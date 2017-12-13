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Galaxy S9'un tasarımı ve renk seçenekleri sızdırıldı

Samsung'un önümüzdeki yıl resmiyet kazandıracağı Galaxy S9 serisinin tasarımı ve renk seçeneklerini gösteren yeni görseller sızdırıldı. Render'larda önemli detaylar var...
1 yıl
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51
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Şu an için Galaxy S9 ve S9+ modellerinin ne zaman tanıtılacacağını ve nasıl bir tasarıma sahip olacağını bilmiyoruz. Ancak şimdiye kadar ortaya çıkan söylentilere göre yeni amiral gemisi öncekinden çok farklı olmayacak. Yayınlanan yeni bir görsel de bunu onaylamış gibi görünüyor.
Ayrıca Bkz. "Adobe Lightroom CC artık fotoğrafları yapay zekayla otomatik olarak düzenleyebiliyor"
Samsungmobile.News'in attığı bir tweet, yaklaşan Galaxy S9'a ait olduğu iddia edilen render görüntüleri açığa çıkarmış durumda. Paylaşılan görsellerin ne kadar güvenilir olduğunu bilemiyoruz, konsept de olabilir ancak şimdiye kadar duyduklarımızla uyuştuğunu söyleyebiliriz.

Çift kamera S9 Plus varyantına özel olabilir

Daha önce akıllı telefondaki ön çerçevelerin daha da ince olacağına yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Görsellere baktığımızda alt çerçevenin traşlanarak daha ince hale getirildiğini görüyoruz. Render'lar ayırca amiral gemisinin siyah, gri, mavi, altın ve mor renk seçenekleriyle sunulacağını gösteriyor.
Samsungmobile.News tarafından paylaşılan Galaxy S9 görsellerinin ortaya koyduğu iki önemli detay daha var. Cihazlara baktığımızda çift kamera teknolojisinin sadece S9+ modelinde yer aldığını görüyoruz. Ayrıca her ne kadar Güney Koreli teknoloji devinin parmak izi sensörünü ekranın altına yerleştirebileceği söylense de şirketin tarayıcıyı arka panelde tutmaya devam edeceği anlaşılıyor.

https://twitter.com/Samsung_News_/status/935593216262508544 Yorum Yaz
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Sazankiller 1 yıl en beğenilen canguler917
canguler917
özellikle s9+ arkadan çok çirkin görünüyor

Ipon x hem önden hem arkadan çok çirkin görünüyor. ben genelde telefonları önden kullanıyorum.
canguler917özellikle s9+ arkadan çok çirkin görünüyorIpon x hem önden hem arkadan çok çirkin görünüyor. ben genelde telefonlar...
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3 Yanıt Yanıtla +44
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dr20mouse 1 yıl Kefelon
Kefelon
Çerçevesiz tasarıma bir türlü ısınamadım. Tamam Sony gibi takoz olsun demiyorum ama belli bir incelikten sonrası da kullanırken rahatsız eder diye düşünüyorum. Örnek vermek gerekirse Pixel 2 bence olması gereken çerçeve kalınlığına sahip. Ne rahatsız edecek kadar ince ne de takoz denecek kadar kalın;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Samsung katlanan telefon çıkarttığında asıl piyasa karışacak hocam.

O zaman elmalar çürüyecek dalları kuruyacak kökleri küflenecek



Elma severler kuruyan ağacın altında ağlayacak kuru dallarına mindil asacak dilek tutacaklar
KefelonÇerçevesiz tasarıma bir türlü ısınamadım. Tamam Sony gibi takoz olsun demiyorum ama belli bir incelikten sonrası da kullanırken rahatsı...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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Sazankiller 1 yıl Jül Sezar
United States

tctstcts
canguler917
özellikle s9+ arkadan çok çirkin görünüyor

Ipon x hem önden hem arkadan çok çirkin görünüyor. ben genelde telefonları önden kullanıyorum.

Iq kaç hocam

Espriyi çözemediğine göre benim lq kaç diye kendine sorabilirsin. Kolay gelsin.
United Statestctstctscanguler917özellikle s9+ arkadan çok çirkin görünüyorIpo...
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O.Beverly 1 yıl
Demek ki “çentik teknolojisi”
olmadan da full ekran tasarım yapılabiliyormuş
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Barni Moloztaş 1 yıl
iPhone X'ten şık, S8'den çirkin duruyor.
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Rocky Balboa® 1 yıl
Galaxy s8 hız testinde 2015 çıkışlı iphone 6s'ten tokadı yiyordu, bu belki iphone 7 ile kapışır
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nallartingodzillasi 1 yıl Rocky Balboa®
Rocky Balboa®
Galaxy s8 hız testinde 2015 çıkışlı iphone 6s'ten tokadı yiyordu, bu belki iphone 7 ile kapışır


Sen tokat yemeyi çok seviyorsun galiba bak tokat böyle atılır




iphone x one plus5t karşısında ambele olmuş muahahahaha
youtube.com/...
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WaylandIZMIR 1 yıl MysticDesign
Ben 7 plus seviyesinde olur diye tahmin ediyorum. sd845 ile gelirse oda.
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ankebut34_57 1 yıl
5.nesil iletişim yaklaşmakta iken; Bunu almak sadece israf olacaktır.. ihtiyaç değil!
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i Am Not Dead 1 yıl
Keske parmak izi acma tusunda olsa boyle arkada olunca bic sevmiyorum bide s9 a cift kamera koymamasi ayip dandik telefonlarda bile olmaya basladi amiral gemisi sonucta
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smart1978 1 yıl
Parmak izini kameraya neden bitisik yapmaktalar israrla anlamis degilim !
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*GameOver* 1 yıl
Ne olursa olsun finalde android oda trash
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alp0007 1 yıl
Çok çirkin, bu tasarım Huawei ye yarar.
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Whisper 1 yıl
arka tasarım yine berbat olmuş, ince uzun telefon görmek istemiyorum artık kusucam
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