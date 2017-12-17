Galaxy S9 serisi Şubat ayındaki MWC 2018'de tanıtılabilir

Samsung'un yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonları büyük ihtimalle ilk kez Şubat ayında Barselona'da düzenlenecek MWC 2018'de (Mobil Dünya Kongresi) sahneye çıkacak. Bloomberg tarafından yayınlanan rapora göre Galaxy S9 serisi, Şubat sonunda İspanya'da duyurulacak ve Mart ayı başında da satışa sunulacak.

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Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus modelleri geçen yılki S8 serisine çok benzeyecek. Bloomberg'in kaynakları, aradaki en önemli farkın yükseltilmiş kamera donanımı olacağını söylüyor. Hatırlayacağınız üzere 2017'de, Samsung'un amiral gemisi akıllı telefonlarının piyasaya sürülmesi, Qualcomm Snapdragon 835 yonga setinin üretimindeki sıkıntı yüzünden önemli ölçüde ertelenmişti.

Galaxy S9 çift kamerayla mı gelecek?

Yaşanan üretim sorunları akıllı telefon üreticilerinin çoğunun üst sınıf cihazlarını ileri tarihe ertelemesine neden olmuş ve MWC 2017 önceki yıllara nazaran daha sönük geçmişti. Yaklaşan Snapdragon 845 yonga setinde de böyle bir durum yaşanıp yaşanmayacağını şu an için kestirmek zor.

Galaxy S9 serisiyle ilgili son söylentiler, yeni telefonlarda Note 8'de gördüğümüz çift kameranın aksine tek kameranın yer alacağını öne sürüyor. Bir başka senaryo ise çift kamera teknolojisinin sadece S9+ varyantına özel olacağı. Sonuç olarak Şubat ayında cihazlar resmiyet kazanana kadar daha birçok söylenti okumaya devam edeceğiz.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-15/samsung-is-said-to-plan-february-s9-reveal-on-heels-of-iphone-x