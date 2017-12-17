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Galaxy S9 serisi Şubat ayındaki MWC 2018'de tanıtılabilir

Bloomberg'in yeni raporuna göre Güney Koreli şirket yeni amiral gemisi telefonunu Şubat ayında duyurup Mart ayında piyasaya sürmeyi planlıyor. İşte konuyla ilgili ortaya çıkan son bilgiler.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung'un yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonları büyük ihtimalle ilk kez Şubat ayında Barselona'da düzenlenecek MWC 2018'de (Mobil Dünya Kongresi) sahneye çıkacak. Bloomberg tarafından yayınlanan rapora göre Galaxy S9 serisi, Şubat sonunda İspanya'da duyurulacak ve Mart ayı başında da satışa sunulacak.
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Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus modelleri geçen yılki S8 serisine çok benzeyecek. Bloomberg'in kaynakları, aradaki en önemli farkın yükseltilmiş kamera donanımı olacağını söylüyor. Hatırlayacağınız üzere 2017'de, Samsung'un amiral gemisi akıllı telefonlarının piyasaya sürülmesi, Qualcomm Snapdragon 835 yonga setinin üretimindeki sıkıntı yüzünden önemli ölçüde ertelenmişti.

Galaxy S9 çift kamerayla mı gelecek?

Yaşanan üretim sorunları akıllı telefon üreticilerinin çoğunun üst sınıf cihazlarını ileri tarihe ertelemesine neden olmuş ve MWC 2017 önceki yıllara nazaran daha sönük geçmişti. Yaklaşan Snapdragon 845 yonga setinde de böyle bir durum yaşanıp yaşanmayacağını şu an için kestirmek zor.
Galaxy S9 serisiyle ilgili son söylentiler, yeni telefonlarda Note 8'de gördüğümüz çift kameranın aksine tek kameranın yer alacağını öne sürüyor. Bir başka senaryo ise çift kamera teknolojisinin sadece S9+ varyantına özel olacağı. Sonuç olarak Şubat ayında cihazlar resmiyet kazanana kadar daha birçok söylenti okumaya devam edeceğiz.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-15/samsung-is-said-to-plan-february-s9-reveal-on-heels-of-iphone-x Yorum Yaz
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Cihat_, 1 yıl
üstteki yorumlar ne öyle
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xamaximax 1 yıl
gerizekalı olduğum için hemen işe yaramaz demode olan telefonumu satıp s9 almalıyım çünkü o internete 0.000005 saniye daha hızlı giriyor x uygulamasını 0.1289 daha hızlı açabiliyor
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aycibin 1 yıl
bokeh ve düzgün zoom için ikinci kamera gerekiyor.g7,p11 ve özellikle iphoneX'un karşısında tek kamerada ne gibi bir fark yaratabilir merak ettim açıkçası
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Jakler 1 yıl
Artık yazılım güncelleme işide; yeni telefon çıkarma hızıyla eşdeğer olsa keşke.
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K_Spartakus 1 yıl
Ne yapalım yani! Fuara gidip tanıtıldığı an'a kadar gidip sabahlayalım mı!
Ve eee.... Samsung duy vatandaşın sesini, bak tasarımını beğenmeyenler var. O kadar para verip şikayet ediliyorsun ona göre. Ağzına biber sürerler sonra.
Sahiden daha S8in heyecanı geçmemişken şu hıza bak, vatandaş S9a tav olacak.
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rwo 1 yıl
fiziksel home tuşu ve değişebilir pil geri gelmeli artık sıktı bu cam telefonlar.çok kirleniyor kırılma riski çok fazla pili değişmiyor kimse beni ikna edemez o telefonun arka camı sökülüp pili değişince su geçirmemezlik özelliği %100 devam eder diye belki distribütörü söker takarsa sorun olmaz yoksa kırtasiyecide satılan çift taraflı bantla kapatıyolar telefonu o bantlarında bir ömrü var bir süre sonra sıcaktan falan yapışkanlar kendini bırakabiliyo ozaman nolucak zırt pırt arka kapak düşecek :D
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smart1978 1 yıl
Cift kamerada telefoto kamera kalitesi vasat olusu ile pek bir espirisi kalmamistir Note8 kullaniciis olarak durum boyle .
Pixel 2 ler Canli Odaklama tek kamera ile cok basarili olmasi ibret verici Snapdragon 845 ile daha da basarili olacaktir. Pixel telefonlarinda zaten lazer odaklama var basarinin sirri bu olsa gerek Google resmi olarka ifade etmesede ...
Google donanim ve yazilimi hakkini vermekte tipki Apple gibi .
Samsung ise reklamvari tanitir kagit ustunde su su ozelligi var der ama genelde basarisi biraz hayal kirikligi olur .
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