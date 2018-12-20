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Yeni nesil iPhone'lar tamamen su geçirmez olabilir

Apple önümüzdeki yıllarda piyasaya süreceği iPhone'ları tamamen su geçirmez hale getirmeyi planlıyor. Şirketin bu konuda patent başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.
5 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Suya dayanıklılık ve su geçirmezlik arasında büyük bir fark var. Bazı elektronik cihazlar suya dayanıklı olsa da bu kesin olarak su geçirmeyecekleri anlamına gelmez. Buna karşın su geçirmez cihazlar her türlü su girişine karşı direnç gösterebilirler. Günümüzdeki birçok akıllı telefon suya dayanıklı olarak geliyor ancak ortaya çıkan yeni bir patent Apple'ın bunu bir adım ileri taşımak istediğini gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "Google Fotoğraflar artık bir albüme 20.000 fotoğraf eklenmesine izin veriyor"
Patente göre Cupertinolu şirket iPhone bileşenlerini ve bağlantı noktalarını su geçirmez hale getirmeyi düşünüyor. Lightning ve USB-C portları ya da telefondaki diğer bağlantı noktaları içeri su kaçmasını ve dolayısıyla iç bileşenlere zarar vermesini zorlaştıracak vakumlu bir konektöre sahip olacak.

Patent gerçeğe dönüşecek mi?

Akıllı telefonlar artık günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumdalar. Bir türlü elimizden düşüremediğimiz bu cihazları deniz, havuz veya duş gibi suyla temas edebilecekleri ortamlarda da kullanmak durumunda kalabiliyoruz.
Apple bunu göz önüne alarak yeni nesil iPhone'lar için sadece suya "dayanıklılık" değil tam bir koruma sağlamak istiyor. Ancak fikrin henüz patent aşamasında olduğunu unutmamak gerekir. Yani şirketin bu düşüncesini gerçeğe dönüştürüp dönüştürmeyeceği tamamen kendi insiyatifine bağlı.

https://www.appleworld.today/blog/2018/12/19/apple-patent-hints-at-waterproof-iphones-ipads Yorum Yaz
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Cute Hentai 5 ay
Su geçirmez diye satışlar artar belki ha arkadaşlar... :D
Battı balık yan gider Apple, hadi naş. Yağlamada uzman oldun çıktın başımıza. TR'yi geç, yurtdışında bile kullanıcıların ayarın dozunu kaçırdığının farkında.
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Kerim5100 5 ay
Masum :D
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dr20mouse 5 ay
Tamiri nasıl yapılacak ki?
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fuckulteli 5 ay
Tamamen su geçirmez telefonunu "sıvı teması" durumunda da garanti kapsamında mı değerlendirecek?
Tamamen su geçirmez ama su geçirirse garanti dışı, gibi bir durum olabilir mi? Böyle bir yamuk yapar mı?
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Whippoorwill 5 ay
Fiyatları da iyice tavan yapar artık.
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Seyrim 5 ay
Artık denizde yüzerken daha dikkatli olmak lazım.. Millet denize de telefonsuz girmez.. :)
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Nerevarine 5 ay Seyrim
Sualtı fotoğraflar çekmeye başlar bazı insanlar(!)
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