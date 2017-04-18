Galaxy S8 ve S8+ modellerinde kırmızı ekran sorunu başladı

Samsung, yeni amiral gemilerinde herhangi bir sıkıntı çıkmaması adına kullanıcı güvenliği için kapsamlı testlerin yapıldığından emin olmak istediğinden Galaxy S8 ve Galaxy S8+'i beklenenden bir ay sonra duyurdu.

Ancak son zamanlarda akıllı telefonları alan Koreli müşteriler, Galaxy S8 ve Galaxy S8+ ekranında rahatsız edici bir sorun fark ettiler. Görünüşe göre ekranda belli belirsiz bir kırmızı renk değişikliği meydana geliyor ve bu renk ekran ayarları menüsünden düzeltilemiyor.

Yerel raporlar, kullanıcıların akıllı telefon ekranlarının fotoğraflarını çektiğini ve diğer cihaz sahiplerine kırmızımsı renk tonunu fark edip etmediklerini sorduklarını gösteriyor. Görüntülere baktığımızda, uzun süreli kullanımdan sonra oldukça rahatsız edici olabilecek kırmızımsı bir gölgenin oluştuğunu net şekilde görebiliyoruz.

Samsung, Galaxy S8 ve Galaxy S8+ kullanıcılarına yanıt verdi

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi kullanıcıların karşılaştığı konuyla ilgili şunları söyledi: "Kalite problemi değil ve telefonun kendisiyle ayarlanabiliyor. Renk hala kırmızımsı görünüyorsa, müşteriler cihazlarını servis merkezinden değiştirebilirler".

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Bunun sorunu çözdüğü düşünülse de, bazı kullanıcılar renkleri ayarlayamadığını ve kırmızımsı renk tonunu değiştiremediğini iddia ediyor. Çünkü ekran paneli zaten optimize edilmiş durumda. Endüstri gözlemcilere göre, sorun organik ışık yayan diyot panellerinin renk dengesinden kaynaklanıyor olabilir.

Samsung, Galaxy S8'de renk dengesini sağlamak için “Deep Red” (Derin Kırmızı) teknolojisini kullanıyor ve akıllı telefonların seri üretime girmesi için acele etmesi, belki de renk dengesini optimal bir şekilde ayarlaması için Samsung'a çok fazla zaman bırakmadı.

Maalesef bazı Galaxy S8 ve Galaxy S8+ kullanıcıları sorunu kendileri çözemedi ancak cihazlarını servis merkezinde yeni bir cihazla değiştirme seçeneğine sahip oldular. Ne yazık ki, renkli ekran sorunundan kaç cihazın etkilendiğine dair hiçbir bilgi yok, ancak sayılarının sınırlı olduğu düşünülüyor.

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20170418000325