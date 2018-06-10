Galaxy S9 Plus, Nisan ayında iPhone X'u sollayarak en çok satan telefon oldu

Galaxy S9 satışlarının Samsung’un beklentilerini karşılamadığına dair haberlere rağmen, akıllı telefonun rakiplerine kıyasla nispeten iyi bir performans sergilediği görülüyor. Piyasa araştırma şirketi Counterpoint, Galaxy S9+ modelinin Nisan 2018'de iPhone X'u geride bırakarak en çok satan akıllı telefon olduğunu gösteren yeni veriler yayınladı.

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Counterpoint’in son araştırması kapsamında elde edilen veriler, Galaxy S9 serisinin küresel olarak en çok satan seri haline geldiğini ve iPhone X’u üçüncü sıraya ittiğini ortaya koyuyor. Sıralamadaki iyileşmenin APAC ve NAM bölgelerindeki performansa bağlı olduğunu belirtelim.

İlk 10'da Xiaomi marka iki telefon var

Veriler, Galaxy S9 ve Galaxy S9+'ın her birinin Nisan 2018'de küresel akıllı telefon satışlarının yüzde 2.6'lık kısmını oluşturduğunu gösteriyor. iPhone X yüzde 2.3 ile üçüncü sırada yer alırken aynı oranda satan iPhone 8 Plus ise dördüncü sırada bulunuyor.

Öte yandan Xiaomi, dünyanın en çok satan akıllı telefonları listesindeki varlığını sürdürmeye devam ediyor. Redmi 5A modelinin altıncı, Redmi 5 Plus / Note 5'in ise sekizinci sırada kendine yer bulduğunu görüyoruz. Xiaomi'nin uygun fiyatlı akıllı telefonları sayesinde Çin ve Hindistan'da performansını arttırdığı belirtiliyor.

https://www.counterpointresearch.com/samsung-galaxy-s9-plus-becomes-bestselling-model-surpassing-iphone-x/