Galaxy S10 serisinin isimleri ortaya çıktı: S10 Lite, S10 Plus ve S10 Edge

S serisi akıllı telefonları Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 Edge olarak adlandıracak. İnternet sitesi, Güney Koreli şirketin bir sonraki S serisi telefonlarıyla ilgili kılıf ve ekran koruyucusu bilgilerinin listelendiği bir Mobile Fun'a göre Samsung'un yaklaşanakıllı telefonlarıveolarak adlandıracak. İnternet sitesi, Güney Koreli şirketin bir sonraki S serisi telefonlarıyla ilgilibilgilerinin listelendiği bir sayfa yayınladı

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Akıllı telefonların isim ve renk seçeneklerinin açığa çıkmasının yanında tasarımcı Ben Geskin üç cihazın da nasıl görüneceğini ortaya koyan bir görsel paylaştı. S10 Plus büyük olasılıkla 6.1 inç ekranla gelmesi beklenen standart model olacak. S10 Lite'ın ise 5.8 inç ekrana sahip uygun fiyatlı varyant olması bekleniyor. S10 Edge modeli de 6.4 inçlik ekranıyla en büyük versiyon olarak sahneye çıkacak.

S10'lar şeffaf ekran koruyucusu takılı şekilde gelecek

Geskin’in tweet'inde S10 serisinin siyah, yeşil, mavi, lacivert, sarı, beyaz ve pembe olmak üzere çeşitli renk seçenekleri ile geleceği yazıyor. Ayrıca bir başka ilginç detay daha dikkat var.

Cihazların ilk kez şeffaf ekran koruyucusu takılı şekilde geleceği iddia ediliyor. Son duyumlara göre Samsung, Galaxy S10 serisini 20 Şubat'ta tanıtacak. Akıllı telefonların 8 Mart itibariyle ise mağazalardaki yerini alması bekleniyor.

https://twitter.com/VenyaGeskin1/status/1075789087846662146