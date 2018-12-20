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Galaxy S10 serisinin isimleri ortaya çıktı: S10 Lite, S10 Plus ve S10 Edge

Samsung'un yakında tanıtacağı Galaxy S10 serisi ile ilgili detaylar netleşiyor. Akıllı telefonların isimleri sızdırılırken ilk kez şeffaf ekran koruyucusu takılı şekilde gelecekleri iddia edildi.
5 ay
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12
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Mobile Fun'a göre Samsung'un yaklaşan S serisi akıllı telefonları Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 Edge olarak adlandıracak. İnternet sitesi, Güney Koreli şirketin bir sonraki S serisi telefonlarıyla ilgili kılıf ve ekran koruyucusu bilgilerinin listelendiği bir sayfa yayınladı.
Ayrıca Bkz. "Yeni nesil iPhone'lar tamamen su geçirmez olabilir"
Akıllı telefonların isim ve renk seçeneklerinin açığa çıkmasının yanında tasarımcı Ben Geskin üç cihazın da nasıl görüneceğini ortaya koyan bir görsel paylaştı. S10 Plus büyük olasılıkla 6.1 inç ekranla gelmesi beklenen standart model olacak. S10 Lite'ın ise 5.8 inç ekrana sahip uygun fiyatlı varyant olması bekleniyor. S10 Edge modeli de 6.4 inçlik ekranıyla en büyük versiyon olarak sahneye çıkacak.

S10'lar şeffaf ekran koruyucusu takılı şekilde gelecek

Geskin’in tweet'inde S10 serisinin siyah, yeşil, mavi, lacivert, sarı, beyaz ve pembe olmak üzere çeşitli renk seçenekleri ile geleceği yazıyor. Ayrıca bir başka ilginç detay daha dikkat var.
Cihazların ilk kez şeffaf ekran koruyucusu takılı şekilde geleceği iddia ediliyor. Son duyumlara göre Samsung, Galaxy S10 serisini 20 Şubat'ta tanıtacak. Akıllı telefonların 8 Mart itibariyle ise mağazalardaki yerini alması bekleniyor.

https://twitter.com/VenyaGeskin1/status/1075789087846662146 Yorum Yaz
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Sipihrz 5 ay en beğenilen
Acaba bu telefon üreticileri ne zaman 5 inç ten küçük telefon üretecekler ? Benim en çok istediğim özelliklerden biri.
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balcis 5 ay
lite model olacaksa a'lar j'ler niye var.
samsung utanmasa custom telefon yapacak, bana oradan sar 300 dolarlık.
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-RAMMSTEIN- 4 ay
Her markanın LİTE olanı; Fakir edition...
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-RAMMSTEIN- 4 ay
Apple 3 model çıkardı ya (Xr, Xs, Xs Max) bunlar da hemen 3 model çıkarması lazım. :) Len ÇöpSung seni gidi seni... :)
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DH Misafiri 5 ay
Dünyanın en iyi telefonuda olsa ekranın içinde çentik kamera varsa bedava verseler almam note 9 devam
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-RAMMSTEIN- 4 ay DH Misafiri
Bkz; Züğürt tesellisi.
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SEİCO 5 ay
isim değiştirerek iteleme taktiği, bakın bu yeni telefon heyecan olsun biraz.
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balcis 5 ay
lite model olacaksa a'lar j'ler niye var.
samsung utanmasa custom telefon yapacak, bana oradan sar 300 dolarlık.
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Galatas4ray 5 ay
Evet s10 dan sonra çıkacak s11 de o kamera tam ortada olacak s12 de ise o kamerayı tamamen kaldıracaklar.2 yıl sonra bu dediklerim çıkarsa alıntılayın.
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Sipihrz 5 ay en beğenilen
Acaba bu telefon üreticileri ne zaman 5 inç ten küçük telefon üretecekler ? Benim en çok istediğim özelliklerden biri.
1 Yanıt Yanıtla +9
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Rachsuchtig 5 ay Sipihrz
Sipihrz
Acaba bu telefon üreticileri ne zaman 5 inç ten küçük telefon üretecekler ? Benim en çok istediğim özelliklerden biri.

Sony onu yıllardır yapıyor Amiral gemi modelinin bir de Compact versiyonunu yapıyor her şeyi aynı ama boyu küçük
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Kerim5100 5 ay
Edge? Diğerlerinin ekranları düz mü ki büyük olana Edge desinler? Ya
S10 Lite/S10/S10 Plus olur ya da eski dönemdeki Mini takısı geri gelir.
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