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Samsung Galaxy S9 vs Galaxy S8 karşılaştırma

Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefon modelleri Galaxy S9 ve Galaxy S9+, geçtiğimiz yılın Galaxy S8 modellerine göre ne yenilikler sunuyor? Galaxy S9 ve Galaxy S8'i sizin için karşılaştırdık.
1 yıl
33,7b
1
35
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Samsung Galaxy S9 vs Galaxy S8 karşılaştırma
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Samsung yeni amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus modellerini Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) tanıttı. Galaxy S8 ve Galaxy S8+’a göre benzer tasarımla gelen cihazlar kamera konusunda önemli geliştirmeler içeriyor. Çift diyaframlı kamera teknolojisi, AR emoji, stereo hoparlör gibi yeniliklere sahip Galaxy S9 ailesi, Galaxy S8'e ek olarak neler sunuyor?

Galaxy S9 ailesi, genel hatları itibariyle Android dünyasının en iyi Cep Telefonu olarak gösterilebilir. Henüz LG, Huawei, HTC ve Xiaomi gibi telefon üreticileri 2018 yılının amiral gemisi modelleri tanıtmadı. Şuan satışta olan Android telefonlarla Galaxy S9'u kıyasladığımızda karşısında güçlü bir rakip olmadığını görüyoruz.

Giderek artan telefon fiyatları nedeniyle Galaxy S9’un karşısında Galaxy S8 modellerinin önemli oranda fiyat avantajı bulunuyor. Hemen hemen aynı yazılım özelliklerine ve tasarıma sahip olması nedeniyle Galaxy S8 ve Galaxy S9 modelleri arasında kalanlar için kıyaslama yaptık.

Tasarım 

Galaxy S8 ve Galaxy S9 ailesi arasında tasarımsal olarak radikal bir değişiklik bulunmuyor. İki telefonu yan yana koyup ön yüzlerine baktığımızda birbirini ayırt etmek bir hayli zor. Arka tarafa baktığımızda ise parmak izi okuyucunun yeni konumu ve Galaxy S9+ modelindeki çift arka kameradan dolayı Galaxy S8 modellerinden tasarımsal olarak ayrışıyor.

Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modelinde parmak izi okuyucu, kameranın sağ tarafına yerleştirilmişti. Bu nedenle parmak izini okutmak bir hayli zordu. Galaxy S9 serisi cihazlarda parmak izi okuyucu kameranın altına yerleştirildi. Önceki modele göre kullanım kolaylığı sunduğu için bu değişiklik büyük önem arz ediyor.

Buna ek olarak Galaxy S9+ modelinde çift arka kamera bulunuyor. Galaxy S8 serisi ve Galaxy S9 modelinde tek arka kamera yer alıyor. Samsung, yeni modellerinde mono hoparlör yerine stereo hoparlör tercihinde bulunarak bir başka eleştiri aldığı konuyu da çözüme kavuşturdu.


Geliştirilen ekran teknolojisi sayesinde Galaxy S9 ailesinin ekranı az farkla da olsa daha parlak ve daha doğru renklerle görüntü veriyor Ekran çözünürlüğü ve koruma seviyesinde herhangi bir değişiklik yapılmamış.

Tasarımsal açıdan ele alacak olursak Galaxy S8 serisi cihazlar halen daha güncelliğini koruyor ve ergonomik geliştirmeleri göz ardı edersek kullanıcısını tatmin edecek gibi görünüyor.

Performans

Galaxy S9 ailesinde Exynos 9810 mobil platformu yer alırken Galaxy S8’de Exynos 8895 platformu bulunuyor. Benchmark testlerine göre Exynos 9810 önemli ölçüde yüksek skorlar elde ediyor. Yine de performans konusunda net bir yorum yapabilmek için cihazı uzun süre deneyimlemek gerekiyor.

Galaxy S8 performans anlamında sıkıntı yaşatan telefonlar değillerdi. Galaxy S9’u tercih etmek için daha büyük bir sebep gerekiyor.

Kamera

Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ın en büyük kozu sahip olduğu kamerası. Samsung, amiral gemisi cihazlarda daha önce denenmemiş bir şeyi deneyerek çift diyaframlı arka kamera kullanıyor. Normal ve aydınlık ortamlarda f/2.4 diyafram açıklığında kayıt alan kamera, düşük ışıkta f/1.5’e genişliyor. Galaxy S8’de f/1.7 diyafram açıklığında kamera kullanılıyordu. Kamera kıyaslamalarına baktığımızda Galaxy S9’un düşük ışıkta ciddi seviyede başarılı olduğunu görüyoruz.

Galaxy S9+ modelinde iki adet arka kamera bulunuyor. İkincil arka kamera sayesinde 2x optik zoom ve geniş açılı çekim yetenekleri yer alıyor. En önemlisi de bokeh efektine sahip arkası bulanık fotoğraflar çekilebiliyor. Bokeh etkisini fotoğrafı çekmeden önce canlı olarak görüntüleyebiliyor ve kullanıcı dilerse bulanıklık şiddetini değiştirebiliyor.

Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modelinde süper yavaş çekim olarak adlandırılan 720p çözünürlüğünde 960 fps’e kadar yavaş çekim video kaydı alabilen sensör kullanılıyor. Önceki modelde 240 fps yavaş çekim video kaydı alınıyordu.

Apple’ın Animoji özelliğine benzer AR emoji özelliği de kameranın yeniliklerinden biri. Ön kamera, kullanıcının kafa hareketlerini ve mimiklerini sanal karakterlere aktarıyor. GIF olarak kaydı alınabilen emojiler, GIF desteği olan bütün uygulamalarda kullanılabiliyor.

Diğer

Batarya, kablosuz şarj ve hızlı şarj konusunda herhangi bir değişiklik yok. Kutudan çıkan kulaklıkta da değişiklik yok. Galaxy S8 modellerinde olduğu gibi Galaxy S9'da da 3.5mm kulaklık girişine yer veriliyor.

Güvenlik tarafında yapılan geliştirme ile Galaxy S9 modellerinde ekran kilidini açarken yüz tanıma ve IRIS tarama özellikleri aynı anda çalışıyor. Bu sayede kimlik belirleme işlemi daha hızlı tamamlanıyor. Bu özellik henüz Galaxy S8 modellerinde yok. Güncelleme ile eklenip eklenmeyeceği bilinmiyor. 

Sonuç 

Galaxy S9 ve Galaxy S9+, önceki modellere göre hemen hemen aynı tasarım, yazılım ve donanıma sahip. Kamera yetenekleri dışında Galaxy S8’in üzerine ek olarak pek fazla şey koyamıyor fakat şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki bugün Android platformunda paket olarak Galaxy S9+’dan daha iyi bir model bulunmuyor. Eğer Galaxy S9 ile S8 arasındaki fiyat farkı sizin için önemliyse tercihinizi Galaxy S8'den yana kullanmak daha mantıklı bir hamle olacaktır.


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NARSİL_BERKAY 1 yıl en beğenilen OA
8 aydır kullanmaktayım S8i ve ne şişti nede kasıyor 😁 Aile bireylerimde s7 edge var kasma yok ? Sen hangi şişen telefondan bahsediyorsun S3 zamanından kalmasın herhaldi 😁
8 aydır kullanmaktayım S8i ve ne şişti nede kasıyor 😁 Aile bireylerimde s7 edge var kasma yok ? Sen hangi şişen telefondan bahsediyorsun S3 zamanından kalması...
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GoldPunch 1 yıl
Bahsedilmemiş ama en çok tansiyon ölçme özelliğini merak ediyorum. California San Francisco Üniversitesinin tıp alanındaki çalışmalarını anlatan bir video izlemiştim, çok etkilenmiştim. Samsung'un CSFU ile işbirliğine gidip bu sensörü geliştirmeleri heyecan verici.
15 Martta aktif edeceklermiş özelliği. Eğer doğru veya en azından doğruya yakın ölçtüğü gösterilirse sırf bundan dolayı anneme alabilirim bu telefonu.
ucsf.edu/...
Bahsedilmemiş ama en çok tansiyon ölçme özelliğini merak ediyorum. California San Francisco Üniversitesinin tıp alanındaki çalışmalarını anlatan bir video izlem...
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Fx_57,5 1 yıl GoldPunch
elektronik tansiyon aletleri bike tam güvenilir dğeilken telefondan tansiyon ölçmeye hiç güvenilmez.
tansiyon hastaları yakınınvarsa bilirsin ölçülürken bile strese giriyorlar birde olası yanlış ölçümde durduk yere tansiyonu daha da yüksek gösterirse sağlık açısından sakıncalı olur.
ha samsung gerekli sertifikaları alırsa ne ala ozaman gerçek bir iş yapmış olurlar.
elektronik tansiyon aletleri bike tam güvenilir dğeilken telefondan tansiyon ölçmeye hiç güvenilmez.tansiyon hastaları yakınınvarsa bilirsin ölçülürken bi...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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serserim06 1 yıl
La anladık s8 den belki geçmeye değmez o tamam. Ama s7 ve s7 edgeden buna geçilmez diyenler komik oluyor

