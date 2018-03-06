Samsung Galaxy S9 vs Galaxy S8 karşılaştırma

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Çift diyaframlı kamera teknolojisi, AR emoji, stereo hoparlör gibi yeniliklere sahip Galaxy S9 ailesi, Galaxy S8'e ek olarak neler sunuyor? Samsung yeni amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modellerini Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) tanıttı. Galaxy S8 ve Galaxy S8+’a göre benzer tasarımla gelen cihazlar kamera konusunda önemli geliştirmeler içeriyor.teknolojisi, AR emoji, stereo hoparlör gibi yeniliklere sahip

Galaxy S9 ailesi, genel hatları itibariyle Android dünyasının en iyi Cep Telefonu olarak gösterilebilir. Henüz LG, Huawei, HTC ve Xiaomi gibi telefon üreticileri 2018 yılının amiral gemisi modelleri tanıtmadı. Şuan satışta olan Android telefonlarla Galaxy S9'u kıyasladığımızda karşısında güçlü bir rakip olmadığını görüyoruz.

Giderek artan telefon fiyatları nedeniyle Galaxy S9’un karşısında Galaxy S8 modellerinin önemli oranda fiyat avantajı bulunuyor. Hemen hemen aynı yazılım özelliklerine ve tasarıma sahip olması nedeniyle Galaxy S8 ve Galaxy S9 modelleri arasında kalanlar için kıyaslama yaptık.

Tasarım

Galaxy S8 ve Galaxy S9 ailesi arasında tasarımsal olarak radikal bir değişiklik bulunmuyor. İki telefonu yan yana koyup ön yüzlerine baktığımızda birbirini ayırt etmek bir hayli zor. Arka tarafa baktığımızda ise parmak izi okuyucunun yeni konumu ve Galaxy S9+ modelindeki çift arka kameradan dolayı Galaxy S8 modellerinden tasarımsal olarak ayrışıyor.

Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modelinde parmak izi okuyucu, kameranın sağ tarafına yerleştirilmişti. Bu nedenle parmak izini okutmak bir hayli zordu. Galaxy S9 serisi cihazlarda parmak izi okuyucu kameranın altına yerleştirildi. Önceki modele göre kullanım kolaylığı sunduğu için bu değişiklik büyük önem arz ediyor.

Buna ek olarak Galaxy S9+ modelinde çift arka kamera bulunuyor. Galaxy S8 serisi ve Galaxy S9 modelinde tek arka kamera yer alıyor. Samsung, yeni modellerinde mono hoparlör yerine stereo hoparlör tercihinde bulunarak bir başka eleştiri aldığı konuyu da çözüme kavuşturdu.

Geliştirilen ekran teknolojisi sayesinde Galaxy S9 ailesinin ekranı az farkla da olsa daha parlak ve daha doğru renklerle görüntü veriyor Ekran çözünürlüğü ve koruma seviyesinde herhangi bir değişiklik yapılmamış.

Tasarımsal açıdan ele alacak olursak Galaxy S8 serisi cihazlar halen daha güncelliğini koruyor ve ergonomik geliştirmeleri göz ardı edersek kullanıcısını tatmin edecek gibi görünüyor.

Performans

Galaxy S9 ailesinde Exynos 9810 mobil platformu yer alırken Galaxy S8’de Exynos 8895 platformu bulunuyor. Benchmark testlerine göre Exynos 9810 önemli ölçüde yüksek skorlar elde ediyor. Yine de performans konusunda net bir yorum yapabilmek için cihazı uzun süre deneyimlemek gerekiyor.

Galaxy S8 performans anlamında sıkıntı yaşatan telefonlar değillerdi. Galaxy S9’u tercih etmek için daha büyük bir sebep gerekiyor.

Kamera

Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ın en büyük kozu sahip olduğu kamerası. Samsung, amiral gemisi cihazlarda daha önce denenmemiş bir şeyi deneyerek çift diyaframlı arka kamera kullanıyor. Normal ve aydınlık ortamlarda f/2.4 diyafram açıklığında kayıt alan kamera, düşük ışıkta f/1.5’e genişliyor. Galaxy S8’de f/1.7 diyafram açıklığında kamera kullanılıyordu. Kamera kıyaslamalarına baktığımızda Galaxy S9’un düşük ışıkta ciddi seviyede başarılı olduğunu görüyoruz.

Galaxy S9+ modelinde iki adet arka kamera bulunuyor. İkincil arka kamera sayesinde 2x optik zoom ve geniş açılı çekim yetenekleri yer alıyor. En önemlisi de bokeh efektine sahip arkası bulanık fotoğraflar çekilebiliyor. Bokeh etkisini fotoğrafı çekmeden önce canlı olarak görüntüleyebiliyor ve kullanıcı dilerse bulanıklık şiddetini değiştirebiliyor.

Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modelinde süper yavaş çekim olarak adlandırılan 720p çözünürlüğünde 960 fps’e kadar yavaş çekim video kaydı alabilen sensör kullanılıyor. Önceki modelde 240 fps yavaş çekim video kaydı alınıyordu.

Apple’ın Animoji özelliğine benzer AR emoji özelliği de kameranın yeniliklerinden biri. Ön kamera, kullanıcının kafa hareketlerini ve mimiklerini sanal karakterlere aktarıyor. GIF olarak kaydı alınabilen emojiler, GIF desteği olan bütün uygulamalarda kullanılabiliyor.

Diğer

Batarya, kablosuz şarj ve hızlı şarj konusunda herhangi bir değişiklik yok. Kutudan çıkan kulaklıkta da değişiklik yok. Galaxy S8 modellerinde olduğu gibi Galaxy S9'da da 3.5mm kulaklık girişine yer veriliyor.

Güvenlik tarafında yapılan geliştirme ile Galaxy S9 modellerinde ekran kilidini açarken yüz tanıma ve IRIS tarama özellikleri aynı anda çalışıyor. Bu sayede kimlik belirleme işlemi daha hızlı tamamlanıyor. Bu özellik henüz Galaxy S8 modellerinde yok. Güncelleme ile eklenip eklenmeyeceği bilinmiyor.

Sonuç

Galaxy S9 ve Galaxy S9+, önceki modellere göre hemen hemen aynı tasarım, yazılım ve donanıma sahip. Kamera yetenekleri dışında Galaxy S8’in üzerine ek olarak pek fazla şey koyamıyor fakat şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki bugün Android platformunda paket olarak Galaxy S9+’dan daha iyi bir model bulunmuyor. Eğer Galaxy S9 ile S8 arasındaki fiyat farkı sizin için önemliyse tercihinizi Galaxy S8'den yana kullanmak daha mantıklı bir hamle olacaktır.