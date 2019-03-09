Game of Thrones 8. sezon fragmanı rekorları altüst etti

Game of Thrones'un büyük bir sabırsızlıkla beklenen final sezonu için ilk fragman geçtiğimiz günlerde resmen yayınlanmıştı. Yapımcı kanal HBO, bugün yapılan bir açıklamada fragmanın izlenme rakamlarıyla ilgili ilk detayları da paylaştı. Açıklanan rakamlara baktığımızda Game of Thrones'un daha yayınlanmaya başlamadan rekorları alt üst etmeye başladığını görüyoruz.
HBO'nun kullandığı ifadelere göre sekizinci sezon fragmanı sadece 24 saat içerisinde toplamda 81 milyonluk inanılmaz bir izlenme rakamına ulaşmış. HBO, bugüne kadar yayınladıkları tüm fragmanlar arasında bunun bir rekor olduğunu söylüyor.
Genel anlamda tüm dizi tarihine baktığımızda da bu rakama ulaşabilen başka bir fragmanın olmadığını görüyoruz. En son yine Game of Thrones'un yedinci sezon fragmanı 24 saatte 61 milyon izlenmişti. Yani final sezonunun fragmanı dijital ortamlarda tarihin en çok izlenen dizi fragmanı oldu.
Game of Thrones'un sekizinci sezonu 14 Nisan'da başlayacak. Altı bölümden oluşacak olan sezonun yeni izlenme rekorları kırması bekleniyor. Bakalım final sezonu Game of Thrones hayranlarının beklentilerini karşılayabilecek mi.
HBO'nun kullandığı ifadelere göre sekizinci sezon fragmanı sadece 24 saat içerisinde toplamda 81 milyonluk inanılmaz bir izlenme rakamına ulaşmış. HBO, bugüne kadar yayınladıkları tüm fragmanlar arasında bunun bir rekor olduğunu söylüyor.
Genel anlamda tüm dizi tarihine baktığımızda da bu rakama ulaşabilen başka bir fragmanın olmadığını görüyoruz. En son yine Game of Thrones'un yedinci sezon fragmanı 24 saatte 61 milyon izlenmişti. Yani final sezonunun fragmanı dijital ortamlarda tarihin en çok izlenen dizi fragmanı oldu.
Game of Thrones'un sekizinci sezonu 14 Nisan'da başlayacak. Altı bölümden oluşacak olan sezonun yeni izlenme rekorları kırması bekleniyor. Bakalım final sezonu Game of Thrones hayranlarının beklentilerini karşılayabilecek mi.
https://deadline.com/2019/03/game-of-thrones-final-season-trailer-record-views-hbo-emilia-clarke-peter-dinklage-lena-headey-kit-harington-1202572535/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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örnek: avengers filiminde hulk un filimde olduğunu sahneye çıkana kadar bilmiyordum bana büyük süpriz olurken yanımdaki fragmanı izlemiş arkadaşım için sıradan bir sahne olmuştu.
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2. tavsiyem altyazılı filim izlemiyorum. çünkü altyazıyı okuyacağım diye sahneleri izlemeyi bırakıp yazıyı okumak gerekiyor. o sırada oyuncunun yüz ifadesi yada bir anda belirip kaybolan şeyleri izlemeyerek filimin çoğu yerini gözden kaçırmış oluyorsunuz. bunu anlamak için bir filmi önce altyazılı izleyin, sonra altyazısız. 2. sefer altyazısız izlediğinizde filimdeki çoğu sahneyi yeni izlediğinizi fark edeceksiniz. tamam karakterin orjinal sesi gibi olmuyor "bazen". ancak karakterin sesini dinleyeceğim diye o konuşurken yüz ifadesini kaçırıyorsunuz. ses kaydı dinleyerek yazı okumaya benziyor. şahsi tercihim filim izlemeye gidiyorum bana önce görsel zevk sonra işitsel zevk gerekli ki bilimsel olarak iletişimin %70i görsel %30u işitseldir. siz orjinal ses kaydı dinleyeceğim diye o sahnelerde filimden görsel olarak anlamanız gereken %70den vazgeçip, işitsel %30unu anlıyorsunuz anlamı çıkarabiliriz. ayrıca son örümcek adamdaki gibi espirileri seslendirirken türkçe seslendirmeleri bizim sokak türkçesiyle yaptığından cem yılmaz espirileri gibi komik olmuştu. onun yerine dead pool altyazılı izlerken, çevirmen, amerikan kültürü espirisini türkçe alyazıya dökmeye çalışırken saçmalamış bir altyazılı filim izlemek tam bir işkence olmuştu.
5. sezonda bırakmıştım evlilik iş güç muhabbetine.
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Ilk sahnede Tormund kufur ederek karlarin arasindan cikacak bence.
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SPOILER