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RedManetics 1 yıl
Hangisi s9
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zultaran 1 yıl
Aynı telefonu üretme geleneğini Samsung apple dam taklit ediyor,Apple değiştirseydi tasarımı muhtemelen samsungta değişikliğe giderdi ama Samsung hata yapıyor zaten bit çok teknolojide öncü farklı tasarımla sunsaydı yeni telefonlarını daha fazla kar ederdi muhtemelen veya marka imajı daha sağlamlaşırdı.
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spirituals 1 yıl
S7 yada S7 edge gibi bir telefonunuz varsa Samsung cephesinde , bu telefona geçmeye lüzum göremedim ben. Ki s7 ile s8 arasında ki kamera kalitesi farkını gözle ayırt edebilen var mı ?
Özellikle s820 ve üzeri işlemciler çığır açtı diyebiliriz. Google ve diğer üretici şirketlerde artık telefon donanımını yazılımla uyumlu şekilde çalıştırıyor. Bu yüzden daha iyi verim alınıyor. Alın mi5 s7 xz gibi bir önceki nesil telefonlar 2 3 sene kullanın. Gerek yok fantazi kurmaya.
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Tolgá 1 yıl
şu ekranı lütfen 16:9 formatında yapın artık lütfen.
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ploff 1 yıl
Yaklasık 22 aydır S7 edge kullanıyorum. Bu süre sonunda telefonla ilgili izlenimlerim çoğunlukla olumlu yönde. En sevdıgım ozellıkler basında kablosuz sarj, always on dısplay, ekran kapalıyken muzık kontrol, kamera performansı, oculus (sureklı kullanmasamda arada fıyatına gore muthıs deneyımler yasatıyor)
Performans konusunda bır yavaslama yasamadım. Aynı sekılde kılıtlenme, donma yasamadım desem dogrudur. Toplamda 22 ay boyunca 2 - 3 defa telefonu tekrardan baslatmak zorunda kaldım. Telefon en azından benım sansıma tahmınımden daha fazla dayanıklı cıktı. 5 - 6 kere dusurmeme ragmen ekranına bır sey olmadı. Tabı hıc bır zaman ekran ustune dusmedı. Ekran son dort aydır korumasız kullanıyorum. Bır kac kılcal cızık dısında onuda cok dıkkatlı bakarsanız goruyorsunuz. Bır dusme esnasından sonra ekranın bır yerınde nokta sayılacak pıksel olustu. Arkadaslara gostermeye calıstıgım zaman goremıyorlar bıle. Ben takık bır ınsan oldugum ıcın farkedebılıyorum.
Gelelım olumsuz ozellıklerı: Kulaklık ses cıkısı bıraz daha yuksek olabılırdı. Pıl performansı bıraz daha ıyı olabılırdı. 7 saat ekran suresını neredeyse hıc alamadım. Telefon kullanım esnasından zıyade bostayken cok pıl tuketıyor. Always acık kapalı pek farketmıyor. Ustelık arka planda gereksız olan her sey kapalı. Bıldırımler telefon, whatsapp dısında kapalı.
S8 telefona gecme geregı dusunmedım. Ekranında aklım kalmadı degıl. Ben buyuk ekran sevıyorum.. O yuzden 6 ve ustu telefonlar ıstahımı kabartıyor. Bunun dısında buyuk bır degısıklık goremedım. En cok sınırımı bozan parmak ızının arkaya gıtmesı.. Bır heves S9 beklıyordum. Onunda parmak ızını arkaya konumlandırmıslar. Artık su ekrana gomulu parmak ızı olayını getırmelıler. S9nun en cok begendıgım ozellıgı kamera lenslerın duruma gore acılıp, kapanması (dogrumu anlattım bılemedım. Neyse anlamıssınızdır) Bu saatten sonra S serısı yerıne buyuk ıhtımal note serısıne yonelırım. Insallah note9 da parmak ızını ekrana gomulu getırırler..
Kısaca S7ye gore kamera ve buyuk ekran dısında S8 ve S9'un devrımsel bır degısıklıgını goremedım. Hatta s8 ıle s9 arasında kamera dısında almaya degeceık hıc bır fark yok. Bana gelınce, S7 performansından hıc bır sorunum yok. Cırıyı gordukten sonra Bıbxy konusunda heyecanlanmıstım. O da fos cıktı. Turkce destegı yok. Note 9da parmak ıcı ekrana gomulu gelırse, Note8'e gore ekranı kucultmezler ıse paraya kıyıp almak ısterım..
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aycibin 1 yıl
Telefonda en cok kullanilan iş telefon kilidi acmak.s8 bu konuda cok basarisiz
-Parmakizi ergonomik degil
-Iris tanima dimdik bakmayinca algilamiyor
-Yuz tanima guvensiz
Bu nedenle bence s8 kullanissiz bir telefon.multimedya elbette her sene bir iyisi cikacak bunda sasilacak birsey yok.sesi artmis stereo hoparlor ve gelismis kamera gibi
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dostum kertenkele 1 yıl
Note 5 kullanıyorum hâlâ taş gibi kğmileride telefona araba parası versin hey hey.
Not; google metin okuma olmasa kim okurdu bunca yazıyı
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DH Misafiri 1 yıl
A 5 kullanıyorum isterlerse s11 cikarsin lar sonuçta hepsi aynı işi yapıyor havası yeter diyorsanız ben o havayı arabamla evimle atıyorum kaz büyük yumurluyor diye
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DH Misafiri 1 yıl
4K 60Fps de video kaydı 5 dakika ile sınırlı. 2 yıl önce çıkan A10 işlemcili iPhone’larda bu sınır yoktu. Şaka gibi...
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