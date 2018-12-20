Yeni nesil iPhone'lar tamamen su geçirmez olabilir

Suya dayanıklılık ve su geçirmezlik arasında büyük bir fark var. Bazı elektronik cihazlar suya dayanıklı olsa da bu kesin olarak su geçirmeyecekleri anlamına gelmez. Buna karşın su geçirmez cihazlar her türlü su girişine karşı direnç gösterebilirler. Günümüzdeki birçok akıllı telefon suya dayanıklı olarak geliyor ancak ortaya çıkan yeni bir patent Apple'ın bunu bir adım ileri taşımak istediğini gösteriyor.

Ayrıca Bkz.

"Google Fotoğraflar artık bir albüme 20.000 fotoğraf eklenmesine izin veriyor"

Patente göre Cupertinolu şirket iPhone bileşenlerini ve bağlantı noktalarını su geçirmez hale getirmeyi düşünüyor. Lightning ve USB-C portları ya da telefondaki diğer bağlantı noktaları içeri su kaçmasını ve dolayısıyla iç bileşenlere zarar vermesini zorlaştıracak vakumlu bir konektöre sahip olacak.

Patent gerçeğe dönüşecek mi?

Akıllı telefonlar artık günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumdalar. Bir türlü elimizden düşüremediğimiz bu cihazları deniz, havuz veya duş gibi suyla temas edebilecekleri ortamlarda da kullanmak durumunda kalabiliyoruz.

Apple bunu göz önüne alarak yeni nesil iPhone'lar için sadece suya "dayanıklılık" değil tam bir koruma sağlamak istiyor. Ancak fikrin henüz patent aşamasında olduğunu unutmamak gerekir. Yani şirketin bu düşüncesini gerçeğe dönüştürüp dönüştürmeyeceği tamamen kendi insiyatifine bağlı.

https://www.appleworld.today/blog/2018/12/19/apple-patent-hints-at-waterproof-iphones-ipads