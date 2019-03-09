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Game of Thrones 8. sezon fragmanı rekorları altüst etti

Game of Thrones neredeyse iki yıllık dev bir ara vermiş olmasına rağmen popülerliğinden hiçbir şey kaybetmemiş gibi görünüyor. Final sezonunun fragmanı izlenme rekorları kırdı.
2 ay
30,8b
2
20
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Game of Thrones'un büyük bir sabırsızlıkla beklenen final sezonu için ilk fragman geçtiğimiz günlerde resmen yayınlanmıştı. Yapımcı kanal HBO, bugün yapılan bir açıklamada fragmanın izlenme rakamlarıyla ilgili ilk detayları da paylaştı. Açıklanan rakamlara baktığımızda Game of Thrones'un daha yayınlanmaya başlamadan rekorları alt üst etmeye başladığını görüyoruz.

HBO'nun kullandığı ifadelere göre sekizinci sezon fragmanı sadece 24 saat içerisinde toplamda 81 milyonluk inanılmaz bir izlenme rakamına ulaşmış. HBO, bugüne kadar yayınladıkları tüm fragmanlar arasında bunun bir rekor olduğunu söylüyor.

Genel anlamda tüm dizi tarihine baktığımızda da bu rakama ulaşabilen başka bir fragmanın olmadığını görüyoruz. En son yine Game of Thrones'un yedinci sezon fragmanı 24 saatte 61 milyon izlenmişti. Yani final sezonunun fragmanı dijital ortamlarda tarihin en çok izlenen dizi fragmanı oldu.

Game of Thrones'un sekizinci sezonu 14 Nisan'da başlayacak. Altı bölümden oluşacak olan sezonun yeni izlenme rekorları kırması bekleniyor. Bakalım final sezonu Game of Thrones hayranlarının beklentilerini karşılayabilecek mi.

 

https://deadline.com/2019/03/game-of-thrones-final-season-trailer-record-views-hbo-emilia-clarke-peter-dinklage-lena-headey-kit-harington-1202572535/ Yorum Yaz
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WaylandIZMIR 2 ay
41 milyon izlendi. 81 milyonu kim salladı?
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GAMBIT 2 ay WaylandIZMIR
Sadece YouTube değil Facebook, Twitter gibi sitelerdeki izlenmeleri de katıyorlar bu rakamlara.
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cabriyo 2 ay
fragmanları izlemiyorum... hatta afişlere bile bakmıyorum... çünkü filimin yarısını anlatıyor. herkese tavsiye ederim.
.
örnek: avengers filiminde hulk un filimde olduğunu sahneye çıkana kadar bilmiyordum bana büyük süpriz olurken yanımdaki fragmanı izlemiş arkadaşım için sıradan bir sahne olmuştu.
.
2. tavsiyem altyazılı filim izlemiyorum. çünkü altyazıyı okuyacağım diye sahneleri izlemeyi bırakıp yazıyı okumak gerekiyor. o sırada oyuncunun yüz ifadesi yada bir anda belirip kaybolan şeyleri izlemeyerek filimin çoğu yerini gözden kaçırmış oluyorsunuz. bunu anlamak için bir filmi önce altyazılı izleyin, sonra altyazısız. 2. sefer altyazısız izlediğinizde filimdeki çoğu sahneyi yeni izlediğinizi fark edeceksiniz. tamam karakterin orjinal sesi gibi olmuyor "bazen". ancak karakterin sesini dinleyeceğim diye o konuşurken yüz ifadesini kaçırıyorsunuz. ses kaydı dinleyerek yazı okumaya benziyor. şahsi tercihim filim izlemeye gidiyorum bana önce görsel zevk sonra işitsel zevk gerekli ki bilimsel olarak iletişimin %70i görsel %30u işitseldir. siz orjinal ses kaydı dinleyeceğim diye o sahnelerde filimden görsel olarak anlamanız gereken %70den vazgeçip, işitsel %30unu anlıyorsunuz anlamı çıkarabiliriz. ayrıca son örümcek adamdaki gibi espirileri seslendirirken türkçe seslendirmeleri bizim sokak türkçesiyle yaptığından cem yılmaz espirileri gibi komik olmuştu. onun yerine dead pool altyazılı izlerken, çevirmen, amerikan kültürü espirisini türkçe alyazıya dökmeye çalışırken saçmalamış bir altyazılı filim izlemek tam bir işkence olmuştu.
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LeSRiSeL 2 ay cabriyo
Senin kafa celeron galiba kardeş
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_Pulse_ 2 ay
diziyi baştan sona mobilde izleyebileceğimizbir platform varmı?
5. sezonda bırakmıştım evlilik iş güç muhabbetine.
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methotrexat 2 ay _Pulse_
digitürk bein connect
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CoreXXX 2 ay
bizim dizi yapımcılarına bu diziyi çekdir. her sezon 30 bölüm, bölümler 2.5 saat ve 20 sezon felan olur heralde. adamlar 8 sezonda harika bir hikayeyi anlatmayı mükemmel şekilde başardılar dahamı popüler olmasın. filmde y.efendisi serisi. dizidede got serisi efsane oldu helal olsun bizimkiler gibi boş dizi çekmiyor adamlar
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Boldrex 2 ay
Vay babo ??
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740turbowagon 2 ay
SPOILER
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Ilk sahnede Tormund kufur ederek karlarin arasindan cikacak bence.
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SPOILER
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10ff 2 ay
Prison b. Lost, breaking b. The x files felan izledim başlamaya değer mi arkadaşlar?
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Red_devil33 2 ay 10ff
Guzel diziler izlemişsin kesinlikle taht oyunlarını da izlemelisin
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iboretti96 2 ay 10ff
İzlediğiniz dizilerle alakası yok pek, merlin, vikings, spartacus gibi eski dönem dizilerini izlediyseniz ve beğendiyseniz seversiniz,tüm dünya izleyip beğendiyse de büyük ihtimal siz de beğenirsiniz :)
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Sheldon-Cooper 2 ay
Mutlu son olmayacağını düşünüyorum. Night king reis otursun tahta.
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Askaparta 2 ay
Akgezer ejder, bakalım ne eder.
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Mr. Jingles 2 ay
Avengers: End Game’i geçti sanırım.
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LKLC 2 ay Mr. Jingles
Endgame fragmanı 24 saatte 240 milyon gibi bir şey izlenmişti. GoT'un rekoru diziler arasında yalnızca.
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