Game of Thrones 8. sezon fragmanı rekorları altüst etti

Game of Thrones'un büyük bir sabırsızlıkla beklenen final sezonu için ilk fragman geçtiğimiz günlerde resmen yayınlanmıştı. Yapımcı kanal HBO, bugün yapılan bir açıklamada fragmanın izlenme rakamlarıyla ilgili ilk detayları da paylaştı. Açıklanan rakamlara baktığımızda Game of Thrones'un daha yayınlanmaya başlamadan rekorları alt üst etmeye başladığını görüyoruz.HBO'nun kullandığı ifadelere göre sekizinci sezon fragmanı sadecetoplamda 81 milyonluk inanılmaz bir izlenme rakamına ulaşmış. HBO, bugüne kadar yayınladıkları tüm fragmanlar arasında bunun bir rekor olduğunu söylüyor.Genel anlamda tüm dizi tarihine baktığımızda da bu rakama ulaşabilen başka bir fragmanın olmadığını görüyoruz. En son yine Game of Thrones'un yedinci sezon fragmanı 24 saatte 61 milyon izlenmişti. Yani final sezonunun fragmanı dijital ortamlardaGame of Thrones'un sekizinci sezonu 14 Nisan'da başlayacak. Altı bölümden oluşacak olan sezonun yeni izlenme rekorları kırması bekleniyor. Bakalım final sezonu Game of Thrones hayranlarının beklentilerini karşılayabilecek mi.