Galaxy S9'un tasarımı ve renk seçenekleri sızdırıldı

Şu an için Galaxy S9 ve S9+ modellerinin ne zaman tanıtılacacağını ve nasıl bir tasarıma sahip olacağını bilmiyoruz. Ancak şimdiye kadar ortaya çıkan söylentilere göre yeni amiral gemisi öncekinden çok farklı olmayacak. Yayınlanan yeni bir görsel de bunu onaylamış gibi görünüyor.

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Samsungmobile.News'in attığı bir tweet, yaklaşan Galaxy S9'a ait olduğu iddia edilen render görüntüleri açığa çıkarmış durumda. Paylaşılan görsellerin ne kadar güvenilir olduğunu bilemiyoruz, konsept de olabilir ancak şimdiye kadar duyduklarımızla uyuştuğunu söyleyebiliriz.

Çift kamera S9 Plus varyantına özel olabilir

Daha önce akıllı telefondaki ön çerçevelerin daha da ince olacağına yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Görsellere baktığımızda alt çerçevenin traşlanarak daha ince hale getirildiğini görüyoruz. Render'lar ayırca amiral gemisinin siyah, gri, mavi, altın ve mor renk seçenekleriyle sunulacağını gösteriyor.

Samsungmobile.News tarafından paylaşılan Galaxy S9 görsellerinin ortaya koyduğu iki önemli detay daha var. Cihazlara baktığımızda çift kamera teknolojisinin sadece S9+ modelinde yer aldığını görüyoruz. Ayrıca her ne kadar Güney Koreli teknoloji devinin parmak izi sensörünü ekranın altına yerleştirebileceği söylense de şirketin tarayıcıyı arka panelde tutmaya devam edeceği anlaşılıyor.

https://twitter.com/Samsung_News_/status/935593216262508544