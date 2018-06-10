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Galaxy S9 Plus, Nisan ayında iPhone X'u sollayarak en çok satan telefon oldu

Counterpoint’in son araştırması Galaxy S9+ modelinin Nisan 2018'de iPhone X'u geride bırakarak en çok satan akıllı telefon olduğunu gösteriyor. Listede Xiaomi'nin iki telefonu da var.
11 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Galaxy S9 satışlarının Samsung’un beklentilerini karşılamadığına dair haberlere rağmen, akıllı telefonun rakiplerine kıyasla nispeten iyi bir performans sergilediği görülüyor. Piyasa araştırma şirketi Counterpoint, Galaxy S9+ modelinin Nisan 2018'de iPhone X'u geride bırakarak en çok satan akıllı telefon olduğunu gösteren yeni veriler yayınladı.
Ayrıca Bkz. "2018'in ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefon iPhone X"
Counterpoint’in son araştırması kapsamında elde edilen veriler, Galaxy S9 serisinin küresel olarak en çok satan seri haline geldiğini ve iPhone X’u üçüncü sıraya ittiğini ortaya koyuyor. Sıralamadaki iyileşmenin APAC ve NAM bölgelerindeki performansa bağlı olduğunu belirtelim.

İlk 10'da Xiaomi marka iki telefon var

Veriler, Galaxy S9 ve Galaxy S9+'ın her birinin Nisan 2018'de küresel akıllı telefon satışlarının yüzde 2.6'lık kısmını oluşturduğunu gösteriyor. iPhone X yüzde 2.3 ile üçüncü sırada yer alırken aynı oranda satan iPhone 8 Plus ise dördüncü sırada bulunuyor.
Öte yandan Xiaomi, dünyanın en çok satan akıllı telefonları listesindeki varlığını sürdürmeye devam ediyor. Redmi 5A modelinin altıncı, Redmi 5 Plus / Note 5'in ise sekizinci sırada kendine yer bulduğunu görüyoruz. Xiaomi'nin uygun fiyatlı akıllı telefonları sayesinde Çin ve Hindistan'da performansını arttırdığı belirtiliyor.

https://www.counterpointresearch.com/samsung-galaxy-s9-plus-becomes-bestselling-model-surpassing-iphone-x/ Yorum Yaz
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unknownartist 11 ay en beğenilen berk768
Bende s9 alırım mesela, kişisel zevk diyorlar buna.
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mlhkhy 11 ay
Demek ki çöpe atacak parası olan zihniyet iPhone alıyor.
İnsan bu kadar da açık etmez ki kendini 🤣🤣🤣
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berk768 11 ay
O fiyata Iphone X varken s9 modeline o kadar para vermem çöpe atarım daha iyi.
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1 Avatar
Whisper 11 ay
satınca para etmeyen çöpe atılan telefon almam abi
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DH Misafiri 11 ay
Şu o kadar para verecek olsam iphone alırım diyenler neyin kafasındalar acaba. Bir telefon sırf pahalı olduğu için alınmaz. Kullanışlılık ve ihtiyaca cevap verebilmeye bakılır. Ben 2 yıl iphone 6s kullandım. Şimdi Note FE kullanıyorum. Şu an bile 6s daha pahalı olmasına rağmen her anlamda Note FE 6s'ten daha iyi ve kullanışlı. Kullanması daha zevkli ve benim ihtiyaçlarımı daha iyi karşılıyor.
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Moving On 11 ay
Yıl olmuş 2018 millet hala aldığı telefonla hava atıyor
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Johan Elmander 11 ay
Bence asıl şaşırtıcı şey iPhone 6'nın hala listede olması.
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mavizaman 11 ay
en pahalı telefonlar en çok satanlar listesinde.
fakir olan biziz belli oldu.
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DarthLuca 11 ay
şu an iphone x kullanıyorum ama ikisi aynı anda çıkmış olsaydı hiç tereddüt etmeden S9+ alırdım
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intel7mix 11 ay
Herkes amiral gemisi cihaz kullaniyor galba. Orta segment cihaz kullananlar kim ya
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suat62 11 ay
Bugünde nedense s9+ reklamlarını izliyoruz ,satışlar kötü galiba fiyatta düşmüşler :)
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Nymphadora 11 ay
Android Severek kullanmama rağmen 4000-5000liralar vereceksem - ki vermem- kesinlikle iphone alırdım
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intel7mix 11 ay Nymphadora
Hocam oda bir kaç sene sonra hurdaya dönüyor elden çıkarmazsan
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Rachsuchtig 11 ay
S9+ kullanıyorum gayet memnunum
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aycibin 11 ay Rachsuchtig
hocam iris okutmak nasıl rahat mı?dimdik bakmak gerekiyor mu yoksa doğal tutuşla okuyor mu?bir de varsa numaralı gözlük ve lensle denediniz mi?güneş gözlüğü büyük ihtimal okumaz sanırım.
akıllı tanıma çoğunlukla yüz tanıma kullandığı için daha hızlı ama nispeten güvensiz deniyor.o yüzden iris okumaya bakıyorum.hem piyasada şu an faceID'den sonra en gelişmiş sistem samsung'un iris okuması.
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