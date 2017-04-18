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Galaxy S8 ve S8+ modellerinde kırmızı ekran sorunu başladı

Koreli müşteriler Galaxy S8 ve Galaxy S8+ ekranında kırmızımsı renk değişikliği meydana geldiğini söylüyorlar. Sorun organik ışık yayan diyot panellerinin renk dengesinden kaynaklanıyor olabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
18,1b
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77
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung, yeni amiral gemilerinde herhangi bir sıkıntı çıkmaması adına kullanıcı güvenliği için kapsamlı testlerin yapıldığından emin olmak istediğinden Galaxy S8 ve Galaxy S8+'i beklenenden bir ay sonra duyurdu.
Galaxy S8 ve S8+ modellerinde kırmızı ekran sorunu başladı
Ancak son zamanlarda akıllı telefonları alan Koreli müşteriler, Galaxy S8 ve Galaxy S8+ ekranında rahatsız edici bir sorun fark ettiler. Görünüşe göre ekranda belli belirsiz bir kırmızı renk değişikliği meydana geliyor ve bu renk ekran ayarları menüsünden düzeltilemiyor.
Yerel raporlar, kullanıcıların akıllı telefon ekranlarının fotoğraflarını çektiğini ve diğer cihaz sahiplerine kırmızımsı renk tonunu fark edip etmediklerini sorduklarını gösteriyor. Görüntülere baktığımızda, uzun süreli kullanımdan sonra oldukça rahatsız edici olabilecek kırmızımsı bir gölgenin oluştuğunu net şekilde görebiliyoruz.

Samsung, Galaxy S8 ve Galaxy S8+ kullanıcılarına yanıt verdi

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi kullanıcıların karşılaştığı konuyla ilgili şunları söyledi: "Kalite problemi değil ve telefonun kendisiyle ayarlanabiliyor. Renk hala kırmızımsı görünüyorsa, müşteriler cihazlarını servis merkezinden değiştirebilirler".
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S8'in pilini patlatamadılar"
Bunun sorunu çözdüğü düşünülse de, bazı kullanıcılar renkleri ayarlayamadığını ve kırmızımsı renk tonunu değiştiremediğini iddia ediyor. Çünkü ekran paneli zaten optimize edilmiş durumda. Endüstri gözlemcilere göre, sorun organik ışık yayan diyot panellerinin renk dengesinden kaynaklanıyor olabilir.
Samsung, Galaxy S8'de renk dengesini sağlamak için “Deep Red” (Derin Kırmızı) teknolojisini kullanıyor ve akıllı telefonların seri üretime girmesi için acele etmesi, belki de renk dengesini optimal bir şekilde ayarlaması için Samsung'a çok fazla zaman bırakmadı.
Maalesef bazı Galaxy S8 ve Galaxy S8+ kullanıcıları sorunu kendileri çözemedi ancak cihazlarını servis merkezinde yeni bir cihazla değiştirme seçeneğine sahip oldular. Ne yazık ki, renkli ekran sorunundan kaç cihazın etkilendiğine dair hiçbir bilgi yok, ancak sayılarının sınırlı olduğu düşünülüyor.

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20170418000325 Yorum Yaz
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cosica 2 yıl en beğenilen
Mars modudur o, kızıl gözükür.
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Cosster 2 yıl hakangündüz
hakangündüz
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yok artık iyice zıvanadan çıktı bu iş gidip çok sevmeme rağmen iphone alıp kafamı rahat ettireceğim,

Ettirirsin...
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1 Yanıt Yanıtla +54
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mehmedaltair 2 yıl
Cünüpsung
Yanıtla +29
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ReaLGz 2 yıl
Yine toplatsınlar da akılları başlarına gelsin. S7 ile S8 arasında 2 kat fiyat farkı olur mu bir üst versiyonu hepi topu
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DH Misafiri 2 yıl
Ben s8+ plus alalı 14 gün oldu ve ekran kırmızı oldu. düzeltiyorum bu sefer köşeleri kırmızı oluyor.samsung bunu yazılım ile çözecek deniliyor .yapacağı renkler ile oynama, ayarı getırecek.kesinlikle ben aldığım zamanki net görüntü olmayacak .sen 4500 tl ver 14 gün sonra servise gitsin. 20 gün bekliyecekmisim …malesef samsung sorunlu telefonlar yapmaya başladı kesinlikle almayın benim gibi sıfır cihazı servise gönderirseniz!
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tartekin 2 yıl
Bu Samsung gitgide kolpa bir firma olmaya başladı..Bir nevi cep telefonunun VW i haline geldi [8\|]
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muticoo 2 yıl
herkesin dediği gibi biri sarı diğeri kırmızı istiyor ekranları acaba bunlar gizliden GS taraftarımı :D
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Nevfel 2 yıl
İlk partileri hiçbir zaman almayacaksın hangi marka olursa olsun.
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Jeopol 2 yıl
sari da olabilirdi
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WB 2 yıl
Paranla rezil olmak bu olsa gerek
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MDV 2 yıl
samsung basi dertden kurtulmadi
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ssphnx 2 yıl
Ekrem? Sen misin?
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ravenous 2 yıl
ıphone sarı ekrana karşı samsung kırmızı ekran
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