılan Galaxy S10 etkinliğinde Instagram ile gerçekleştirilen kamera entegrasyonu hakkında bilgiler verildi. Sektörde en iyisi olduğu belirtilen entegrasyonda Galaxy S10 kamerası varsayılan Instagram kamerası gibi çalışacak.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10 için özel bir Adobe Premiere Rush versiyonu hazırlandı"

Varsayılan kamera uygulamasına Instagram modunu entegre eden Samsung, kullanıcıların çektiği video ve fotoğrafları doğrudan Instagram hikayelerine göndermesini sağlıyor. Etkinlikte de Instagram ürün şefi Adam Mosseri, Galaxy S10 ile çektiği fotoğrafı doğrudan kamera uygulamasının içerisinden sosyal ağa yükledi.

Kamera uygulaması ayrıca mevcut tüm Instagram düzenleme araçlarını da sunuyor. Filtreler, etiketler, metin efektleri, hashtag’lar bunlar arasında. Yani kullanıcı ana kameradan ayrılmadan tüm Instagram düzenlemelerini yapabiliyor.

Samsung kamerasını sadece Instagram ile sınırlı tutmak istemiyor. Kamera yazılım aracını üçüncü tarafların erişimine açan firma farklı sosyal platformların da kameraya entegre olabileceğini ifade ediyor. Snapchat ve Lime şimdiden çalışmalara başlamış durumda.

 

https://www.sammobile.com/2019/02/20/galaxy-s10-camera-instagram-mode/ Yorum Yaz
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dugers 2 ay en beğenilen
O zaman hemen bir s10 plus 512 gb alıp instama kahve kitap kedi vs. fotosu atmalıyımm <3<3<3
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koyunsavar 2 ay
Eminim bundan sonra instagram da silinmez hale gelmiştir. Aynı Facebok gibi
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DH Misafiri 2 ay
söyleseydinde o zaman senin isteklerine göre sana özel bir telofon yapsalardı...hay allahım yaa adamın eleştirdiği şeye bak
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WoXeD 2 ay
kılcal çiziği var diye,whatsapp,instagram yüklendi diye yada oyun oynandı diye resmi garantili cihazlarındaki garantiyi YOKSAYAN bir firma samsung.ekrandaki AMOLED yanığını gidermemek,ekranı değiştirmemek için cihazın garantisinin yukardaki sebeplerden GEÇERSİZ olduğunu söyleyen firmadır samsung.Alan olası garanti durumunda hakem heyetlerinde hak aramak zorunda kalacağını unutmasın!!!!
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scorpion20 2 ay
severek izliyoruz
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sis651 2 ay
Cihazda uygulamaya özel özellikler eklemek saçmalık bence. Instagram meraklısı değilim, o zaman satın aldığım cihazda ekstra memnü ekstra uğraş, arkaplanda ekstra bir kod neden isteyeyim ki...
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TheFormul 2 ay sis651
Yav eleştireceğiz diye saçma saçma şeyler de yazmayın artık yeter. İnstagram dünya üzerinde en çok kullanılan sosyal medya platformu bu bir. İkincisi sen kullanmayacaksın ancak milyonlarca insan kullanacak üçüncüsü ise ekstra menü dediğin kamera ekranında sağa sola giderken mod değiştirdiğin kısıma 1 başlık daha eklenecek en son sola kaydırmayıp sağa dönersin ve instagram kısmını görmezsin.
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Halim5525 2 ay
Samsung/Instagram, Xiaomi/TikTok
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Lithaunans 2 ay Halim5525
Halim5525
Samsung/Instagram, Xiaomi/TikTok


Kanka herhalde taktik çinde ciddi bir şey.
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dugers 2 ay en beğenilen
O zaman hemen bir s10 plus 512 gb alıp instama kahve kitap kedi vs. fotosu atmalıyımm <3<3<3
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Rachsuchtig 2 ay
Bunlar güncelleme ile diğer modellere de gelebilcek özellikler umarım öyle olur
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danlabilic 2 ay
illaki instagramın modası geçicek o zaman ne olacak acaba
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esmerbuyucu 2 ay danlabilic
Galaxy S10'un çoktan modası geçtiği zaman.
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Celonfix 2 ay danlabilic
Selfie ve instagram saçmalığının bittiği günler görürüz umarım.
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uygulama haber, galaxy s10 instagram mode ve
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